Dušan Kosić s solznimi očmi padel na kolena, Olimpija ostala brez vsega

Danes bi lahko postal znan prvak 1. SNL. Če bodo Celjani pred rekordno polnimi tribunami stadiona Z'dežele ostali neporaženi proti Olimpiji, si bodo že zagotovili državni naslov. Drugi v 105-letni zgodovini kluba. V preteklosti sta Celje in Olimpija v knežjem mestu uprizorila ogromno razburljivih bitk, prav nobena pa se ni mogla, tako zaradi skrajno visokega vložka tekme kot tudi dramatičnega razpleta, kosati s tisto, ki jo je Slovenija z zanimanjem spremljala leta 2020. To je bil dan, ki se je v zgodovino celjskega kluba zapisal z zlatimi črkami, navijači Olimpije pa bi nanj najraje pozabili.

Danes bo zelo pestro na stadionu Z'dežele, nogometaši Celja in Olimpije bodo ob 15. uri poskrbeli za veliki derbi 33. kroga. To bo še kako pomembno srečanje za oba kluba. Celjani imajo na voljo prvo zaključno žogico za naslov prvaka.

Odkar je postal trener Celja Damir Krznar, še ni premagal Olimpije. Jeseni je v Celju izgubil z 0:1, spomladi pa v Ljubljani z veliko sreče remiziral z 1:1. Ker pa so Celjani na začetku sezone še pod vodstvom Alberta Riere v Stožicah zmagali s 4:2, imajo v tem trenutku boljši izkupiček na medsebojnih tekmah z Olimpijo. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

V knežjem mestu ne skrivajo ambicioznih načrtov vse od začetka sezona. Kmalu so prevzeli vodilni položaj, zdaj pa ga želijo zadržati do konca in se veseliti državnega naslova. Ravno tistega, ki ga v tej sezoni branijo zmaji, a za vodilnimi Celjani štiri kroge pred koncem zaostajajo kar devet točk, tako da bi jih vse drugo kot zmaga v mestu ob Savinji dokončno oddaljilo od možnosti ubranitve naslova. Ljubljančani se zavedajo, da jih v igri za naslov ohranja le zmaga. Zato bodo naredili vse, kar je v njihovi moči, da bi se približali Celjanom in vsaj malce skazili šampionsko evforijo, ki jo je že nekaj časa čutiti v tretjem največjem slovenskem mestu.

Kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima

Celjani želijo občutiti tisto, kar so prvič in za zdaj zadnjič leta 2020. Takrat so postali prvaki, v zadnjem krogu pa pokvarili načrte prav Olimpiji. In to za nameček prav v neposrednem obračunu na stadionu Z'dežele. Gostitelje je takrat vodil Dušan Kosić. Nekdanji trener in kapetan Olimpije je sezono 2019/20, ki jo je zaznamovala pandemija covid-19, tako da se je končala bistveno pozneje od ostalih sezon, hkrati pa so bile tribune napolnjene le za ščepec, začel sramežljivo.

Dušan Kosić je v sezoni 2019/20 s Celjani osvojil naslov prvaka in na seznamu najboljših nasledil Mariborčane, ki jih je sezono poprej do rekordnega 16. naslova popeljal Darko Milanič. Foto: Grega Valančič/Sportida

Celjani se sprva niso našli v krogu kandidatov za naslov, nato pa sta jim "velikana" Maribor in Olimpija s svojimi kriznimi trenutki ter menjavami ponudila nepozabno priložnost. Vijolice so izgubile Darka Milaniča in Zlatka Zahovića, zmaji so se kljub vodstvu na lestvici zahvalili Safetu Hadžiću. Sledile so manj prepričljive predstave.

V zadnjih mesecih so največ točk izmed najboljših slovenskih klubov osvajali prav Celjani in si pred zadnjim krogom zagotovili izjemno izhodišče. Za prvi naslov v zgodovini kluba jim je zadoščala že točka proti Olimpiji. Zeleno-beli so bili v težjem položaju. V knežjem mestu so morali nujno premagati tekmeca, če so želeli stresno sezono 2019/20 skleniti z novo državno zvezdico.

