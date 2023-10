Kakšne so kazni po nogometnem incidentu v Rogaški?

Po nedeljski tekmi med Rogaško in Olimpijo, ki jo je slednja dobila z 2:0, je disciplinski sodnik NZS domače moštvo kaznoval s 600 evri zaradi nešportnega vedenja več igralcev in uradne osebe ter osmih rumenih in enega rdečega kartona. Izdal je tudi opomin uradni osebi.

Vratar Rok Vodišek je kljub olajševalnim okoliščinam prejel kazen dveh tekem prepovedi zaradi izključitve na tekmi ter kasnejšega žaljenja sodnika.

Nino Ivačič Foto: R. P.

Zveza nogometnih sodnikov Slovenije (ZNSS) je v dokumentu, ki ga navajajo pri Sportklubu in ga je na naslov Rogaške poslal predsednik ZNSS David McDowell, predlagala začetek disciplinskega postopka proti športnemu direktorju Rogaške Ninu Ivačiču zaradi kršenja 10. člena etičnega kodeska NZS oziroma obrekovanja ter žalitve sodnikov in ZNSS v zapisu na svojem Facebook profilu po dvoboju proti Olimpiji.

"Duh pravil igre nalaga vsem deležnikom odločitve sodnika spoštovati, saj morajo sodniki svoje naloge na tekmah opravljati varno, kar ne pomeni samo objektivne varnosti, ampak tudi njihovega subjektivnega občutka, da so varni, da bodo torej zaščiteni, če pride do morebitnih incidentov tako na tekmi kot po njej, vključno z morebiti izrečenimi kaznimi," so zapisali v dokumentu, ki ga citira Sportklub.

"Neodvisnost in nepristranskost sta bistveni načeli sodniške organizacije"

Pri ZNSS so izpostavili ničelno tolerano in obsodili "vsakršno nespoštljivo ravnanje vseh nogometnih deležnikov, še toliko bolj pa vedenje, ki pomeni grožnjo varnosti za uradne osebe na nogometnih tekmah v prihodnje".

"Tovrstna nesprejemljiva dejanja na najvišji ravni slovenskega državnega prvenstva se nedvomno prenašajo na nižje ravni tekmovanj, kjer je stopnja nevarnosti lahko še precej večja. Neodvisnost in nepristranskost sta bistveni načeli sodniške organizacije, h katerim ZNSS vedno je in bo stremela z namenom zagotavljanja regularnosti tekmovanj, ki je ena izmed temeljnih nalog tudi nogometne zveze, takšne objave in izjave pa huje kršijo ugled konkretnega sodnika, sodnikov kot celote ter vodstva sodniške organizacije," so še zaključili pri ZNSS.

Nogometaši Kopra. Foto: www.alesfevzer.com

Najvišjo kazen je prejel Koper

Najvišjo kazen je po 11. krogu sicer prejel Koper, in sicer 700 evrov zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev ter sprožitve močne detonacije, poškodb stolov ter večkratnega žaljivega skandiranja.

Zaradi neprimernega in nešportnega vedenja navijačev bosta v klubsko blagajno segla tudi Maribor in Radomlje, ki sta prejela 400 oziroma 300 evrov kazni.

Maribor bo moral dodatnih 360 evrov plačati tudi zaradi petih rumenih in enega rdečega kartona na tekmi proti Aluminiju. Vezist vijoličastih Marko Božić na eni tekmi ne bo imel pravice nastopa.

Preberite še: