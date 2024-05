Čustveno slovo Zeljkovića. Komu vse se je zahvalil?

Vroči stolček ljubljanskega kluba je poskrbel za novo spremembo. Zoran Zeljković je na njem zdržal le 30 tekem. Nekdanji slovenski reprezentant, ki je dres Olimpije nosil kot nogometaš, nato pa se mu je lani uresničila še velika želja, saj je postal njen trener, je zapustil zmaje še pred koncem sezone.

Zeljković: Brez podpore sodelavcev ...

Igralcem se je zahvalil za maksimalen trud na vsaki tekmi in treningu. Foto: www.alesfevzer.com "Ob slovesu od moje, naše in vaše Olimpije bi se želel zahvaliti vsem navijačem, na čelu z Green Dragonsi, za neverjetno in neomajno podporo v dobrih ter slabih trenutkih. Izredno hvaležen sem ekipi – vsem igralcem skupaj in vsakemu posebej – za maksimalen trud na vsaki tekmi in treningu ter popolno predanost skupnim ciljem v vseh trenutkih našega sodelovanja. Brez podpore sodelavcev v strokovnem štabu je vlogo trenerja pri klubu s takšnim renomejem in družbenim vplivom praktično nemogoče opravljati, zato bi se za vso opravljeno delo želel zahvaliti tudi njim," se je 43-letni Ljubljančan, ki nosi Olimpijo v srcu, prek socialnih omrežij zahvalil navijačem, igralcem in sodelavcem v strokovnem štabu.

Sporočilo za javnost pa je končal s stavkoma: "V športu mora vsakdo nositi svoj del odgovornosti. Trenerski štab jo je že," v katerih se je med vrsticami dotaknil še nekaterih drugih, vpletenih v to zgodbo.

Zoran Zeljković se vrača v Koper, kjer je pred prihodom v Stožice vodil Koprčane, na Primorsko pa se je takrat preselila tudi njegova družina in tam tudi ostala. Foto: www.alesfevzer.com

Kar se tiče klubskega vodstva, se je tik pred koncem sezone 2023/24, v kateri je neuspešno branilo dvojno krono, znašlo v dodatnih težavah. Ne le da bi lahko ekipa s slabim rezultatom proti spomladi zelo razigranemu Mariboru zapravila drugo mesto v ligi, ampak je doživela še nekaj nepričakovanih finančnih udarcev, med katere po poročanju Sportkluba spada izgubljena tožba na Fifi proti nekdanjemu trenerju Albertu Rieri.

Zeljković se je jeseni zapisal v zgodovino Olimpije z zmagama v skupinskem delu konferenčne lige, spomladi, ko v zimskem prestopnem roku ni prejel veliko okrepitev, izgubil pa najboljšega strelca lige (Rui Pedro) in še nekaj igralcev, za nameček pa se je najodmevnejši zimski novinec Antonio Marin kaj kmalu huje poškodoval, pa najprej izpadel iz pokala, nato pa v boju za naslov prvaka potegnil krajšo proti Celju.

Na 30 tekmah je vknjižil 16 zmag, osem remijev in šest porazov, po nedeljskem remiju proti Muri (0:0) pa ostal brez službe. Podobno velja tudi za njegova sodelavca Džengisa Čavuševića in Benjamina Levaka.