Timi Max Elšnik, zdajšnji kapetan zmajev in standardni slovenski članski reprezentant, bi lahko postal prvak že v svoji krstni sezoni pri Olimpiji, a mu je do omenjene lovorike zmanjkal le en zadetek. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenija je z zanimanjem pospremila dogajanje, stadion Z'dežele je priredil nogometno poslastico, na kateri je bilo kaj za videti. Na tribunah se je uradno zbralo okrog 500 oseb, a je občutek na stadionu veleval, da je tekmo, na kateri se je odločalo o "kanti", spremljalo bolj številčno občinstvo.

Celjani dvakrat vodili, Elšnik dvakrat izenačil

Začelo se je sanjsko za Celjane. Luka Kerin je v prvem polčasu zatresel mrežo Nejca Vidmarja, a je v drugem delu, ko se je takratni trener Olimpije Dino Skender odločil za nekatere spremembe (že v 20. minuti je ostal brez poškodovanega Endrija Čekičija, zamenjal ga je kapetan Tomislav Tomić), sledil preobrat. Zdajšnji kapetan zmajev Timi Max Elšnik je izenačil na 1:1.

Nogometašem Celja je za razliko od gostov iz Ljubljane v zadnjem krogu sezone 2019/20 za ohranitev prvega mesta zadostovala že točka. Ko so tako remizirali proti Olimpiji (2:2), sreči in zadovoljstvu ni bilo videti konca. Foto: Grega Valančič/Sportida

Celjane je kmalu z že 23. zadetkom v sezoni, ko je spretno spremenil smer žogi, v novo vodstvo popeljal Dario Vizinger (mladi Hrvat navkljub tako imenitnemu številu zadetkov ni bil najboljši strelec lige, saj je njegov izkušenejši rojak Ante Vukušić za Olimpijo zadel v polno kar 26-krat), a je bil Elšnik tako razigran, da je v 75. minuti znova postavil stvari na začetek. Po 2:2 je bilo še nekajkrat nevarno na obeh straneh, Olimpija je iskala pot do zmagovitega zadetka, s katerim bi utišala celjske navijače, a se mreži nista več zatresli.

Trener Dušan Kosić je pred štirimi leti pokvaril načrte ljubljanskemu velikanu. Ravno tistemu klubu, ki ga nosi globoko v srcu, saj je njegove barve branil tako kot nogometaš kot tudi trener. Foto: Grega Valančič/Sportida

Dvoboj se je končal z neodločenim rezultatom 2:2. To je bil najslajši remi v zgodovini NK Celje, Olimpiji pa ni prinesel nič lepega. Ne le da je zmaje od naslova delil le en zadetek, ampak so zaradi remija na lestvici padli celo na tretje mesto. Med Celjane in Ljubljančane se je namreč vrinil Maribor. Olimpija je tako končala sezono na mestu, s katerim takratni predsednik Milan Mandarić, ki je mirno zapustil celjsko prizorišče, zagotovo ni bil zadovoljen.

Navijačem Celja še danes polepša dan spomin na 20. julij 2020, ko je mesto ob Savinji proslavljajo zgodovinski podvig. Danes bi bilo lahko podobno, tribune pa še bolj polne. Foto: Grega Valančič/Sportida

Povsem drugače pa je bilo v taboru Celjanov. Sledili so zgodovinski trenutki nepopisne sreče. Dušan Kosić je po zadnjem sodnikovem pisku s solznimi očmi padel na kolena in proslavljal največji uspeh, odkar je nogometni trener. S tribun celjskega stadiona je odmevalo "šampioni, šampioni", novopečeni prvaki pa so si dali duška. Na novinarski konferenci so s šampanjcem polili presrečnega trenerja, nato pa s stadiona pozdravili navijače in se prepustili čarom pirotehnike!

