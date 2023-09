Tudi če ga jutri odpustijo, jim bo še vedno hvaležen

V Koper je prišel leta 2021, le nekaj tednov po tem, ko bi z novomeško Krko skoraj preselil kanarčke v drugo ligo. Še vedno je trener Koprčanov, kar je v nepredvidljivem svetu nogometa redek privilegij. Vodstvo kluba na čelu s predsednikom Antejem Gubercem je prepoznalo njegovo vrednost, z njim kuje načrte na dolgi rok in je prepričano, da bi lahko Koper v prihodnje pokazal še več. S tem pa ni mišljena le uresničitev osnovnega cilja, preboja v Evropo, ampak še kaj več.

Življenje ni vselej pošteno

"Dobro se zavedam, da bi me marsikje drugje že zamenjali," nam je zaupal Zoran Zeljković. V nogometu deluje že tako dolgo, da je na lastni koži večkrat izkusil mehanizme, ki se jih poslužujejo številni klubi. Ko ni rezultata oziroma želenega dosežka, za vse skupaj ponavadi največjo ceno plača prav trener. In ponavadi ostane brez službe.

Koprčani so v prejšnji sezoni za las ostali brez evropske vozovnice. Če bi Andrej Kotnik v izdihljajih srečanja zadnjega kroga doma proti Muri dosegel zadetek in ne stresel okvirja vrat ... Foto: Aleš Fevžer

Koprčani si tako v prejšnji sezoni niso zagotovili Evrope. Bili so blizu, še kako blizu, odločale so zadnje minute dvoboja proti Muri, a se jim ni izšlo. "Tako je pač v življenju. Vedno govorim, da življenje ni pošteno. Lani sem naredil veliko napak, od tega ne bežim, a smo imeli tudi ogromno poškodb, res neverjetno število, novo sezono smo začeli s kar osmimi novimi igralci v prvi enajsterici," je našteval okoliščine, ki mu niso bile v prid. Se je pa iz tega, kako se z njimi spoprijeti, marsikaj naučil. To dokazuje v tej sezoni, kjer ima znova prevetreno zasedbo, ki pa je za razliko od prejšnje sezone skoraj nepremagljiva in ustvarja imenitne rezultate.

"Ni mi lahko tudi zdaj, saj je prišlo 15 novih igralcev. Tisti, ki se s tem ukvarjajo, vedo, da ne gre vse čez noč. Ni lahko. V življenju lažje padaš, kot pa se dviguješ," je v zahtevnem trenerskem poslu spoznal kar nekaj modrosti, zaradi katerih ga ne more več nič presenetiti. Tudi to, da bi že jutri ostal brez službe. "Koper je moj drugi dom. Tu se od prvega dneva čutim zaželenega. Tudi takrat, ko v nekem trenutku ni bilo rezultatov, nisem dobil občutka, da kaj delajo za mojim hrbtom. Tudi če me jutri zamenjajo, bom temu klubu vedno hvaležen. Kot prvi so mi dali priložnost v prvi ligi. Takšnih stvari se nikoli ne pozabi," je hvaležen Koprčanom.

Če si preveč odvisen od tujcev, to ponavadi ni dobro za klub

Nik Omladič prinaša izkušnje iz Nemčije ... Foto: Aleš Fevžer Vodi jih že tretjo sezono zapored, kar je dodaten dokaz za to, da je vodstvo v njem prepoznalo pravšnjega stratega za vodenje Kopra na dolgi rok. In postopni napredek. Ta je v tej sezoni očiten, čeprav je bila po drugi strani odigrana šele uvodna četrtina prvenstva, tako da pri edinem primorskem prvoligašu nočejo prehitevati z zaključki ali pasti v evforijo. Ta bi bila lahko pogubna, zlasti pred tako pomembno in prestižno tekmo, ki ga čaka danes. Gostovanje pri prvaku Olimpiji.

V preteklosti je v dresu zmajev izstopal Nik Omladič, ki je poleti okrepil Koprčane in s svojimi predstavami ter pristopom več kot navdušil trenerja Zeljkovića, pred kratkim pa se je kanarčkom pridružil še en nekdanji reprezentant, "otrok" kluba Enej Jelenič. Prvi prinaša bogate izkušnje iz Nemčije, drugi pa iz Italije.

Enej Jelenič je pred sedmimi leti tako nastopil za člansko reprezentanco na tekmi proti Makedoncem. Foto: Saša Pahić Szabo/alesfevzer.com

"Predstavljata dodano vrednost in pravi vzor mladim. Vedno potrebuješ nekaj liderjev v ekipi. Zdaj imamo primerno kombinacijo. Vedno smo si želeli, da bi imeli v ekipi čim več domačih slovenskih igralcev. Če je le možno, bi imel, če vprašate mene, čim več Koprčanov, ker doživljajo tekme drugače kot tujci. Tujci morajo biti neka podpora, če pa si preveč odvisen od njih, se to redkokdaj dobro izteče za klub. Sploh če igrajo samo za denar. V Sloveniji je zelo pomembno, da je čim več domačih igralcev, saj drugače doživljajo nogomet. Nik (Omladič, op. p.), Maks (Barišič, op. p.), Koprivec, Palčič, Jelenič … To so krasni fantje, tudi karakterno. V veselje mi je delati z njimi, uživam na treningih," v tej sezoni ne skriva zadovoljstva nad kadrom, v katerem ne manjka mlajših, obetavnih imen, pa kakovostnih tujcev in tudi tistih nekoliko starejših in izkušenih igralcev, ki so slovenskemu nogometu že nekaj dali.

Sam ne moreš storiti prav nič, lahko pa vse porušiš

Desno roko Zorana Zeljkovića predstavlja Džengis Čavušević. Foto: Aleš Fevžer Njegovo desno roko na trenerski klopi predstavlja še en nekdanji slovenski reprezentant. To je Džengis Čavušević. Pomočniki trenerjev so pogosto spregledani, Zeljković, ki se zaveda, kako pomembni so pri njegovem poslu, pa želi izpostaviti tudi sodelavce. "Kot trener ne moreš v nogometu sam storiti prav nič, lahko pa sam vse porušiš. To pa. Džengis je moja desna roka, veliko mi pomaga, njegove nogometne in ljudske vrednote so vrhunske. S celotnim štabom sem zelo zadovoljen," nam je o složnosti vodilnih oseb v klubu podal nazoren primer, kako so družno sodelovali poleti, ko so na Bonifiko pripeljali Nika Omladiča.

Prvi je dal to idejo športni direktor Ivica Guberac, nato sta svoje povedala še predsednik Ante Guberac in trener Zeljković. Trojica, ki pri Kopru odreja, kdo bi lahko okrepil zasedbo in kdo ne. Vsi so bili za prihod Omladiča. "Niti enega igralca nismo pripeljali, če nismo bili vsi trije za. In tako delujemo že od prvega dneva. Vsi se moramo strinjati. O tem vedno povprašam tudi svoj štab, poskušamo se odločati v dobrobit kluba," je ponazoril harmonijo odločanja o tem, kako okrepiti kadrovske vrste. Poln hvale je tudi na račun ustrežljivosti in delovne vneme kadrovske službe v koprskem klubu. "Zelo mi pomaga. Smo majhen klub, in če hočemo biti konkurenčni, moramo vsi delovati kot eno."

Čavušević nasmejal prisotne, ko je plačal kazen Koprčani morajo, če prejmejo karton zaradi predolgega jezika, plačati določen znesek v interno blagajno. Tako je moral po tekmi z Mariborom plačati kazen tudi Džengis Čavušević, saj je prejel rumeni karton. To ga je začudilo, pri četrtem sodniku je iskal pojasnilo, zakaj ga je prejel, a tega ni dočakal. "Prejel naj bi ga zaradi 'gobcanja'. Vem, da ni nič kriv, a smo se smejali, saj je moral vseeno plačati kazen. To dočaka vsakega, ki prejme karton zaradi jezikanja," je pojasnil prvi trener Kopra. Sportal Nekdanji slovenski nogometaš, ki mu je sreča kruto obrnila hrbet

