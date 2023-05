Novi trener Olimpije potrdil, da bo nasledil Riero. V Sloveniji se mu bodo uresničile sanje.

V Ljubljani se ponavlja zgodovina. Pred petimi leti je Igor Bišćan le nekaj dni po tem, ko je Olimpijo popeljal do dvojne krone, zapustil Olimpijo. Zmaji so takrat namesto Hrvata, zdajšnjega trenerja zagrebškega Dinama, pripeljali Srba Aleksandra Stolico, ki se ni izkazal in je hitro ostal brez službe. Bo vodstvo zmajev pet let pozneje, ko jih po velikem uspehu – že dolgo ne tako suvereno osvojenem državnem naslovu Olimpije, zbirki pa je dodal še pokalno lovoriko – zapušča Albert Riera, imelo več sreče pri izbiri naslednika?

Namesto Španca prihaja Portugalec, ki do zdaj ni vodil klubov za vrh

Albert Riera se od Slovenije poslavlja z dvojno krono in priznanjem za najboljšega trenerja sezone v 1. SNL. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Španec, ki se je prikupil navijačem, tekmecem v 1. SNL pa povzročal tako velike preglavice, da si je z zmaji priigral velikansko prednost, bo vodil zmaje le še na sobotni tekmi proti Celju, po kateri bo kapetan Timi Max Elšnik prejel v roke "kanto", nato pa pomahal v slovo.

Odprl bo novo poglavje v karieri, na vročem stolčku pa ga bo nasledil sosed. Namesto Španca bo namreč vodenje zeleno-belih, ki jih že kmalu čaka dokazovanje v kvalifikacijah za ligo prvakov, prevzel Portugalec Joao Henriques. Še zadnje dvome, da resnično prihaja v Ljubljano, je razblinil kar sam, ko je v pogovoru za Flashscore potrdil, da ga bodo prihodnji teden javnosti predstavili kot novega trenerja Olimpije.

Olimpija je prejšnji teden postala pokalni zmagovalec. V soboto bo prejela še "kanto" za osvojeni državni naslov. To bo tudi zadnja tekma, na kateri jo bo vodil Albert Riera. Foto: Grega Valančič/Sportida

V karieri še ni vodil klubov, s katerimi bi napadal najvišja mesta, v Sloveniji pa bo končno dočakal izziv, kjer bo vodil najboljšo ekipo na sončni strani Alp. "Tega še ne morem razkriti, saj v Sloveniji še poteka prvenstvo. Ne bi bilo spoštljivo do tistih, ki delajo v klubu. Moramo počakati, da se odigra zadnja tekma, nato pa bo objavljeno," je 50-letni portugalski strateg namignil, da ga bodo kot novega trenerja Olimpije uradno predstavili prihodnji teden. Vodstvo zmajev je že napovedalo novinarsko konferenco. Zgodila se bo 22. maja, tako da se bo Henriques v ponedeljek očitno že predstavil slovenski javnosti.

Zaradi Slovenije se je zahvalil ponudbam iz Južne Amerike in Azije

Pri Santi Clari je pustil dober vtis, saj si je z njo dvakrat zagotovil obstanek v močnem portugalskem prvenstvu. Foto: Guliverimage Kdo sploh je Portugalec, ki bo nadaljeval niz tujih strategov pri Olimpiji? Po odhodu Gorana Stankovića, ki je leta 2021 zmaje popeljal do pokalne lovorike, so namreč zeleno-bele vodili Srb Savo Milošević, Hrvata Dino Skender in Robert Prosinečki ter zdajšnji trener Španec Albert Riera, ki mu pogodba z ljubljanskim klubom uradno poteče konec meseca, nato pa se bo posvetil novim izzivom. Henriques je nazadnje treniral portugalskega prvoligaša Maritimo, a le 11 tekem.

V karieri se je bolj ali manj potegoval za obstanek, nikoli še ni vodil kluba, katerega cilj je neposreden boj za prvo mesto. V Sloveniji ga čaka ravno to, tega se neizmerno veseli. Kot trener Olimpije bo uresničil sanje, saj se bo končno boril za lovorike. "To sem si želel. Ekipo bom vodil v Evropi, z njo se bom potegoval za naslov in imel večji odstotek zmag kot porazov," je izpostavil Portugalec in slovensko prvenstvo, ki ga pred sklenitvijo dogovora z vodstvom Olimpije ni poznal, opisal kot tekmovanje, v katerem nastopajo zelo zanimivi igralci, najbolj pa ga navdušuje, da bo lahko vodil ekipo v evropskih tekmovanjih.

Olimpijo kmalu čakajo nastopi v Evropi. Po zaslugi Alberta Riere, ki je popeljal ekipo do z naskokom največjega števila točk v 1. SNL, jih bo začela v kvalifikacijah za ligo prvakov. Foto: Vid Ponikvar

"To je zelo zanimiv projekt," je ponudbo iz Ljubljane prepoznal kot dobrodošlo na poti njegove kariere. Zaradi nje se je zahvalil ponudbam iz Brazilije in Bližnjega vzhoda. Zlasti zaradi tveganja, saj v teh okoljih veljajo nepredvidljive razmere in lahko brez trenerske službe ostaneš že po nekaj mesecih.

Henriques brez igralskih izkušenj iz nogometa

Santa Clara je leta 2021 gladko (2:0 in 1:0) izločila Olimpijo iz Evrope. Le leto pred tem jo je še vodil Henriques. Foto: Grega Valančič/Sportida Verjame, da ga v Ljubljani čaka bolj stabilna služba. Olimpijo želi voditi več sezon, z njo napredovati. Tako, kot je storil pri Santi Clari. Slovenija ne bo njegova prva izkušnja z delom v tujini. Pred desetletjem je deloval v Savdski Arabiji (Al-Ahy) kot pomočnik trenerja, v sezoni 2014/15 pa je nabiral izkušnje v ZAE pri Al Wahdi.

Obstaja velika razlika med Riero in Henriquesom. Španec je imel bogato igralsko kariero, nosil dres evropskih velikanov in španske reprezentance, Portugalec pa sploh ni igral nogometa na vrhunski ravni. Trenersko pot je začel v nižjih ligah, nabiral izkušnje tudi na Bližnjem vzhodu, vrhunec pa dosegel pri Santi Clari, ki jo Olimpija dobro pozna, saj je proti njej izpadla v Evropi leta 2021 (0:1 in 0:2). Takrat Henriques ni bil več njen trener, ampak je že vodil Moreirense.

Lani je prevzel vodenje Maritima, a ni prepričal z rezultati. Na desetih tekmah je sladkost zmage okusil le enkrat in 17. decembra, ko je bil njegov klub predzadnji na lestvici, izpadel pa tudi iz obeh pokalnih tekmovanj, zapustil klub. Čakal je na novo priložnost in jo našel v Ljubljani. Zdaj bo končno vodil klub, s katerim se bo lahko potegoval za lovoriko.