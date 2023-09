Trener Olimpije izpostavil nedopustne napake in naslovil ostro kritiko na NZS

Trener Olimpije Joao Henriques je po bolečem porazu proti Bravu (2:4), že tretji tekmi v kratkem obdobju, na kateri je obramba zmajev na čelu z reprezentančnim vratarjem Matevžom Vidovškom prejela kar štiri zadetke, izpostavil dve stvari. Potarnal je o nedopustnem številu napak, s katerimi so njegovi varovanci tekmecu omogočili lažjo pot do zadetkov, ostro kritiko pa naslovil na Nogometno zvezo Slovenije, ki vodi tekmovanje, in je ljubljanski spopad 9. kroga delegirala za soboto ob 13. uri. ''Tisti, ki je tako določil, nas želi 'ubiti','' je bil ob tem, ko je opozoril na (pre)kratek počitek med tekmama v Lillu in Spodnji Šiški, neposreden Portugalec.

Kaj se dogaja z Olimpijo? Čeprav je bila v poletnem prestopnem roku zelo aktivna in v zadnjih tednih v Stožice pripeljala nemalo novih obratov, med njimi so prevladovali tujci, s tem pa še povečala konkurenco na skoraj vseh igralnih mestih in razširila klop, ji to za zdaj še ne pomaga, ko se sooča z napornim ritmom neprestanih dokazovanj v Evropi in domačem prvenstvu. V oči pa bode tudi dejstvo, kako obramba zeleno-belih prejema vse več zadetkov.

Ker je do neke mere učinkovita tudi v napadu, v tem trenutku je v 1. SNL dosegla največ zadetkov izmed vseh (22), a jih tudi največ prejela (17), je na nekaterih tekmah vseeno uresničila željo in prišla do treh točk. Tako kot ji je to denimo uspelo v Kidričevem proti Aluminiju (5:4). Proti Celju in Bravu, ko je prav tako prejela štiri zadetke, pa je ostala praznih rok (obakrat 2:4).

Bravo ostaja strup za Olimpijo, kar se tiče dvobojev v Spodnji Šiški. Na zadnjih domačih srečanjih so Šiškarji proti zmajem ostali neporaženi in osvojili kar 17 od 21 možnih točk, razlika v zadetkih pa znaša neverjetnih 16:3. Foto: www.alesfevzer.com

Čeprav je zadevala v napadu, na obeh tekmah je dosegla dva gola, je vselej izgubila. Skupno je v tej sezoni v prvenstvu izgubila že trikrat. Da je to odločno preveč, je po sobotnem porazu proti Bravu opozoril tudi Joao Henriques. Portugalski strateg je na vročem stolčku Olimpije nasledil Alberta Riero, se vpisal v zgodovino kot prvi trener, ki je zmajem omogočil dolgo evropsko jesen, v prvenstvu pa vseeno ni pričakoval, da bo na uvodnih osmih nastopih klonil kar trikrat, pri tem pa v povprečju na tekmo prejel več kot dva zadetka!

Če bi bil predsednik Mandarić ...

Portugalski strateg v tej sezoni z Olimpijo brani dvojno slovensko krono. Foto: www.alesfevzer.com Če bi bil predsednik Olimpije še vedno Milan Mandarić, ki je bil znan po hitrih in nepredvidljivih menjavah trenerjev, za slednje je bil lahko usoden že eden neuspeh, bi se stolček Henriquesa verjetno že usodno zatresel do te mere, da bi zeleno-beli iskali novega trenerja. Novo vodstvo Olimpije na čelu s predsednikom Adamom Deliusom in direktorjem Igorjem Barišićem pa je dalo v zadnjem obdobju večkrat vedeti, da se tovrstne dinamike menjav na tako odgovornem položaju ne bo posluževala. Zlasti sredi najbolj napornega dela sezone, kjer sledijo še kako pomembne tekme. Najprej v prvenstvu s Koprom in Rogaško, nato pa v Evropi s Slovanom iz Bratislave. Če pa bodo hoteli nogometaši Olimpije na omenjenih dvobojih doseči želene rezultate, bodo morali prikazati bistveno več zbranosti.

Za Bravo je dvakrat v polno zadel nekdanji up zmajev Martin Pečar, sicer posojeni nogometaš dunajske Austrie, za popoln preobrat pa sta poskrbela izkušeni Matej Poplatnik in mladi rezervist Rok Maher. Foto: www.alesfevzer.com

Proti Bravu so si privoščili ogromno napak, pri drugem zadetku Šiškarjev je gostiteljem podaril priložnost Mateo Karamatić, pri tretjem pa se ni izšlo po željah vratarju Matevžu Vidovšku. Tudi o tem je po dvoboju v Šiški spregovoril 50-letni portugalski strateg, ki se je hitro prepričal o tem, kako zadnji neuspešni nastopi Olimpije pri Bravu niso več naključje. Zmaji so na zadnjih sedmih gostovanjih na stadionu ŽAK osvojili le dve točki, izgubili kar pet tekem, gol razlika pa znaša 3:16. Od tega so dva zadetka dosegli prav danes, a nista Olimpiji prav nič pomagala v boju za točke.

Henriques je izpostavil napake ...