Safet Hadžić glede na svoje znanje zelo podcenjen

S koprskim klubom tesno sodeluje tudi večkratni "dežurni gasilec" pri Olimpiji Safet Hadžić. Foto: Žiga Zupan/ Sportida Pri delu mu v tej sezoni pomaga tudi Safet Hadžić, izkušeni strateg iz Ljubljane, ki ga najbolj pomnijo navijači Olimpije. "Njegova naloga je, da poišče čim več talentov. Poleg tega pa spremlja tudi naše treninge in mi svetuje. Ima ogromno izkušenj, tako da mi je tudi on v veliko pomoč. Rad bi povedal, da je v slovenskem prostoru zelo podcenjen glede na svoje znanje. Okrog nas je zdaj resnično pozitivna energija. Upam, da bo trajalo čim dlje," še enkrat opozarja, da ni bila odigrana še niti uvodna četrtina prvenstva, tako da ni prostora za evforijo.

Če pa bi Koprčani nadaljevali sezono v podobnem ritmu, bi se lahko ta postopno tudi naselila na Bonifiko, a kanarčki o tem ne razmišljajo. Razmišljajo le iz tekme v tekmo, tako da so zdaj osredotočeni le na "operacijo Olimpija".

Če bodo igrali tako kot v Mariboru, se jim ne piše dobro

Ante Guberac je lahko prezadovoljen z vstopom Kopra v sezono. Foto: Vid Ponikvar Dobro energijo, ki vlada v Kopru, je predsednik Ante Guberac okrepil z izplačilom dodatnih premij. "Predsednik je že dolgo v nogometu in dobro ve, kako motivirati igralce. Vedno je bil zelo ljudski. Igralcem, ki so imeli veljavne pogodbe, je sam od sebe zviševal številke. Veliko igralcev zaradi njega pride raje k nam kot pa v kateri drug klub, ker vedo, da njegova beseda pač drži."

V koprskem taboru je vedno višja stopnja samozavesti. Proti Celjanom so se vrnili iz izgubljenega položaja in prekrižali načrte vodilnemu prvoligašu, nato pa osvojili Ljudski vrt. Vseeno pa na Štajerskem ni vse potekalo tako, kot bi si želel Zeljković. Mladi strateg iz Ljubljane opozarja, da podrobnejša analiza zmage v Mariboru ni pokazala nič kaj pretirano spodbudnega pred današnjim derbijem.

"Po zmagi opravimo malce daljšo analizo. Moraš pač vedeti, na kak način si zmagal. In če bomo proti Olimpiji odigrali na isti način, kot smo v Mariboru, v Stožicah nimamo možnosti za uspeh. V določenem delu tekme moramo igrati bolje," je ciljal na manj prepričljiv drugi polčas v Ljudskem vrtu, zlasti zadnjih 20 minut, ko so vijolice zapravile kar nekaj priložnosti za izenačenje. "Prepričan sem, da lahko igramo bolje. Nam pa ne pomaga, če o tem samo govorimo. To moramo pokazati tudi na igrišču."

Podvig, kakršen se v Sloveniji zgodi sila redko

Koprčani so v zadnjem nastopu z 1:0 v gosteh ugnali Maribor. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Koper prihaja v Ljubljano po nove točke, ki bi ga okrepile tik pod vrhom razpredelnice. "Pripravljeni smo na vse. Ali nas bo Olimpija čakala ali napadla od prve minute, to morate vprašati njih. Vemo pa, kako Olimpija igra. Vsaka ekipa ima pluse in minuse. Seveda bomo poskušali izkoristiti njihove minuse," ima načrt, kako jo še drugič v tej sezoni zagosti ljubljanskemu klubu. Pričakovano ni želel konkretneje razkrivati, katere so v njegovih očeh največje slabosti Olimpije.

To je zaupal le varovancem, s katerimi bo danes lovil poseben podvig, saj bi lahko v zgolj nekaj dneh v gosteh premagal oba največja slovenska kluba. Najprej Maribor, nato še njegovega večnega rivala Olimpijo! "Česa takšnega mi v karieri še ni uspelo. Upam, da mi bo zdaj prvič," se je nasmehnil Zeljković, ki zaradi službenih obveznosti ni pogosto v Ljubljani. Danes bo, prihaja na največji slovenski nogometni stadion.

