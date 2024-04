Evforija v Celju, predsednik sporočil prekrasno novico

Celje, tretje največje mesto v Sloveniji, je tradicionalno bolj naklonjeno rokometu kot nogometu. Dogajanje v zadnjih mesecih pa bi lahko vsaj začasno stvari obrnilo na glavo. Če gre rokometašem v dvorani Zlatorog marsikaj narobe, pa se nogometašem le nekaj metrov stran na stadionu Z'dežele cedita med in mleko. So najboljši v Sloveniji in imajo imenitno priložnost, da se drugič v klubski zgodovini povzpnejo na državni prestol. Prva zaključna žogica se jim obeta v nedeljo. Če bodo ostali neporaženi proti Olimpiji, bo konec vseh neznank in se bo "kanta" po štirih letih znova vrnila v mesto ob Savinji.

Stadion Z'dežele bo v nedeljo popoldan, derbi vodilnih se začenja ob 15. uri, nadpovprečno poln. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Tisto, kar lahko ljubitelje nogometa v Celju še bolj veseli, pa je to, kako se uresničujejo napovedi Valerija Kolotila. Pred slabimi štirimi leti, ko je uradno vstopil v celjski klub, je napovedal, kako noče grofov popeljati le do prvega mesta v Sloveniji in Evrope, ampak tudi dolgoročno skrbeti za razvoj vse piramide kluba. Glede na to, kako skokovit razvoj je s pomočjo tujega kapitala napravil celjski klub, niti ne čudi povečano zanimanje ljubiteljev nogometa za vse, kar v tej sezoni uspeva nogometašem v rumeno-modrih dresih.

Rekordna prodaja vstopnic, pisala se bo zgodovina

V nedeljo bi lahko šlo ljubiteljem nogometa na dvoboju v Celju na roko tudi vreme. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Prodaja vstopnic za nedeljski derbi med Celjem in Olimpijo, vodilno ekipo 1. SNL in branilcem naslova, je presegla vsa pričakovanja. Sodeč po tem, kaj vse prinaša ta dvoboj, bo Slovenija v nedeljo priča pravljičnim prizorom s celjskega stadiona. Tribune bodo polne, kot še nikoli, ko je govora o tekmi Celjanov.

"Imenitno. Še nikoli se ni zgodilo, da bi že tri dni pred tekmo prodali toliko vstopnic. Že tu smo naredili rekord, v nedeljo pa lahko pade še en. Upam, da bo lepo vreme, da se bo igral lep nogomet in bo tako omogočen nogometni praznik vsem navijačem. Tako tistim iz Celja kot tudi tistim iz Ljubljane. Vsi so dobrodošli na stadion. Komaj čakam, da se začne," je Kolotilo, prvi mož celjskega kluba, vzhičen, ko se mu v mislih prepletajo prizori, kakršne bi lahko v nedeljo spremljal na stadionu Z'dežele.

Ne le, da bi se lahko zbralo vsaj pet tisoč gledalcev, kar bi bil že rekord, saj prejšnji znaša 4.300, postavljen pa je bil pred poldrugim desetletjem na štajerskem derbiju z Mariborom, ampak bi lahko bile številke še bolj razkošne. "Sanjam tudi o višjih številkah. Denimo 7 ali pa 8 tisoč gledalcev. Verjamem, da se bo v nedeljo pisala zgodovina."

Dokazati, da niso slučajno na vrhu lestvice

Ukrajinsko-ruski poslovnež upa, da bo v nedeljo konec vseh kalkulacij in scenarijev o tem, kako bi lahko Celje na koncu ostal celo brez vsega. Foto: Grega Valančič/Sportida Vodstvo Celja od začetka sezone neprestano poudarja, kako želi vztrajati v boju za naslov prvaka vse do konca in nato postati prvak. Za mnoge drzne napovedi, za tiste, ki so imeli vpogled v kakovosten igralski kader Celja pa malce manj, bi se lahko že v nedeljo prelevile v konkretna dejanja. Celjani proti Olimpiji potrebujejo le še točko in bodo postati prvaki že tri kroge pred koncem! "To bo pravi derbi. Moramo dokazati, da nismo slučajno na vrhu lestvice. Zdaj se nam ponuja priložnost, da v neposrednem obračunu pokažemo, kako smo resnično najboljši v Sloveniji," pri sebi odšteva dneve do začetka nedeljskega spektakla pred nadpovprečno polnimi tribunami celjskega stadiona.

Svoje načrte imajo tudi gostje iz Ljubljane. Da se lahko več kot enakovredno kosajo s Celjani, so spomladi dokazali že v Stožicah, kjer so bili za odlično predstavo proti Celju, polno priložnosti, na koncu "nagrajeni" zgolj s točko (1:1). Če bi tokrat premagali Krznarjevo četo, bi se Celjanom približali na šest točk zaostanka in poskrbeli za dodaten zaplet. ''Teorija pravi, da še ni vsega konec. Veliko je še možnosti. Navijači Olimpije pričakujejo od svojih nogometašev, da bi nas premagali in bi še naprej upali na čudež, a jim bo zelo težko. Močno zaupamo svoji ekipi. Ni naključje, da vodi Celje že vso sezono. Imamo zelo kakovostno moštvo, tako da upam, da bo vseh kalkulacij in scenarijev o tem, kako bi lahko Celje na koncu ostal celo brez vsega, konec že v nedeljo.''

