Pri Mariboru dogajanje okoli Josipa Iličića še ni potihnilo

Maribor je v torek na spletni strani zapisal, da bodo prihodnje aktivnosti moštva potekale brez prisotnosti Josipa Iličića. "Do nadaljnjega bo vadil po samostojnem, klubskem programu, da doseže želeno stopnjo telesne pripravljenosti. Na naslednjih tekmah ni med kandidati za nastop," je zapisal mariborski klub. Odločitev je klub sprejel na pobudo trenerja Damirja Krznarja, na celotno dogajanje pa se je zdaj odzval tudi športni direktor kluba Marko Šuler.

"Pogovorili smo se vsi neposredni udeleženci, tako trener kot Josip, seznanili upravni odbor o aktualnem stanju in prišli do odločitve, ki smo jo predstavili s torkovo izjavo za javnost. Josip bo do nadaljnjega treniral po samostojnem programu, osrednji namen je uresničiti najpomembnejšo željo in skupni interes, da ekipa dobro funkcionira na igrišču. Josip pa medtem pride do tiste stopnje pripravljenosti, da ga spremljamo na igrišču v tisti podobi, ki si jo želi on sam in seveda vsi mi," je v izjavi za Maribor dejal Šuler.

Marko Šuler je pojasnil ozadje odločitve. Foto: Grega Valančič/Sportida

Maribor naslednja tekma čaka v nedeljo, ko ga čaka težka preizkušnja proti Kopru. "Zaenkrat bo Josip začel z individualnim programom, da se posveti svoji pripravi. Ekipo pa čakajo naslednji izzivi in mora ostati odmaknjena od celotnega dogajanja ter osredotočena le na delovne obveznosti. Moramo se odzvati na igrišču in pokazati, kar vidimo na treningih. Da se krivulja dosedanjih iger spet obrne navzgor in pride tudi na tekmah do izraza kakovost, za katero verjamem, da jo ekipa ima, vendar je doslej ni izrazila na ustrezen način. Igrišče je tisto, ki je edino merilo. Tega se vsi skupaj dobro zavedamo," je še dejal Šuler.

Vrnitev poškodovanih

Ta je za spletno stran spregovoril tudi o vrnitvah nekaterih poškodovanih nogometašev. Vadbi s polno obremenitvijo sta se pridružila Hilal Soudani in Marko Kolar. "Ni izgovor, a nedvomno so vmesne odsotnosti zaradi poškodb pustile določene posledice. V težkih trenutkih je vsak igralec pomemben, povečanje seznama kandidatov za nastop prihaja ob primernem trenutku. Kar nekaj zelo pomembnih igralcev v zadnjem obdobju ni bilo na voljo, pozitivna novica je, da sta se moštvu priključila Soudani in Kolar. Kader bo z njima širši, za dodatno moč v tekmi, ki nas čaka v nedeljo v Ljudskem vrtu," je še dodal Šuler.

Preberite še: