Nogometaši Celja so si z zmago nad Olimpijo pred rekordno polnimi tribunami stadiona Z'dežele zagotovili drugi državni naslov. Trener Damir Krznar je tako prvič, odkar deluje v Sloveniji, postal prvak. Zahvalil se je igralcem, upravi, a tudi nekdanjima trenerjema Romanu Pilipčuku in Albertu Rieri, ki sta tlakovala šampionsko pot celjskega kluba. Igralcem je napovedal, da se lahko dva dneva predajo slastem proslavljanja naslova, nato pa sledijo skrbne priprave na nov izziv, derbi v Mariboru.

Naslove je bil vajen osvajati že z zagrebškim Dinamom, zdaj je to prvič občutil še v Sloveniji. Damir Krznar je po najslajši zmagi, odkar dela na sončni strani Alp, v pogovoru za Šport TV povedal: "Celje je prvak. Na prvem mestu smo bili praktično od drugega, tretjega kroga. Največje čestitke si zaslužijo igralci, ki so junaško oddelali sezono. Bilo je prisotno nekaj vzponov in padcev, a nič posebnega," se je spomnil na nekaj slabših rezultatskih dosežkov, jeseni ga je tako najbolj pekel izpad iz pokalnega tekmovanja, kjer so Celjani izgubili po strelih z bele točke na gostovanju pri drugoligašu Nafti v Lendavi. Nato je 51-letni hrvaški strateg nadaljeval z nizanjem čestitk in zahval: "Zahvalil bi se vodstvu kluba, ki opravlja zelo dobro delo, in načrtno že tri, štiri, pet let krepi igralski kader. Verjamem, da bomo v prihodnje še močnejši," se nadeja, da bi se lahko v prihodnosti celjska ekipa še okrepila.

Celjane čaka že poleti nov ogromen izziv, kvalifikacije za ligo prvakov, kjer so deležni nekaj popravnih izpitov in se jim podobno kot Olimpiji (2023) in Muri (2021) v zadnjih sezonah ponuja lepa priložnost za dolgo in bogato jesen v enem izmed skupinskih delov evropskih tekmovanj. ''Zahvalil bi se tudi Romanu Pilipčuku in Albertu Rieri, ki sta začela to zgodbo s kadrovanjem. Imata velike zasluge. Čestitke tudi mojemu strokovnemu štabu, sledili so mi v dobrem in slabem, našli smo dovolj moči, da v celotni sezoni nismo nanizali dveh porazov, to pa je najbolj pomembno, ko loviš prvo mesto,'' se je torej spomnil še njegovih trenerskih predhodnikov. Ne pozabimo, ko je sredi jesenskega dela zapolnil vrzel na trenerskem stolčku po odhodu Riere v Francijo, so Celjani že premočno vodili na lestvici.

Do polovice jesenskega dela je Celjane vodil Albert Riera, nato pa odšel v Francijo. Španec je grofe popeljal tudi do play-offa kvalifikacij za nastop v konferenčni ligi. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Grabić: Je trener gospod, spoštljiv do medijev, lige ...

Veselje nogometašev Celja po naslovu prvaka, ki ga je spremljal rekorden obisk na stadionu v knežjem mestu. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Hrvaškemu strategu je po osvojitvi naslova od srca čestital Dejan Grabić, strokovni televizijski komentator v studiu Šport TV, ki je nazadnje v 1. SNL vodil Muro, pred tem pa dolga leta Bravo. "Je trener gospod, spoštljiv do medijev, nasprotnika, lige, države. Do vsega. Zasluženo je prvak," se je poklonil stanovskemu kolegu iz Hrvaške, ki ga ne navdušuje le kot strateg, ampak tudi oseba. Zlasti s korektnostjo.

Na vprašanje voditelja studia Žige Ikića o tem, koliko je čutil pritisk, saj Celjani vendarle razpolagajo z najdražjo zasedbo v 1. SNL in temu posledično največjimi vložki, je novopečeni prvak Krznar dejal: "Pritisk mora občutiti le trener. Vse breme mora znati prenesti nase, zlasti takrat, ko ekipi ne gre dobro. Takrat se mora trener spoprijeti s strupenimi puščicami, ki jih pošiljajo bodisi mediji bodisi javnosti ter zaščititi igralce. Če znaš ohraniti ekipo mirno in ji zagotoviti, da ostane osredotočena le na izpolnjevanje nogometnih nalog, ste s tem naredili največ, kar ste lahko. To pa je seveda lahko reči, a težje napraviti," je dal vedeti, kako je želel namerno ves pritisk prenesti nase. In bil pri tem tudi uspešen. "Sem pa igralcem vsaj desetkrat letos dal vedeti, kako je pritisk vendarle privilegij."

Celjski navijači bodo spremljali svoje ljubljence poleti tudi v Evropi, trener Damir Krznar pa napoveduje, da bi lahko takrat računal še na močnejšo ekipo! Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Celjane čakajo do konca sezone še trije krogi. Že v soboto jih čaka štajerski derbi v Ljudskem vrtu z Mariborom, ki se poteguje za drugo mesto. "Celje želi zmagati na vsaki tekmi. To je tudi citat našega napadalca Aljoše Matka, ki smo ga označili v slačilnici. Proslavljali bomo le dva dneva, to je kar strogo in nesramno od mene, potem pa bomo že povsem osredotočeni na Maribor. Do konca moramo odigrati vse tekme pošteno. Zaradi vseh v ligi," želi Krznar zadržati tekmovalni adrenalin na višku in Celjane popeljati do novih točk.

Zelo je zadovoljen zlasti z igro v napadu in številom priložnosti, še vedno pa išče serijskega napadalca, ki bi lahko dosegal še večje število zadetkov. Tudi v tej smeri velja upoštevati njegove napovedi, da si bo v poletnem prestopnem roku prizadeval za prihod novih okrepitev. To pa je slaba novica za vse tekmece, katere je prehitel že v tej sezoni in razpolagal z najdaljšo klopjo. Če bodo Celjani zasedbo še okrepili, bi lahko ostalim slovenskim klubom v boju za naslov še trda predla.