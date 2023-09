Španski strateg Albert Riera je v sredo nepričakovano ostal brez točk proti Aluminiju. Kidričani so v knežje mesto pripotovali kot zadnjeuvrščeni klub 1. SNL, po prvem polčasu zaostajali z 0:1, nato pa v zadnjih 23 minutah po veličastnem preobratu zmagali s 3:1. Celjani so izgubili prvič v tej sezoni, v kateri podirajo mejnike, saj v zgodovini kluba še niso imeli opravka s tako uspešnim začetkom. Novopečeni rekorder Riera je prevzel svoj del odgovornosti za poraz in se že posvetil naslednjemu izzivu, sobotnemu gostovanju v Murski Soboti.

Zgodovina se (skoraj) ponavlja. V prejšnji sezoni je Albert Riera, ko je prevzel Olimpijo, vstopil v sezono tako suvereno, da je zmagal na uvodnih osmih tekmah in si kmalu priigral lepo prednost pred zasledovalci. Zeleno-beli, ki so pozneje pod njegovim vodstvom osvojili dvojno slovensko krono, so prvič izgubili šele v devetem nastopu. In to ravno na gostovanju v Celju. Na stadionu Z'dežele se je niz neporaženosti Riere v 1. SNL končal tudi v tej sezoni. Znova v devetem nastopu.

Riera: Vsi smo imeli slab dan, vključno z mano

Albert Riera je v tej sezoni proti Aluminiju na dveh tekmah osvojil le eno točko, celjska obramba pa je prejela kar pet zadetkov. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Pred tem je trener Celjanov na uvodnih osmih tekmah osvojil kar 20 od maksimalnih 24 točk in slovenski nogometni javnosti sporočil, da je največji favorit za naslov prvaka. Navijači vodilnega kluba so pričakovali, da bo španski strateg niz nepremagljivosti nadaljeval tudi proti Aluminiju, ki je v mesto ob Savinji prišel kot zadnjeuvrščeni prvoligaš, a so se ušteli. Prevetrena zasedba, trener Riera se je v primerjavi s sobotnim srečanjem z Radomljami (1:0) odločil za številne menjave, je ostala brez vsega.

"To je bil slab dan. Vsi smo ga imeli, vključno z mano. Jaz sem tisti, ki organizira stvari in ustvari načrt za tekmo. To je moja odgovornost. A kar je, je, ničesar ne moremo spremeniti. Prav tako se ne bom preveč spuščal v podrobnosti današnje tekme, saj imamo že čez tri dni novo. Vedno je treba gledati naprej, ne nazaj. Tisto se je že zgodilo, zdaj nas čakajo novi izzivi. Če že moramo oddati nekomu tri točke, potem jih najrajši dam Aluminiju v primerjavi s preostalimi, saj jih bodo potrebovali," Albert Riera iz nepričakovanega poraza, sploh prvega v tej sezoni, ni hotel delati drame.

"Lahko je govoriti, kaj bi bilo, če bi bilo"

Aluminij je na novo zmago v 1. SNL čakal kar poldrugi mesec. Pred tem je v gosteh 12. avgusta ugnal Radomlje. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Po velikem presenečenju na profilih celjskega kluba na družbenih omrežjih ni manjkalo razočaranih komentarjev navijačev in drugih ljubiteljev nogometa, nekateri so šli celo tako daleč, da so vse skupaj povezovali kar s stavami, trener Riera pa je po dvoboju zavrnil možnost, da bi Celjani izgubili proti Kidričanom zaradi pomanjkanja motivacije ali podcenjevanja tekmeca.

"Na tekmo smo se pripravljali kot na vsako do zdaj. Ni pomembno, ali igramo za Evropo, derbi z Olimpijo ali Mariborom ali proti zadnjemu na lestvici, priprava na tekmo je vedno povsem enaka. Jaz sem tisti, ki za vsako tekmo da navodila in načrt igre. Današnji neuspeh je tudi moja napaka. Lahko je govoriti, kaj bi bilo, če bi bilo," poroča klubska stran celjskega kluba.

Celjski strateg želi, da se njegovi varovanci danes na trening vrnejo z nasmeškom na obrazu in motivacijo za delo. Foto: Aleš Fevžer

Riera je tudi pojasnil, zakaj je v začetni enajsterici v primerjavi s tekmo z Radomljami opravil toliko menjav: "Menjali smo, to je bila povsem moja odločitev. In razlog za to je bil preprost. Imamo tri tekme v enem tednu in najboljša priložnost za igralce, ki ne igrajo veliko, je zagotovo tekma proti zadnjemu na lestvici. Z vsem spoštovanjem do Aluminija, ki je bil danes dober nasprotnik, a to je bila lepa priložnost za menjave. Vendar to ni opravičilo ali razlog za poraz. Vsak ima svoje dolžnosti v ekipi, ki jih mora izpolnjevati. Vsak igralec je zame pomemben in vsi so sposobni igrati. Nikogar ne bom kaznoval, to ni v moji navadi. Od vseh igralcev želim, da pri sebi razmislijo, kaj je bilo narobe, ter da se jutri na trening vrnejo z nasmeškom na obrazu in motivacijo za delo. Le tako se bomo lahko čez tri dni vrnili na zmagovalno pot," verjame, da nepričakovan poraz proti izbrancem Roberta Pevnika, proti katerim je na dveh letošnjih nastopih osvojil le točko, ne bo pustil večjih posledic in bodo Celjani znova našli zmagoviti ritem.

Najboljši začetek v zgodovini kluba

Nogometni klub Celje je eden izmed dveh, ki neprekinjeno nastopata v 1. SNL od krstne sezone 1991/92. Drugi je 16-kratni državni prvak Maribor. Celjskemu klubu ni še nikoli na začetku sezone šlo tako dobro, da bi v uvodnih osmih nastopih zbral šest zmag in dva remija. Še najbližje temu so bili v prejšnjem stoletju, ko so v sezoni 1993/95 nanizali osem nastopov brez poraza, pri tem pa zbrali pet zmag in tri remije.

Nogometaši Mure so nanizali tri zmage, v soboto pa jih čaka prvoligaška poslastica, saj v Fazanerijo prihajajo Celjani. Foto: Aleš Fevžer

V sezoni 2019/20, ko so Celjani dosegli največji klubski uspeh in pod vodstvom Dušana Kosića postali državni prvaki, so na primer na prvo zmago v sezoni čakali kar do petega kroga, v zadnjem desetletju pa kar sedemkrat ostali brez točk že v uvodnem krogu. V sezoni 2023/24, ko so se cilji s prihodom Riere in močne igralske zasedbe dvignili na najvišjo raven, tako da bi Celjane zadovoljil le naslov prvaka, je drugače.

Celjani želijo čim prej pozabiti na neuspeh proti Aluminiju. V naslednjem krogu jih čaka vse prej kot preprosto delo, saj bodo v soboto gostovali v Murski Soboti. Mura je vključno s pokalom, v katerem je 20. septembra izločila nižjeligaša Dokležovje z 2:0, pod vodstvom novega trenerja Vladimirja Vermezovića nanizala tri zmage in se povzpela v zgornjo polovico razpredelnice. Fazanerija bo tako konec tedna postregla z nogometnim spektaklom, na katerem bosta imela prerojena Mura in ranjeno Celje kaj pokazati.