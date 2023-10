Rogaško bodo drago stali incidenti na tekmi z Olimpijo

Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Boštjan Jeglič je pojasnil, zakaj mora NK Rogaška plačati kazen v višini vrednosti 3300 evrov. Rogaška, ki v tej sezoni nastopa prvič v prvoligaški druščini, si je zaradi večkratnega žaljivega skandiranja, metanja plastenk in kozarcev na VIP-tribuno proti predstavnikom gostujoče ekipe, vdora dveh navijačev na VIP-tribuno, kjer sta hotela fizično obračunati s predstavniki nasprotne ekipe, prislužila kazen v vrednosti 2600 evrov, zaradi konfrontacije med igralci in predstavniki ekipe Rogaška in Olimpija, fizičnega prerivanja in metanja plastenk pa bosta morala oba kluba v blagajno NZS prispevati še vsak po 700 evrov. Tako znaša skupna kazen Rogaški 3300 evrov, Olimpija, ki je omenjeno tekmo 11. kroga po zadetkih v sodnikovem podaljšku dobila z 2:0, pa bo plačala 700 evrov.

Navijaška skupina Viole je po dolgem času videla zmago nogometašev Maribora. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Globoko v žep bo moral seči tudi Maribor. Vijolice so v 12. krogu doma premagale Muro s 3:1. Na tem dvoboju je prvič po osmih letih vodil mariborsko moštvo Ante Šimundža, 16-kratni državni prvak pa mora zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev (večkratno žaljivo skandiranje, izobešanje žaljivega transparenta, večkratno prižiganje več bakel, bakla odvržena na igrišče, povzročitev prekinitve tekme) ob upoštevanju predkaznovanosti plačati 2650 evrov. Zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev, večkratnega žaljivega skandiranja, je prejela kazen tudi Mura (650 evrov). Ta bi bila lahko še višja, a je disciplinski sodnik upošteval olajševalno okoliščino, pisno izjavo črno-belih.