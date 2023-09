Primorje ostaja prvo, Stanković ni več trener Bistrice

Nogometaši vodilnega Primorja so v devetem krogu 2. slovenske lige v gosteh premagali Krko s 3:2, potem ko je odločilni gol v prvi minuti sodniškega dodatka zadel Dušan Ignjatović po protinapadu. Ajdovci so tako s šestimi zmagami z osmih tekem vodilna ekipa lige. Prišlo je do prve menjave na trenerskem mestu. Gorana Stankovića, ki okreva po zastoju srca, je zamenjal Simon Dvoršak.

Z gladko zmago s 4:0 pri Iliriji 1911 so se na lestvici na drugo mesto povzpeli nogometaši Gorice. Na preostalih sredinih tekmah je Fužinar s 4:2 zmagal v Slovenski Bistrici, Dravinja pa je s 5:2 odpravila zadnjeuvrščeni Tabor.

V četrtek so se zmage veselili nogometaši Nafte, Beltincev (peta zmaga za drugo mesto) in Rudarja iz Velenja, ki so z 2:0 premagali presenečenje uvodnih krogov Brinje Grosuplje. Bilje in Triglav sta igrala 1:1.

Nov trener v Slovenski Bistrici

V Slovenski Bistrici je prišlo do spremembe na trenerskem mestu. Zaradi daljše bolniške odsotnosti Gorana Stankovića (srčni zastoj po eni od tekem na začetku sezone) so za novega trenerja postavil Simona Dvoršaka, ki je v klubu že deloval kot članski trener. V sezoni 2021/2022 je klub pripeljal v drugo ligo.

