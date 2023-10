Nogometna zveza Slovenije ni ugodila pritožbi Rogaške. Bo športni direktor Nino Ivačič šel do konca in iskal pravico na mednarodnem športnem razsodišču v Lozani?

Nogometna zveza Slovenije ni ugodila pritožbi Rogaške. Bo športni direktor Nino Ivačič šel do konca in iskal pravico na mednarodnem športnem razsodišču v Lozani? Foto: R. P.

"Komisija za pritožbe Nogometne zveze Slovenije je sprejela končno odločitev v primeru pritožbe NK Rogaška zoper prvostopenjsko odločitev o registraciji tekme Prve lige Telemach med Koprom in Rogaško v korist FC Koper s 3:0, potem ko gostujoči klub ni izpolnjeval pogoja doma vzgojenih igralcev. Pritožba Rogaške je bila zavrnjena kot neutemeljena," pojasnjuje krovna zveza. Koprčani na osveženi lestvici za vodilnimi Celjani zaostajajo le še dve točki. Kakšen bo odgovor Rogaške? Športni direktor Nino Ivačič je pred tedni dal vedeti, da imajo v tem primeru pripravljen nov adut v rokavu. Želijo iti do konca, morda vse do Lozane.

Koper in Rogaška bi se morala pomeriti 26. avgusta na Bonifiki, a dvoboj ni bil odigran. Foto: Vid Ponikvar V obrazložitvi, ki jo je komisija za pritožbe pod vodstvom predsednika senata Jerneja Klariča podala na štiristranskem dokumentu, je komisija zapisala, da sta bili odločitvi delegata in vodje tekmovanj pravilni in v skladu z odločbami tekmovalnega zapisnika NZS, ter zavrnila argument NK Rogaška, da bi morala biti tekma 6. kroga odigrana, ker je bila odigrana tudi tekma 5. kroga, na kateri Rogaška prav tako ni izpolnjevala pogoja doma vzgojenih igralcev. Kljub temu je komisija ugotovila, da napake pri registraciji tekme 5. kroga ne vplivajo na tekmo 6. kroga, saj je treba postavo oddati za vsako tekmo posebej.

V skladu z veljavnimi pravilniki pritožba zoper odločitev komisije za pritožbe ni mogoča, zato se lahko tekma 6. kroga Prve lige Telemach med Koprom in Rogaško dokončno registrira z rezultatom 3:0 za domačine. Tako so Koprčani s prišteto zmago za zeleno mizo zaostanek za vodilnimi Celjani zmanjšali na vsega dve točki, črno-beli iz Rogaške Slatine, ki prvič nastopajo v 1. SNL, pa ostajajo na zadnjem mestu prvoligaške lestvice.

Kakšen bo zdaj odgovor Rogaške? Ko smo o scenariju, da bo NZS zavrnila pritožbo kluba iz Rogaške Slatine in Kopru dokončno pripisana zmaga s 3:0, povprašali športnega direktorja Nina Ivačiča, nam je odvrnil: "Sklep bomo spoštovali. Pa bi bila naša pritožba lahko uspešna? Prepričan sem, da imamo za to vse argumente, tudi naša odvetniška družba tako meni, zato pričakujemo novo delegiranje tekme. Če pa ne bo tako in bo ostalo pri 3:0 za Koper, imamo vse argumente, da gremo na mednarodno športno razsodišče v Lozani in si tam izborimo ponovno delegiranje tekme. Ampak … Če se bo zgodilo to, bodo zadaj tudi odškodninske tožbe. In verjamem, da bo vse skupaj najdražje stalo nogometno zvezo. Verjamem pa tudi, da so tudi pri njih toliko razumni, da bo ponovno delegirana tekma med Koprom in Rogaško. Da bo zveza priznala svojo napako, da nas je s svojim ravnanjem zavedla," je povedal funkcionar Rogaške. V prihodnjih dneh bi lahko bilo tako še zelo pestro.