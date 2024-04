Drama s srečnim koncem. Kapetan Celja je bil v smrtni nevarnosti.

Kapetan Celja Denis Popović, ki kot rojeni Celjan pooseblja posebno ljubezen in strast do domačega nogometnega kluba in se z njim spogleduje z največjim uspehom, naslovom državnega prvaka, je v zadnjih dneh doživljal pravi pekel. V pogovoru za slovenski športni časnik EkipaSN je pojasnil, da se je v noči na ponedeljek, ravno po bolečem porazu proti Domžalam (2:3), zbudil in začel bruhati kri.

Tako je Denis Popović sporočil prejšnje leto, ko je moral zaradi operacije trebušnega zidu prvič za dlje časa v bolnišnico. Foto: Instagram

"Bil sem omotičen, zvonilo mi je v ušesih, slabo mi je bilo. Kazalo je na to, da bom omedlel. Nekako sem zbral dovolj moči, da sem poklical klubskega zdravnika, ki se je takoj odzval in poklical rešilca. Preden je nujna pomoč prišla, sem odklenil vrata, jih pustil odprta, pripravil sem vse potrebno, da bi lahko zdravniki čim prej prišli do mene, če bi morda izgubil zavest. Ko so prišli, sem za kratek čas omedlel, odpeljali so me v bolnišnico, tam sem še enkrat omedlel. Izgubil sem ogromno krvi. Zdravniki so ugotovili, da se mi je naredila rana na požiralniku," je za EkipoSN pojasnil 34-letni nekdanji slovenski reprezentant. Njegova prisebnost in takojšnji odziv klubskega zdravnikov ter osebja v bolnišnici sta pripomogla k temu, da se je zdravstveno stanje izboljšalo.

Zakaj je nastala rana?

V nedeljo je doživel boleč domač poraz proti Domžalam, prejel rdeči karton, nato pa še kalvarijo z zdravjem v noči na ponedeljek. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Njegovo stanje je zdaj stabilno. Je v domači oskrbi, iz kluba pa so nam sporočili, da bi se lahko v nedeljo udeležil derbija med Celjem in Olimpijo, na katerem gostitelji pričakujejo imeniten obisk (do četrtka je bilo prodanih že 3.700 vstopnic), a v zelo neaktivni vlogi. Popović v nedeljo soigralcem ne bi mogel pomagati v nobenem primeru, saj si je na zadnji tekmi prislužil izključitev.

"Hvala bogu, da je bolje z Denisom. Upam, da bo kmalu na igrišču. Zdaj je doma. Upam, da bodo zdravniki odkrili vzrok za nastanek te rane, da bodo našli rešitev," nam je o dramatičnih zdravstvenih težavah kapetana povedal prvi mož celjskega kluba Valerij Kolotilo.

"Ob takšnih težavah je nogomet povsem na stranskem tiru. Najprej razmišljaš o zdravju, skrbi te za tvojega prijatelja," je bil predsednik Celja v zadnjih dneh zaradi Popovićevih nepričakovanih težav tako kot vse nogometno Celje pošteno zaskrbljen in živčen, zdaj pa si je lahko vsaj malce oddahnil. Dokončno si bo, ko bodo zdravniki našli vse odgovore na vprašanja glede teh težav.