Nogometna javnost pred začetkom sezone Koprčanov ni uvrščala med največje favorite za naslov. "Res je. Glavni favoriti so bili Celje, Olimpija in Maribor, a od prvega dne verjamemo, da lahko vsem mešamo štrene. Prav vsem. Zaenkrat nam gre dobro od rok, a vemo, da nismo niti še na polovici sezone. Zato ne letimo, ampak gremo iz tekme v tekmo. Verjamemo, da bomo na koncu čim višje," bi ga v tej sezoni zadovoljila le uvrstitev, s katero bi pridobil vozovnico za Evropo. Vse drugo bi bil za Koper, lačen evropskih spektaklov na Bonifiki, odkrit neuspeh.

Zoran Zeljković si prizadeva, da koprski strokovni štab in igralci ne bi poleteli v izjavah. Foto: Aleš Fevžer

Rogaška? Koper bo spoštoval odločitev NZS. V koprskem klubu še vedno čakajo na odločitev Nogometne zveze Slovenije, ki še ni sporočila, kakšna usoda bo doletela neodigrano srečanje med Koprom in Rogaško. Ta je po znanih zapletih, neizpolnjevanju kriterijev NZS s strani Rogaške, za zeleno mizo pripadel Kopru. NZS mu je pripisala zmago s 3:0, katere pa po pritožbi črno-belih še ni potrdila. "V Kopru bomo spoštovali tisto, kar bo rekla NZS. To traja že predolgo, a se ne smeš obremenjevati s stvarmi, na katere ne moreš vplivati. Sam sicer ne verjamem, da bo tekma odigrana. V tem primeru se ne bi strinjali tudi naši nadrejeni," je trener Kopra povedal o tekmi, katere rezultat še ni upoštevan na lestvici. Če bi bil, bi bili kanarčki tik za vodilnimi Celjani.

Prepričan je, da se bo Maribor dvignil

Zoran Zeljković je v uvodnem krogu premagal Joaa Henriquesa. Koper je na Bonifiki zmagal z 2:1. Foto: Aleš Fevžer Za zdaj kaže najbolje Celjanom, ki so se kmalu zasidrali na vodilnem položaju, a dober vtis pokvarili v sredo z nepričakovanim domačim porazom proti zadnjeuvrščenemu Aluminiju. Kdo je zdaj prvi favorit za naslov prvaka? "Ne le Celje, to je tudi Olimpija. Trenutno sta, to je moje mnenje, malce pred Mariborom. Mariboru se je zgodila stvar, ki je ni lahko nadomestiti. Najboljši igralci so odšli, ker pa si omejen z budžetom, lahko pripelješ le igralce, ki ne poznajo slovenske lige in potrebujejo čas za prilagoditev. Preseneča me njihovo stanje, a je Maribor vendarle Maribor. Prepričan sem, da se bo dvignil. Zelo bo konkurenčen, a mislim, da imata Olimpija in Celje v tem trenutku malce več širine," kot največja tekmeca doživlja kluba, ki prisegata na trenerja iz sosedskih držav z Iberskega polotoka.

"Riera in Henriques? Kot sem že omenil. Vsak dober trener je dobrodošel, saj prinaša dobrobit slovenskemu nogometu. Oba sta pokazala določene kakovosti. Vse, kar je dobro, je super za Slovenijo. In naš nogomet," ga danes čaka nov trenerski spopad s tujim stanovskim kolegom. Joaa Henriquesa je enkrat že premagal. Bilo je v uvodnem dejanju sezone, na Bonifiki je zmagal z 2:1 in napovedal boljše čase Kopra.

Zdaj ima priložnost, da kot trener nadaljuje imeniten niz Koprčanov in z novim uspehom samo še potrdi domneve, da bi se lahko kanarčki še kako resno in zavzeto vmešali v boj za najvišja mesta. V sezoni 2021/22 so tako končali prvenstvo na drugem mestu, osvojili pa tudi pokal, v zadnji sezoni pa jim ni šlo po načrtih. Sledi tako po zatišju nov vihar koprskih uspehov?