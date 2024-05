Ljubljanski prvoligaš je sicer še pred slabim mesecem dni s sporočilom za javnost, pod katerim je bil podpis direktorja Igorja Barišića, zatrdil, da ima Zeljković neomajno podporo vodstva, a je zdaj prišlo do spremembe. Kot še sporočili iz kluba, sta iz Ljubljane odšla tudi pomočnik Zeljkovića Džengis Čauvšević in trener golmanov Benjamin Levak. Ekipo pa naj bi začasno zdaj vodil Boštjan Miklič, ki je do zdaj vodil mladinsko zasedbo Olimpije, poroča Sportklub, medtem ko Olimpija v uradni izjavi za javnost ni sporočila, kdo bo Zeljkovićev naslednik.

43-letni strateg je Zmaje vodil na 30 tekmah v vseh tekmovanjih in ob tem vpisal 16 zmag, 8 remijev in 6 porazov. Z Olimpijo je jeseni nastopal v skupinskem delu evropske konferenčne lige in proti Klaksviku ter Slovanu iz Bratislave tudi prišel do dveh zgodovinskih mednarodnih zmag. "Klub se Zoranu, Džengisu in Benjamimu zahvaljuje za celoten doprinos v Zmajevem gnezdu in jim v prihodnje želi vse dobro," so še sporočili iz kluba.

Zeljković je sicer pred prihodom v Olimpijo, kamor se je preselil v sredini oktobra, v zadnjih letih uspešno vodil Koper, z njim je v sezoni 2021/22 postal tudi pokalni prvak. Pred prevzemom primorskega prvoligaša je izkušnje nabiral pri Krki, prve trenerske korake pa je naredil v NK Celje, kjer je opravljal vlogo pomočnika trenerja, nato pa prvič samostojno prevzel Ilirijo.

