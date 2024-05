Neverjetno, kaj vse je zapravila Olimpija proti Muri!

Nogometaši Olimpije so proti Muri, čeprav so imeli skoraj vso tekmo igralca več, nato pa zapravili kar nekaj izvrstnih priložnosti, osvojili le točko (0:0). Prednost pred Mariborom se je pred večnim derbijem v Ljudskem vrtu (11. maja) stopila na točko. Vijolice so v soboto ugnale prvake Celjane (3:1), Koper je po zmagi nad Domžalami (3:1) skočil na četrto mesto, ki bi lahko, če bi Rogaška osvojila pokal, a ne bi prejela licence za nastop v Evropi, zagotavljal evropsko vozovnico. V boju za obstanek po zmagi Radomljanov nad Rogaško (1:0) kaže najslabše Aluminiju, ki je remiziral z Bravom.

Ekspresna izključitev nogometaša Mure v Stožicah

V sklepnem dejanju 34. kroga sta se v Stožicah v nedeljo Olimpija in Mura razšli brez zmagovalca (0:0). Dvoboj se je začel z ekspresnim rdečim kartonom, ki si ga je za nepremišljen štart nad kapetanom Timijem Maxom Elšnikom, storil ga je že v prvi minuti, prislužil Ivan Šarić. Sodnik Martin Maroša je Hrvata po ogledu posnetka VAR predčasno poslal v slačilnico. To je bil velik udarec za Prekmurce, ki pa so se v prvem polčasu z igralcem manj junaško upirali gostiteljem in zadržali uvodni rezultat 0:0. Ljubljančani so bili pričakovano nevarnejši (streli na gol 8:1), a so neposredno v okvir vrat streljali le enkrat.

Zeleno-beli so bili nevarnejši tudi v nadaljevanju, najlepšo priložnost na srečanju pa si priigrali v 71. minuti. David Sualehe je z leve strani podal pred vrata, kjer je bil na drugi vratnici osamljen Raul Florucz. Avstrijcu se je ponudila imenitna priložnost za zadetek, a je nato z neposredne bližine, kakšnih pol metra, usmeril žogo v vratnico! Sreča ni bila naklonjena Olimpiji niti v zaključku srečanja, ko je Ahmet Muhamedbegović po strelu z glavo zatresel prečko. Ostalo je pri 0:0, Olimpija bo tako na naslednjo tekmo, v soboto, 11. maja, jo čaka večni derbi v Ljudskem vrtu, odpotovala s točko prednosti pred vijolicami.

Olimpija je imela skoraj vso tekmo prednost igralca več, saj je bil pri gostih izključen Ivan Šarić. Foto: www.alesfevzer.com

Drugo mesto v prvenstvu omogoča daljši počitek in vstop v kvalifikacije za konferenčno ligo šele v drugem krogu. Če pa bi se izjalovil poskus Rogaške, da bi prejela licenco za igranje v Evropi, bi lahko drugo mesto, če pokalni zmagovalec ne bo Gorica, celo omogočal nastop v prvem krogu kvalifikacij za evropsko ligo (in ne konferenčno ligo), s tem pa tudi popravni izpit oziroma najmanj štiri evropske tekme!

Trenerja zmajev je pred srečanjem v dobro voljo spravila novica, da srbska brata Nemanja in Nikola Motika ne spadata več med prave tujce. "Dolgotrajen proces pridobivanja evropskega potnega lista je uspešno zaključen. Nikola in Nemanja Motika, oba rojena v Berlinu, sta pred zaključkom sezone pridobila nemški potni list in tako sprostila mesti tujega nogometaša v zeleno-belem taboru. V kadru zmajev so zdaj v skladu s pravili le trije igralci, ki ne prihajajo iz Evropske unije," je sporočil ljubljanski klub, ki je v prejšnji sezoni osvojil dvojno slovensko krono, to pa bo končal brez lovorike, a tudi zgodovinskim uspehom v Evropi.

