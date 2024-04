Olimpiji in Mariboru več kot 8000 evrov kazni

Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Boštjan Jeglič je izrekel skupaj več kot 8000 evrov kazni Mariboru in Olimpiji po derbiju na zaostali tekmi 26. kroga slovenskega prvenstva. Tekmo prve lige Telemach so Ljubljančani izgubili z 1:2. Mariboru je Jeglič dosodil 4700 evrov Olimpiji pa 3950.

Obe ekipi sta kazen dobili zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev, žaljivega skandiranja, prižiganja bakel in metanje predmetov na igrišče. Olimpija je dobila dodatek zaradi pomanjkljive organizacije tekme, Mariborčani pa zaradi poškodovanja stolov, ki so jih tudi metali proti igrišču, kamor so iz njihovega sektorja poletele tudi bakle.

Preberite še: