Neverjetno, a resnično! Sloveniji ni enakega v Evropi.

Ko so nogometaši Celja v nedeljo premagali Olimpijo in si zagotovili državni naslov, je dokončno postalo jasno, da zmaji v sezoni 2023/24 ne bodo ubranili naslova. Slovenija tako na klub, ki bi postal prvak dvakrat zapored, čaka že devet let. Najdlje izmed vseh evropskih držav, kar poudarja misel, da ima Slovenija opravka z najbolj nepredvidljivim prvenstvom, kar se tiče osvajanj državnih zvezdic. Kako pa je s tem drugje v Evropi, kjer prevladujejo številni serijski zmagovalci? Preverite!

Slovenija je v zadnjem desetletju priča nogometnemu fenomenu, kot ga Evropa ne pozna. V 1. SNL se prvaki menjajo tako pogosto kot spodnje perilo. V zadnjem desetletju se je vselej na vrh povzpel klub, ki se sezono pred tem ni mogel pohvaliti z naslovom prvaka. Tako so se prvaki menjali tako redno in pogosto, da na sončni strani Alp že vse od leta 2015 ni bilo junaka, ki bi ubranil naslov. Zadnji, ki mu je to uspelo, je bil Maribor, sicer tudi s 16 naslovi slovenski rekorder.

Povsem drugače je v nogometni Evropi. V prav vseh državah, v vseh preostalih 54 članicah Evropske nogometne zveze (Uefa), so na klub, ki je ubranil naslov državnega prvaka, čakali manj kot Slovenija. Še najbolj sta se ji približala Albanija in Portugalska, ki na prvaka, ki bi se na vrh povzpel dvakrat zapored, čakata osem oziroma sedem let.

Izmed držav velike petice, ki se lahko pohvalijo s petimi najmočnejšimi ligami na svetu, najdlje na klub, ki bi ubranil svoj naslov, čakajo v Španiji. To se je zgodilo leta 2019, ko je naslov ubranila Barcelona. Takrat je za Katalonce nastopal še Lionel Messi, ki se je nato leta 2021 v solzah poslovil od Blaugrane. Foto: Reuters

V številnih evropskih državah so se navadili celo na monotone prizore, saj so določeni klubi tako boljši in močnejši od ostalih, da serijsko osvajajo prvenstva. Tako je bilo pred leti tudi v Sloveniji. Denimo ob začetku državne samostojnosti, ko je bila razred zase Olimpija, ali pa pozneje, ko je Maribor nanizal dve zlati obdobji, v katerih je osvajal lovorike kot po tekočem traku, vmes pa sta izkušnje pri tem, kako ubraniti naslov, pridobila tudi Gorica in Domžale.

Kar nekaj je torej slovenskih klubov, ki so že znali ubraniti naslov, leta 2015 pa se je omenjeni trend ustavil. Takrat je bil najboljši Maribor, nato pa so se na prestol drug za drugim povzpeli Olimpija (2016), Maribor (2017), Olimpija (2018), Maribor (2019), Celje (2020), Mura (2021), Maribor (2022), Olimpija (2023) in kot zadnji Celje (2024), ki je tako nadaljevalo enega najbolj nenavadnih nizov, s katerim velja 1. SNL v tem trenutku za najbolj nepredvidljivo prvoligaško tekmovanje v Evropi. Vsaj kar se tiče osvajanja prvih mest.

Kako pa je s tem v ostalih članicah Evropske nogometne zveze (Uefa)? Ponujamo vam seznam, kdaj je nazadnje kateremu klubu uspelo ubraniti naslov. In na njem, kdo bi si mislil, kraljuje ravno nepredvidljiva Slovenija in njena 1. SNL!