Mladi Dalmatinec osrečil mlinarje

Nedeljski derbi začelja v Domžalah je pripadel gostiteljem. Radomlje so na srečanju, kjer maloštevilni gledalci niso videli niti enega strela gostov v okvir vrat, premagali Rogaško z 1:0. Edini zadetek za mlinarje je dosegel mladi hrvaški zvezni igralec Ivan Krolo, ki v Radomljah nastopa kot posojeni nogometaš splitskega Hajduka. V 73. minuti je po podaji Uroša Koruna premagal Ajdina Mulalića. To je bil eden izmed dveh strelov Radomljanov na tekmi v okvir vrat tekmecev.

Hrvaški nogometaš Ivan Krolo, ki za Radomlje nastopa kot posojeni igralec splitskega Hajduka, je v tej sezoni zadel trikrat. Med strelce se je vpisal tudi proti Rogaški. Foto: www.alesfevzer.com

Mlinarji so s tem zaostanek za črno-belimi znižali na dve točki. Rogaška je tako po petkovem šoku, ko so ji zavrnili prvo vlogo za pridobitev tekmovalne licence za 1. SNL v prihodnji sezoni kot tudi igranje v Evropi, doživela novo neugodnost. To je resna težava, saj bi lahko Rogaška, ki bo 24. maja favorit v finalu pokala v Stožicah proti Gorici, zaigrala celo v kvalifikacijah za ligo Europa. Rogaška sporoča, da bo do 15. maja odpravila pomanjkljivosti in pridobila licenco.

Mariborčani so prvič v tej sezoni premagali Celjane in zmago po koncu dvoboja na južni ploščadi proslavili z navijači. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Maribor izkazal čast prvakom iz Celja, jih nato nadigral in vrgel rokavico Olimpiji

Vrhunec 34. kroga je predstavljal sobotni spopad med nekdanjimi in zdajšnjimi varovanci Damirja Krznarja v Mariboru. Štajerski derbi je žal potekal pred praznimi tribunami, a so zvesti podaniki vijolic znova napolnili južno ploščad pred Ljudskim vrtom. Nogometaši Anteja Šimundže so se razveselili tudi takšne podpore. Niso še rekli zadnje v boju za drugo mesto. Želijo prehiteti Olimpijo, ki do konca sezone še prihaja v Ljudski vrt.

Mariborčani so novopečene prvake pričakali s špalirjem. Celjani so zaigrali s spremenjeno zasedbo, trener Damir Krznar je v primerjavi z zadnjo tekmo z Olimpijo zamenjal kar polovico udarne enajsterice, pa tudi formacijo v obrambni vrsti. Ta se je v Ljudskem vrtu srečala z motiviranim in razigranim tekmecem, ki je pokazal bistveno več.

Mariborčani so po prvem polčasu vodili z 2:0, na koncu pa zmagali s 3:1. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Že v 12. minuti je Matka Obradovića, ki je drugič zapored stopil med vratnici Celja, premagal Sven Šoštarič Karić. Prednost je v 28. minuti podvojil Soudani, ki je izkoristil izjemno podajo Josipa Iličića in njegovo osmo asistenco v tej sezoni pretopil v svoj 13. zadetek. V 45. minuti so Marka Božića po izjemnem strelu z roba kazenskega prostora od zadetka s 3:0 ločili centimetri, saj je zatresel vratnico. Celjani v prvem polčasu niso niti enkrat streljali v okvir vrat tekmeca. "Katastrofa od igre. Maribor nas je nadigral v vseh segmentih igre," je po prvem delu za Šport TV iskreno priznal branilec David Zec.

V nadaljevanju so bili Celjani bolj konkurenčni kot gostitelji. Maribor je zapravil kar nekaj zrelih priložnosti za povišanje prednosti na 3:0. Najlepšo je po nesebični podaji Iličića zapravil mladi Makedonec Behar Feta in zatresel vratnico. V 85. minuti je boljšo igro Maribora kronal rezervist Maks Barišić, prvaki iz Celja pa so nato dvignili raven predstave, najprej prek Sundaya Adetunjija, tega je z dolgo podajo zaposlil David Zec, Nigerijec je dosegel prvenec v 1. SNL, znižali na 1:3, do konca srečanja pa še nekajkrat ogrozila vrata vijolic. Ostalo je pri zmagi Maribora s 3:1.

Pred južnim delom Ljudskega vrta je nogometaše Maribora po koncu dvoboja pričakal tudi pirotehnični vložek. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Po dobrem letu je pri Mariboru za srečanje kandidiral Gregor Sikošek, ki je bil nazadnje na igrišču 26. februarja 2023, nato pa bil primoran zaradi zdravstvenih težav za dolgo časa pozabiti na nogomet.