Remi? Ne, gremo na zmago.

Albert Riera je popeljal Celje na vodilni položaj, Damir Krznar pa ga je ohranil. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Čeprav zadošča Celjanom za zagotovitev zvezdice že točka, torej nenazadnje tudi začetni rezultat 0:0, predsednik noče niti pod razno razmišljati o remiju. "Če bo 0:0, ne bo nič narobe (smeh), a ne moreš priti na igrišče s takšnim ciljem. Moramo iti na zmago. In gremo na zmago," verjame tako v sposobnosti nogometašev kot tudi njihovega trenerja Damirja Krznarja, s katerim vsakodnevno kujeta načrt, kako uresničiti zadani cilj in popeljati Celjane v novo dimenzijo uspešnosti. Ne le v slovenskih, ampak tudi mednarodnih okvirjih.

"Vsak dan sva skupaj, veliko se pogovarjava v pisarni. Lahko zatrdim, da vse poteka po načrtu," je prepričan, da se bo hrvaški strateg pridružil Dušanu Kosiću na častnem seznamu trenerjev, ki so celjski klub popeljali do največjega uspeha. Hrvatu se to nasmiha s pomočjo predhodnika Alberta Riere, ki je ustvaril odlične temelje in nato vročo celjsko štafeto prepustil Krznarju.

Selektor Kek bo imel kaj za videti

Žan Karničnik je z 11 asistencami prvi podajalec Prve lige Telemach, Aljoša Matko pa s 15 zadetki drugi najboljši strelec. Foto: www.alesfevzer.com Na tribunah pričakuje tudi selektorja Matjaža Keka, ki bo imel kaj za videti. Na delu ne bosta le standardna reprezentanta Žan Karničnik in Timi Max Elšnik, ampak še kopica drugih posameznikov, ki bi se lahko znašli na širšem seznamu potnikov na Euro 2024. Ali pa morda celo na končnem seznamu, saj bi lahko Uefa sprejela odločitev, da bodo selektorji lahko določili 26 potnikov. "V Celju ne manjka mladih fantov, ki so že bili v reprezentanci. Aljoša Matko, David Zec, Mark Zabukovnik, Tamar Svetlin. Nekaj takšnih fantov je tudi pri Olimpiji. Zato se obeta zanimiva tekma, strokovnjaki bodo imeli kaj za videti. Kar pa se tiče Karničnika in Elšnika, sta zame res trenutno najboljša Slovenca v ligi."

Veliko bo v nedeljo odvisno tudi od psihološke trdnosti igralcev. Koliko je celjsko ekipo prizadel zadnji neuspeh, ko je doma nepričakovano ostala brez točk proti Domžalam (2:3)? In to že drugič v tem koledarskem letu? "Včasih se zgodijo tudi takšne tekme. Žal mi je za takšen rezultat, s katerim ne moremo biti zadovoljni, a smo ta šok že preživeli. Se pa pozna, kako se v naši ekipi pojavljajo turbulence. A povsem pričakovano. Številni igralci nimajo izkušenj s tem, kako je biti del vodilne ekipe in se potegovati za naslov. V tem pogledu še nabiramo izkušnje. A, upam, da bomo kos temu pritisku in bomo resnično postali prvaki," ga poraz proti Domžalah ni potrl.

Nogometaši Celja bodo imeli v nedeljo motiv več, saj želijo posvetiti zmago kapetanu Denisu Popoviću, za katerih je huda preizkušnja, ko se je znašel v smrtni nevarnosti. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Dosti več skrbi in slabe volje so mu povzročile zdravstvene težave Denisa Popovića, ki ponujajo še razlog več, da njegovi soigralci pokažejo proti Olimpiji na igrišču še več in uresničijo cilj tudi zaradi svojega kapetana.

Navijači so si zaslužili nogometni praznik

Valerij Kolotilo komaj čaka na začetek nedeljskega spektakla. Takšnega na celjskem stadionu ni bilo že zelo dolgo. Foto: Rok Plestenjak O morebitni šampionski zabavi, o proslavljanju lovorike, ki jo lahko osvojijo že v nedeljo, noče razmišljati, niti je načrtovati. Dobro ve, kako nepredvidljiv je nogomet, zato noče ničesar prepustiti naključju. "S tem, kako bi proslavljali naslov, se nočem obremenjevati. Osredotočam se zgolj na nogomet. Na vsako tekmo posebej," v nedeljsko tekmo vstopa zlasti s tekmovalnimi cilji. Kar pa se tiče samega spektakla, je prepričan, da bo že vzdušje takšno, nenazadnje bo osrednjo tribuno krasila prav posebna koreografija v domačih rumeno-modrih barvah, da bo še dodatno poneslo nogometaše.

