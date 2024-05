Maribor je še enkrat več dokazal, zakaj ga že dolgo časa krasi naziv najbolj nogometnega mesta v Sloveniji. Vstopnic za sobotni večni derbi z Olimpijo ni več! Pošle so že v četrtek, tako da bo 1. SNL po sušnih petih letih znova priča spektaklu, ki ga bo spremljalo petmestno število gledalcev. Nazadnje je bilo tako pred natanko petimi leti, 11. maja 2019, ko so zmaji v Ljudskem vrtu pomendrali vijolice (3:0). Tokrat bo favorit Maribor, ki je Olimpiji prizadejal boleč poraz že prejšnji mesec v Stožicah in je za razliko od Ljubljančanov, ti so pred dnevi izgubili trenerja Zorana Zeljkovića in še iščejo naslednika, v imenitni formi.

Večna tekmeca zadnji veliki derbi v tej sezoni pričakujeta v povsem različnih ozračjih. Mesto ob Dravi trese nogometna vročica. Maribor je spomladi najboljši slovenski klub, doma zmaguje kot po tekočem traku. Edini poraz v koledarskem letu 2024 je v prvenstvu doživel za zeleno mizo (0:3), ko se je srečanje v Murski Soboti zaradi navijaškega izgreda s petardo prekinilo pri vodstvu vijolic z 2:0, grenkobo neuspeha pa na zelenici izkusil le še v pokalu, kjer je nepričakovano ostal praznih rok proti Radomljam.

Zadnji štajerski derbi med Mariborom in Celjem je potekal pred praznimi tribunami, tako pa so domači nogometaši po zmagi nad prvaki stopili pred navijače na južni ploščadi. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Mariborčani so se po nizu odličnih rezultatov povsem približali Olimpiji, v soboto pa jo lahko že prehitijo in pahnejo na tretje mesto. V mestu je prisotna evforija. Navijači so že pokupili vse vstopnice, tako da bo Ljudski vrt poln do zadnjega kotička. Ljubitelji nogometa na Štajerskem so si zaželeli ogleda srečanj v živo. Štirikrat zapored so lahko dvoboje Maribora v Ljudskem vrtu zaradi kazni spremljali le na ekranu pred južno ploščadjo, zdaj pa bo šlo zares. Vrata stadiona se bodo odprla, na njem pa se bo stiskalo več kot deset tisoč gledalcev!

NK Maribor je namreč že v četrtek sporočil, da so pošle vse vstopnice, tako da bo Ljudski vrt razprodan. To se na tekmi 1. SNL ni zgodilo že dolgo. Nazadnje se je v Sloveniji petmestno število gledalcev znašlo na dvoboju prav v Ljudskem vrtu, in to pred natanko petimi leti, 11. maja 2019! Takrat je večni derbi med Mariborom in Olimpijo spremljalo 12 tisoč gledalcev.

Ker je Ljudski vrt pozneje doživel prenovo in zasijal v novi, udobnejši podobi, ki pa je terjala nekoliko zmanjšano kapaciteto, tako da si lahko dvoboje ogleda 11.709 gledalcev, sobotni obisk ne bo tako visok, kot je bil pred petimi leti. Bo pa zelo blizu, vsekakor pa nad mejo deset tisoč gledalcev, kateri je bila še najbližje v zaključku sezone 2018/19, ko je poslovilno tekmo Marcosa Tavaresa na stadionu pod Kalvarijo spremljalo za tisti večer "prirejenih" 9.999 obiskovalcev.

Polne tribune Ljudskega vrta ob poslovilni tekmi Marcosa Tavaresa leta 2022 Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Razprodani Ljudski vrt dokazuje, kako so podporniki Maribora lačni nogometa. Za nameček lahko v zadnjih tednih spremljajo še pestro obrobno dogajanje, saj potekajo pogovori o morebitnem prihodu in sodelovanju tujih investitorjev iz Turčije, vse z namenom, da bi Maribor znova postal največji klub v Sloveniji in tako, kot je s tem razvajal navijače zlasti v zlati Zahovićevi dobi, nadaljeval tudi v Evropi. Odličen spomladanski del, v katerem so pod taktirko Anteja Šimundže našli dobitno kombinacijo za uspešne predstave, ponuja dobro izhodišče za prihodnost.

Maribor je dobil zadnji večni derbi v tej sezoni v Stožicah. Foto: www.alesfevzer.com

Povsem drugače pa je pri Olimpiji. Zmaji po odhodu Zorana Zeljkovića še iščejo novega trenerja, navijači znova ne skrivajo nezadovoljstva z vodstvom kluba, igralci pa se zavedajo, da bi jih nov poraz z vijolicami pahnil na tretje mesto. Ta pa nudi krajši poletni počitek do začetka evropskih dokazovanj, po enem izmed scenarijev (če bi Rogaška osvojila pokal, a ji ne bi potrdili licence za nastop v Evropi) pa bi drugo mesto zagotavljalo celo nastop v kvalifikacijah za ligo Europa, s tem pa najmanj štiri evropske tekme! Olimpija bo skušala v mariborskem peklu ohraniti drugo mesto, še vedno pa se poraja vprašanje, kdo bo njen trener. O tem bo popoldan več spregovoril športni direktor Goran Boromisa.