Obramba Olimpije je vse bolj ranljiva. V prejšnji sezoni, ko jo je Albert Riera suvereno popeljal do dvojne krone, je vsaj štiri zadetke prejela le na treh tekmah (v gosteh proti Bravu 1:6 in Celju 3:4 ter doma proti Domžalam 1:4), zdaj pa se ji je to zgodilo že trikrat v uvodnih osmih krogih. Foto: www.alesfevzer.com Nekdanji slovenski reprezentant Andraž Kirm, v zadnjem obdobju pa pomočnik trenerja Brava Aleša Arnola, je pred srečanjem v pogovoru za Sportal opozoril na pomembnost mentalnega preskoka med evropskimi in domačimi tekmami. Dal je vedeti, da bi bil lahko to zelo pomemben dejavnik srečanja. ''Ni enostavno igrati pred toliko gledalci v Franciji, se vrniti v Ljubljano po dolgem potovanju in nato priti na stadion Žak," je izpostavil. In imel prav. Olimpija je v tem pogledu padla na testu.

Lahko si je privoščila določene rotacije v ekipi. Za razliko od dvoboja v Lillu so začeli tekmo proti Bravu štirje novi igralci (Aljaž Krefl, Mateo Karamatić, Peter Agba in Mustafa Nukić namesto Davida Sualeheja, Ahmeta Muhamedbegovića, Timija Maxa Elšnika in Admirja Bristrića), ki so prvi polčas po preobratu dobili z 2:1 in imeli vse v svojih rokah. V drugem polčasu pa so nato padli v brezno, saj so si privoščili preveč napak, ki so neposredno vplivale na potek srečanja. Zato sta bila tokratna jeza in nezadovoljstvo Henriquesa še toliko večja.

Zmaji so po prvem polčasu vodili z 2:1, v polno sta zadela Mustafa Nukić in Nemanja Motika, nato pa je v nadaljevanju sledil izjemen preobrat gostiteljev. Foto: www.alesfevzer.com

''Po tej tekmi bi izpostavil dve stvari. Najprej naše napake. Vodili smo z 2:1, a nato praktično podarili zmago Bravu. Z dolžnim spoštovanjem do njih jim ni bilo potrebno narediti praktično nič, da so prišli do zmage. Ne moreš zmagati, če delaš takšen individualne napake,'' je po tekmi v pogovoru za Sportklub opozoril na napake pri drugem in tretjem zadetku Brava. Dosegla sta jih Martin Pečar in Matej Poplatnik, po njih pa se je začela barka Olimpije potapljati.

... in potezo NZS

Slovenski prvaki so v sredo popoldan izgubili v Lillu ... Foto: Reuters Po bolečem porazu pa trener zmajev ni govoril le o nedopustnih napakah. Dotaknil se je tudi poteze Nogometne zveze Slovenije, ki vodi prvoligaško tekmovanje in je določila, da se bo ljubljanski obračun v Šiški odigral v soboto ob 13. uri. Torej manj kot 72 ur po evropski tekmi Olimpije v Lillu.

''To ni izgovor, saj smo na igrišču sami delali napake, a ljudje pri zvezi se morajo odločiti, kaj si želijo od te lige. Kdor je delegiral tekmo za soboto ob 13. uri, nas želi 'ubiti'. Jutri je na sporedu le ena tekma, pa še ta zvečer,'' se je Joao Henriques med vrstnicami spraševal, zakaj niso delegirali tekmo na stadionu ŽAK za nedeljo, hkrati pa tudi opozoril, da s tem igralce Olimpije izpostavljajo večji nevarnosti pridobivanja poškodb. Nogometaši Olimpije so se sicer iz Francije vrnili šele v sredo ob polnoči.

... manj kot 72 ur pozneje pa so morali v Spodnji Šiški priznali še premoč mestnih tekmecev. Foto: www.alesfevzer.com

Žal mu je bilo za zapravljeno priložnost, saj je po preobratu v prvem polčasu zaslutil, da bi se lahko dvoboj končal v korist Olimpije. Zmaji so prvi del dobili z 2:1. ''Nato pa smo v drugem polčasu podarili tekmecu dva gola. Vse, kar smo pred tem storili dobrega, smo s temi napakami uničili. Ekipa, ki želi osvojiti prvenstvo, ne sme prejemati štirih zadetkov,'' Henriques s težkim srcem spremlja, kako se v obrambni vrsti Olimpije iz tekme v tekmo ponavljajo določene napake in se tekmecem odpirajo bližnjice do zadetkov. ''Na takšnem gostovanju kot je pri Bravu bi morala dva dosežena zadetka zadostovati za zmago, tako pa podarjamo zadetke tekmecem in je to nemogoče,'' je za Sportklub zatrdil Henriques, ki ima opravka z najmanj uspešnim rezultatskim obdobjem, odkar deluje v Sloveniji.

V četrtek prihaja v Stožice Koper

Joao Henriques se bo skušal v četrtek maščevati Koprčanom za poraz v uvodnem krogu 1. SNL. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Opozoril je, kako so vsi v ekipi delali napake, in poudaril, kako se morajo nad tem vsi skupaj zamisliti. ''Preveč je napak, čas je za samorefleksijo,'' skuša dopovedati varovancem, da si v prihodnje ne smejo več privoščiti toliko individualnih napak, če še želijo ubraniti naslov. Pri tem pa je dal vedeti tudi, kako neugoden zna biti urnik srečanj za Olimpijo tudi v prihodnjem tednu. V četrtek bodo namreč v derbiju kroga pričakali Koper v večernem terminu, nato pa jih čaka nedeljsko gostovanje v Rogaški Slatini, kjer stadion nima žarometov, že ob 15. uri.

Trener Olimpije je začuden nad krovno zvezo, da je izbrala takšen razpored srečanj. Ni mu jasno, zakaj morajo zmaji v dveh zaporednih tednih odigrati dve tekmi v razmaku, manjšem od 72 ur. Nov, še kako pomemben izziv, ga tako čaka v četrtek zvečer v Stožicah. Gostila bo ambiciozni Koper, ki bo pred tem v nedeljo gostoval še v Ljudskem vrtu.