"Ta dogodek bo vsekakor predstavljal nekaj več. Ne bo le povprečna tekma. Navijači so si zaslužili, da bo to praznik nogometa. Pa ne glede na to, ali bomo prvaki ali ne. Takšen obisk pa seveda zahteva tudi dodatno organizacijo. Vsem, ki bodo obiskali tekmo, želimo ponuditi nepozaben dogodek. In nato vse skupaj ponoviti v Evropi. Da se v bistvu navadijo na to, kaj jih čaka poleti.''

Evropa se bo letos igrala v knežjem mestu

Če bi Celjani postali državni prvaki, bi se jim ponudila imenitna priložnost za nastop v skupinskem delu enega izmed evropskih tekmovanj. Lahko bi denimo posnemali Olimpijo in si prek kvalifikacij zagotovili dolgo evropsko jesen, prepolno velikih tekem. Poraja pa se vprašanje, ali bi jih lahko Celjani igrali na svojem stadionu.

Celjani so prvič postali državni prvaki leta 2020. Letos lahko ponovijo podvig in "kanto" vrnejo v knežje mesto. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Kar se tiče tega, lahko navijače osrečim z novico, da bo temu resnično tako. Vse pomanjkljivosti, potrebne za igranje največjih evropskih tekem, bodo odpravljene v načrtovanem terminu. Z nekaterimi deli na stadionu, tako kot je denimo nadzorna soba, smo že začeli. Vsi razpisi so že končani. S tem bomo zagotovili, da bomo lahko igrali poleti evropske tekme doma. To bo velik korak za Celje, za naše navijače, za vse ljubitelje nogometa," zagotavlja rojeni Moskovčan, sicer sin Ukrajinca in Rusinje, ki se je v preteklosti, ko je deloval v nogometnem svetu v Rusiji, pogosto družil s svetovno znanimi nogometaši. Največ jih je spoznal pri Anžiju iz Mahačkale.

Na Luko Modrića bodo čakali

Luka Modrić je kapetan hrvaške reprezentance in eden najbolj zvenečih igralcev Reala tega stoletja. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Pred dnevi je tako nogometno javnost v Sloveniji presenetila, mnoge je novica preprosto nasmejala, kako je nogometni klub Celje izrazil zanimanje za prihod Luke Modrića, hrvaškega superzvezdnika, ki je leta 2018 osvojil zlato žogo, pri 38 letih pa še vedno spada med tako dobre zvezne igralce, da z Realom znova naskakuje evropsko krono.

"Morda to za koga izgleda kot šala, a smo si dejali, da če tega ne bomo poizkusili, tudi tega ne bomo mogli doseči. To idejo smo začeli zaradi tega, ker mi je trener Krznar povedal, kako pozna dobro Modrića. Da sta sodelovala skupaj že na Hrvaškem, tudi pri Interju iz Zaprešića. Takrat je Krznar končal kariero, Luka pa jo je začel. Če bi Luka prišel k nam, bi nam seveda pomagal pri razvoju in imidžu kluba. Glede na kakovost, ki jo še vedno poseduje, pa računa, da bo ostal pri Realu. A ni težav, ga bomo počakali in skušali pripeljati pozneje," se strinja s tem, da je celotna kampanija dosegla svoj namen. Najbolj v smislu promocije, saj je sedaj marsikdo, ki prej ni dosti vedel o nogometu v Sloveniji, slišal za Celje. "Celje na žalost ni pretirano znana znamka v Evropi. Se pa trudimo na tem, da bi bilo to v prihodnje drugače," mu ne manjka načrtov, kako napraviti Celje ne le še močnejše, ampak tudi bolj prepoznavno v svetu.

Bi lahko Celjani v svoje vrste resnično zvabili kakšnega starejšega nogometnega velemojstra iz tujine? Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Tako ne izključuje možnosti, da bi podobno kot je primer z Modrićem skušal v knežje mesto pripeljati še kakšnega izkušenega nogometaša, ki ga pozna ves svet. "Iščemo možnosti in delamo na tem. Glede Luke Modrića je izgledalo, kot da je to del našega marketinga ali PR poteza, kot da je nenazadnje za vsem skupaj le šala, a se zavedamo, kako obstaja na svetu še ogromno nogometašev v zrelih letih. Morda bi koga izmed njih zanimalo, da bi leto dni preživeli z nami. Sploh, če bomo igrali v Evropi, bi jih lahko to zanimalo. Se pa, kar se tega tiče, oziramo proti tujcem. Najboljši Slovenci bodo še naprej igrali v Španiji," se je v smehu dotaknil še Jana Oblaka, kapetana slovenske reprezentance.

Morda pa se poleti Celju pridruži kateri izmed znancev Škofjeločana, s katerim je imel pogosto opravka na največjih evropskih zelenicah. Kdo ve. Celjani iz sezone v sezono dvigujejo svoje cilje, naslov državnega prvaka, ki bi prinesel še mikavne evropske izzive, pa bi lahko celoten projekt dvignil še na višjo raven. Tudi s kakšnim zvezdnikom več!