Delitev točk na vročem derbiju, Maribor si je pošteno oddahnil

Za konec desetega kroga 1. SNL sta se Olimpija in Koper na derbiju razšla z delitvijo točk (1:1). Maribor je proti Radomljanom že zaostajal z 0:1, a na koncu po preobratu slavil s 3:1 in prekinil niz slabih rezultatov. Sreda je postregla s prvovrstnim presenečenjem Aluminija, ki je vodilnemu Celju zadal prvi poraz v tej sezoni. Kidričani so po izjemnem preobratu, v zadnjih 23 minutah so zadeli kar trikrat, v gosteh zmagali s 3:1. Rogaška je dočakala zgodovinsko krstno zmago na prenovljenem stadionu, ugnala je Bravo (2:0), prerojena Mura pa je bila v gosteh boljša od Domžal (2:0) in je zdaj šesta.

Delitev točk na derbiju v Stožicah

Vrhunec 10. kroga je se je odvil v Stožicah, kjer sta se branilec naslova Olimpija in Koper razšla z remijem z 1:1.

Ne le, da so ostali neporaženi proti Celjanom, kar je v tej sezoni uspelo le dvema kluboma (Kopru in še Aluminiju), ampak so nazadnje osvojili še Ljudski vrt. Trener Zoran Zeljković je nakazal, da bi lahko v tej sezoni mešal štrene favoritom, na zadnji štirih gostovanjih je Koper brez poraza.

Tudi obračun v Stožicah so bolje odprli Koprčani, ki so v 34. minuti povedli z 1:0. Po asistenci Nika Omladiča je za vodstvo gostov Matevža Vidovška premagal Nardin Mulahusejnović. Ko je že delovalo, da bodo tri točke odšle v Koper, pa so udarili tudi gostitelji. V 82. minuti se je pod šesti zadetek v sezoni podpisal Rui Pedro.

Koper je povedel v 34. minuti. Foto: www.alesfevzer.com

Med njih spada tudi Olimpija, ki igra v zahtevnem ritmu vzporednega dokazovanja v domovini in Evropi, v soboto pa ji je v Spodnji Šiški šlo marsikaj narobe, saj je njena obramba znova večkrat zaplavala v prazno.

Mariborčani so jo dočakali

Nogometaši Maribora se po petih tekmah vendarle veselijo zmage. Po treh zaporednih porazih, ki so zelo razburkali stanje v štajerski prestolnici, so tokrat premagali zadnjeuvrščene Radomlje in se vrnili na četrto mesto prvenstvene lestvice. A ne brez težav in stresa. Po prvem polčasu je kazalo na nov neuspeh, iz Ljudskega vrta so se spet slišali žvižgi, varovanci Damirja Krznarja so spet zaostajali, toda tokrat v drugem delu vendarle izpeljali preobrat za izredno pomembne tri točke, ki pomenijo predvsem vsaj nekaj dni miru.

Vijole so pred tekmo zasedbo Maribora seznanile s svojimi željami in zahtevami, njihovi ljubljenci pa so jih nato po seriji slabih rezultatov nagradili z zmago. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

A srečanje se je za Maribor slabo začelo, saj so Radomlje hitro povedle. V 22. minuti je Dejan Vokić na robu kazenskega prostora lepo podal žogo do Madžida Sošića, ta se je izognil nedovoljenemu položaju in z natančnim strelom v nasprotni kot in premagal vratarja Ažbeta Juga.

Maribor je nato v drugem polčasu vendarle našel pot do zmage. V 50. minuti je po predložku Guerrica na 1:1 poravnal Marko Božić. Pot do treh točk pa jim je odprl kot, ki ga je izvedel Aleks Pihler, v kazenskem prostoru je bil najvišji Sven Šoštarič Karič, ki je z glavo premagal Baša. Za končni izid je v 66. minuti poskrbel Erico Castro, ki je žogo - ta je po preigravanju vratarja Kolarju ušla - poslal pod prečko. Toda zanesljivo vodstvo je Mariborčane uspavalo. Radomlje bi ob koncu tekme lahko vsaj znižale zaostanek, a je domače nekajkrat rešil vratar Jug.

Srbski strateg preporodil Muro

Spopad edinih predstavnikov 1. SNL, ki sta v tej sezoni že menjala trenerja, je pripadel Muri. Spomin na uvodni krog, v katerem je rumena družina v Fazaneriji zaostajala že z 0:2, nato pa pod vodstvom Simona Rožmana pripravila popoln preobrat in na koncu zmagala s 3:2, je še kako živ. V tem tako kratkem obdobju pa se je marsikaj spremenilo. Oba kluba sta zamenjala trenerja, novopečeni strateg Mure Srb Vladimir Vermezović pa je poskrbel za sladko maščevanje črno-belih. Mura igra kot prerojena, po Rogaški Slatini je v gosteh z 2:0 odpravila še Domžalčane, pri katerih je Dušan Kosić doživel novo razočaranje.

