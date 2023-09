Se pri ranjenem Mariboru obetajo spremembe?

Nogometaši Maribora so na nedeljski tekmi 1. SNL doživeli še tretji zaporedni poraz in si po porazu s Koprom od gledalcev v Ljudskem vrtu prislužili tudi žvižge. Športni direktor kluba Marko Šuler in poslovni direktor kluba Bojan Ban sta v pogovoru za Večer spregovorila tudi o morebitnih spremembah v klubu.

V Mariboru v zadnjih tednih nimajo pretiranih razlogov za zadovoljstvo. Po porazu na večnem derbiju v Ljubljani je štajerska ekipa v nedeljo klonila še proti Kopru. Na zadnjih petih tekmah so v prvi ligi osvojili le dve točki, ob tem je veliko pozornosti poželo tudi dogajanje v zakulisju kluba. Do nadaljnjega je tako brez mesta v prvi ekipi ostal Josip lličić, ki trenira po prilagojenem programu, zaradi slabih rezultatov pa so se temni oblaki in vprašanja o morebitnih spremembah porajali tudi pri vodstvu kluba.

Trener Damir Krznar je po koncu tekme spregovoril o trenutnem stanju v klubu. "Žal mi je, da našim navijačem nismo prikazali, kar od nas pričakujejo in nam počasi obračajo hrbet, a to je pričakovano. Pričakovano je, glede na naše igre, da so kritični," je za klubsko stran dejal Krznar. "Moramo se spopasti s kritikami in jih sprejeti kot upravičene, toda glave morajo ostati dvignjene. Ni trenutek, da povesimo glave, že v četrtek je nova tekma. Veliko smo zapravili, izgubili preveč točk, a še vedno je prvenstvo v začetni fazi. Ohraniti moramo mirno kri, le pogumni ljudje, s pozitivno miselnostjo se lahko izvlečejo iz tega položaja," je še dodal vodja stroke pri štajerskem klubu.

Maribor je na osmih tekmah 1. SNL v tej sezoni zmagal trikrat. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Šuler za Večer: Rezanje glav ni vedno rešitev

Ob seriji slabših rezultatih so se številni navijači na vodilne v klubu obrnili z vprašanji o morebitnih spremembah na trenerskem mestu pa tudi na kakšnem drugem mestu v upravi kluba. O tem je v pogovoru za Večer spregovoril športni direktor kluba Marko Šuler. "Rezanje glav ni vedno rešitev. Če bi analiza pokazala, da je to vzrok, potem da, a mislim, da ni," je za Večer dejal Šuler. "Ko si toliko na stadionu kot jaz, cele dneve, in vidiš, kaj se dela na treningih, koliko se vlaga, bi bila napačna odločitev menjati trenerja oziroma rezati glave," je še dejal mariborski športni direktor, ki je ob tem za Večer poudaril, da sam na treningih vidi zanos in vlaganje energije na treningih.

"Ne od igralcev ne od trenerjev še nisem dobil informacije, da je kdorkoli obupal. Dokler je tako, je prav, da se vztraja. Bo težko. Rajši imam žvižge kot gledališče. To je Maribor, Maribor je zahteven, ko je težko, moja in trenerjeva naloga je, da fantom dopovemo, da se lahko ta stvar obrne le na en način – da to, kar delamo na treningih, prenesemo na tekmo," je za Večer še dodal Šuler.

Bojan Ban Foto: Vid Ponikvar

O trenutnem stanju pa je spregovoril tudi poslovni direktor kluba Bojan Ban. "Vzroke je seveda treba najti, predvsem pa moramo gledati, da iz takih kriz vedno odidemo še močnejši. Ob uspehih so vsi z nami, ko se pojavi neuspeh, pa niso. Športni del kluba s trenerjem na čelu mora poiskati rešitve. Verjamem, da jih bo. Sploh ne dvomim o napovedi, da bomo premagali rezultatsko krizo," je za Večer dejal Ban.

Jug: Zagotovo nikomur ni prijetno

Medtem so se Mariborčani že osredotočili na svojo naslednjo nalogo, saj jih že v četrtek (17.30) čaka srečanje z Radomljami. "Zagotovo nikomur ni prijetno, ko se znajde v takšnem položaju. Ne smemo pa pozabiti, da smo bili lani v podobnem delu leta še nekoliko nižje na lestvici. Tokrat smo dobro odprli prvenstvo, s tremi uvodnimi zmagami, in se je zdaj zalomilo. To je faza, ko je treba imeti dvignjene glave, delati in biti povsem osredotočen na svoje obveznosti," je za spletno stran kluba pred četrtkovo tekmo dejal Ažbe Jug.

Ažbe Jug Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Najpomembnejše je, da verjameš. Moramo verjeti, da se bomo izvlekli iz zdajšnjega položaja. Izkoristiti moramo vsak dan za trening, za vračanje samozavesti z uspešnimi akcijami, potem pa to poskušati prenesti na tekmo, kar nam doslej ni uspevalo. Ostati moramo ekipa, se med seboj razumeti, brez morebitnega vnašanja negativne energije. Potrebujemo spodbudno ozračje, da zakopani v delo potem poskušamo pretrgati to rezultatsko krizo, nato pa posledično z boljšimi igrami izzovemo tudi naklonjenost sreče, ki je prav tako včasih potrebna," je še dejal vratar Maribora.