Kanto je prejel v roke takratni kapetan Celja Mitja Lotrič, sicer tudi najbolje ocenjeni nogometaš sezone 2019/20. Foto: Grega Valančič/Sportida

Celje : Olimpija 2:2 (1:0) Stadion Z'Dežele, gledalcev 500, sodniki: Vinčić, Kordež, Smej Strelci: 1:0 Kerin (34.), 1:1 Elšnik (58.), 2:1 Vizinger (64.), 2:2 Elšnik (75.) Celje: Rozman, Kadušić (od 66. Brecl), Čalušić, Zaletel, Marandici, Pungaršek (od 66. Plantak), Štravs (od 85. Novak), Božić (od 85. Koritnik), Lotrič, Kerin, Vizinger; trener Dušan Kosić Olimpija: Vidmar, Šme (od 46. Andrejašič), Bagnack, Samardžić, Pavlović (od 67. Jurčević), Elšnik, Ostrc (od 46. Knežević), Savić, Bezjak (od 71. Lupeta), Cekici (od 25. Tomić), Vukušić, Andrejašič; trener Dino Skender Rumeni kartoni: Kadušić, Marandici, Lotrič, Jerič (na klopi), Brecl; Šme, Ostrc, Vukušić

Rdeči karton: /

Celjanom pripadla tudi prestižna priznanja

Da je bila celjska noč še lepša, so poskrbela priznanja SPINS XI, namenjena najboljšim v sezoni 2019/20. Najboljši igralec je postal kapetan Celja Mitja Lotrič, ki je po tekmi prejel pokal za državnega prvaka iz rok predsednika NZS Radenka Mijatovića, za najboljšega trenerja je bil izbran Dušan Kosić, za najboljšega mladega igralca pa Dario Vizinger.

Dario Vizinger, ki si dandanes služi nogometni kruh na Poljskem (Warta Poznan), je v šampionski sezoni 2019/20 dosegel kar 23 zadetkov in bil razglašen za najboljšega mladega igralca. Foto: Grega Valančič/Sportida

Tako je torej bilo 22. julija 2020, ko so Celjani prvič, za zdaj pa tudi edinkrat postali državni prvaki. Dobra štiri leta pozneje v tretjem največjem slovenskem mestu znova diši po naslovu. Tokrat gre imenitno nogometašem, ki jih je v uvodnih mesecih vodil Albert Riera, španski strateg, ki je v prejšnji sezoni z Olimpijo osvojil dvojno krono, nato pa ga je sredi jesenskega dela na vročem stolčku nasledil Damir Krznar.

Hrvat ima priložnost, da si z današnjim uspehom proti izbrancem Zorana Zeljkovića zagotovi neulovljivo prednost in s tem nalov državnega prvaka. Spopad vodilnih ekip prvenstva se bo na stadionu Z'dežele začel ob 15. uri, zanimivo pa je, da so iz tistih zasedb, ki so pred slabimi štirimi leti nastopale na celjskem stadionu na tekmi za naslov prvaka, v svojih vrstah aktivni le še trije. Pri gostiteljih vratarja Matjaž Rozman in Metod Jurhar, pri Ljubljančanih pa takratni dvakratni strelec Timi Max Elšnik. Vsi ostali so že zapustili Celje oziroma Olimpijo ...

Dušan Kosić je leta 2020 pokvaril načrte največjima slovenskima kluboma, Olimpiji in Mariboru. Celjanom se nasmiha, da si bodo zagotovili naslov tudi v tej sezoni. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zanimivo je, da bi lahko tisto tekmo v dresu zmajev odigral tudi Luka Menalo, a jo je moral zaradi kazni kartonov preskočiti. Občasni reprezentant Bosne in Hercegovine, ki je v zimskem prestopnem roku okrepil Celjane, se bo danes tako pomeril proti nekdanjemu klubu na srečanju, po katerem bi lahko Celje že proslavljal drugi naslov državnega prvaka.