Neposreden obračun najboljših strelcev tekmovanja, Arnela Jakupovića (17 zadetkov) in Aljoše Matka (15), ni prinesel novosti na vrhu lestvice, se jima pa je z novim zadetkom približal Hilal Soudani (13). 36-letni Alžirec je v odlični formi. Postal je igralec aprila 1. SNL. Zdaj jo je zagodel prijatelju Damirju Krznarju, s katerim je sodeloval pri zagrebškem Dinamu, pa tudi v Ljudskem vrtu.

Aluminij ni premagal Brava že osmič zapored

V Kidričevem že nekaj časa zvoni alarm. Izbranci Roberta Pevnika so se znašli v težavah, saj jim grozi neposreden padec v drugo ligo. Zato so se še kako razveselili točke, ki so jo brez nesojenega reprezentanta Sandra Jovanovića in kapetana Tina Martića osvojili proti Bravu. Mladi ljubljanski klub jim v zadnjih sezonah predstavlja ogromne težave, saj ga niso premagali že osem tekem zapored. Nazadnje mu je to uspelo 16. maja 2021, nato pa so štirikrat remizirali in štirikrat izgubili.

V soboto so bili po prvem polčasu boljše volje gostje iz Ljubljane. Prek Mateja Poplatnika, ki je po slabih dveh mesecih dočakal nov zadetek, že 11. v tej sezoni, so povedli z 1:0 (podajo je prispeval Mark Španring), a je nato v nadaljevanju srečanja za končnih 1:1 poskrbel Tomislav Jagić. Poplatniku se je v 78. minuti ponudila lepa priložnost za zmagoviti gol, a se je na vratih gostiteljev izkazal mladi vratar Lan Jovanović.

Trener Aluminija Robert Pevnik je po točki proti Bravu na lestvici vsaj do nedelje prehitel Kalcer Radomlje. Foto: www.alesfevzer.com

Dvoboj se je tako razpletel brez zmagovalca (1:1). Šiškarji pogrešajo zmago že skoraj dva meseca, a še vedno zasedajo četrto mesto, s katerim bi dosegli najboljši rezultat v kratki zgodovini mladega kluba. In še nekaj je. Če bi Rogaška v finalu pokala upravičila vlogo favorita proti drugoligašu Gorici, a bi pred tem ostalo pri zavrnitvi licence za igranje v Evropi v sezoni 2024/25, bi bil evropske vozovnice deležen tudi četrtouvrščeni klub 1. SNL. Tako bi lahko prvič v Evropi, kar bi bil največji uspeh Šiškarjev, zaigral tudi Bravo! Dvoboj v Kidričevem je sodil Slavko Vinčić, ki bo letos delil pravico na evropskem prvenstvu v Nemčiji.

Koper se je maščeval Domžalam in skočil na četrto mesto

Dvoboj na Bonifiki vsaj do odločitve licenčne komisije NZS, ki je prižgala rdečo luč Rogaški, ni imel pretiranega rezultatskega imperativa. Potem pa je sledil zaplet. Če Rogaški ne bi uspelo do 15. maja prejeti licence za Evropo, bi v primeru, če bi pokalna lovorika 24. maja romala v Rogaško Slatino in ne Novo Gorico, evropsko vozovnico v 1. SNL omogočalo tudi četrto mesto. Koprčani in Domžalčani so tako prejeli dodatno motivacijo.

Nigerijski napadalec Kopra Wisdom Sule je zadel v polno proti Domžalam kar dvakrat. Foto: www.alesfevzer.com

Boljšo igro so prikazali gostitelji in po dolgem času maloštevilne gledalce razveselili z zmago. Pred slabimi tremi tedni so proti Domžalam izgubili z 0:1, zdaj pa so bili boljši s 3:1. Junak srečanja je bil dvakratni strelec Wisdom Sule, med strelce se je pri Kopru vpisal tudi Deni Jurić, častni zadetek za goste, ki so s tem porazom izgubili vse možnosti za naskok četrtega mesta, pa je dosegel Filip Stuparević. Srb je v prvem polčasu s prostega strela zatresel že vratnico.