Dardan Shabanhaxhaj, 22-letni avstrijski napadalec albanskih korenin, je v tej sezoni dosegel že štiri zadetke. Foto: Aleš Fevžer

Mura je v nasprotju s tradicijo, pred tem se je kar osem od zadnjih desetih gostovanj Mure pri Domžalah končalo z remijem, odpravila tekmeca in na lestvici skočila višje po razpredelnici. Za črno-bele sta zadela Dardan Shabanhaxhaj, ki je ob koncu prvega dela z diagonalnim strelom premagal Gašperja Tratnika in dosegel že četrti zadetek v tej sezoni, v 70. minuti pa je končni rezultat dosegel Matic Maruško. V polno je zadel po strelu z razdalje in se med strelce vpisal še na drugem zaporednem gostovanju. Podajo je vpisal Shabanhaxhaj.

Hud spodrsljaj vodilnega proti zadnjeuvrščenemu

Robert Pevnik je po petih zaporednih porazih v 1. SNL dočakal ogromen uspeh. V knežjem mestu je postal prvi trener, ki je v slovenskem prvenstvu premagal Alberta Riero na klopi Celja. Foto: Vid Ponikvar Celjanom se je v 10. krogu pošteno zalomilo, Aluminij pa ostaja njihova "črna mačka" v tej sezoni, saj so na dveh tekmah proti Kidričanom, ki so v dvoboj vstopili kot zadnjeuvrščeni prvoligaš, osvojili le točko. Čeprav se je Robertu Pevniku po petih zaporednih porazih že majal stolček, je Polzelčan z ogromno senzacijo dokazal, da lahko drugoligaški podprvak v tej sezoni meša štrene tudi najboljšim.

Španski trener Albert Riera je tako doživel prvi poraz s Celjani v 1. SNL. Pred tem je izgubljal le na evropskih srečanjih, tokrat pa mu do zadovoljivega rezultata ni pomagalo niti vodstvo. Celje, ki se v Sloveniji ponaša z najbolj polno klubsko blagajno, je po prvem polčasu vodilo z 1:0, z bele točke pa je bil uspešen Mario Kvesić. Španski strateg je pošteno prevetril postavo, s katero je v prejšnjem krogu stežka ugnal Radomlje (1:0). Stavil je na dolgo in široko klop, s katero se lahko pohvali, a so njegovi varovanci v drugem polčasu močno popustili. Aluminij se ni predal, ampak priredil največjo senzacijo začetka jesenskega dela. V 67. minuti je Hrvat Tomislav Jagić poskrbel za izenačenje, v nadaljevanju pa je moral Matko Obradović še dvakrat po žogo v svojo mrežo, saj sta ga premagala še Žan Baskera in Sandro Jovanović. Aluminij je tako po dolgem postu dočakal drugo zmago v tej sezoni, s katero je ohranil stik s tekmeci.

Zgodovinska zmaga Rogaške

Vratar Rogaške je proti Bravu zadržal mrežo nedotaknjeno. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com V sredo je bilo veselo v Rogaški Slatini. Izbrancem Oskarja Drobneta je uspelo tisto, kar jim ni pred dnevi proti Muri (0:2). V prenovljenem Športnem centru Rogaška Slatina so dočakali prvo zmago, s tem pa poskrbeli, da so ljubitelji nogometa v tem mestu proslavljali prvo prvoligaško zmago po treh desetletjih! Šiškarji, ki so v soboto presenetili Olimpijo in kar štirikrat zatresli njeno mrežo, so tokrat streljali s "slepimi naboji". Rogaško je najprej razveselil Nejc Gradišar, ko je v 12. minuti premagal gostujočega vratarja Hrvata Matijo Orbanića, v 73. minuti pa je 22-letni Hrvat Toni Vidogradac po podaji Alena Korošca podvojil prednost, ki se je pozneje izkazala za neulovljivo.

Rogaška je z drugo zmago v sezoni skočila na osmo mesto, še vedno pa je nejasna usoda "izgubljene" tekme v Kopru, ki jo je Nogometna zveza Slovenije za zeleno mizo prisodila Koprčanom, po pritožbi Rogaške Slatine pa še ni sporočila končne odločitve. V nedeljo sledi v Rogaški Slatini nov spektakel, ki bo tribune napolnil do zadnjega kotička. Prihaja namreč prvak Olimpija.

