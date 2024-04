NK Maribor prehaja v turške roke, milijonar Ilicali pojasnil odločitev

Novopečeni slovenski prvak NK Celje že nekaj časa deluje pod okriljem rusko-ukrajinskih vlagateljev, najbližjega zasledovalca Olimpijo poganja nemški kapital, v prihodnje pa bo podobne usode, kar zadeva sodelovanje s tujci, deležen še najtrofejnejši slovenski klub Maribor. V preteklosti je dosegal imenitne uspehe, kar trikrat nastopal v elitni ligi prvakov, še trikrat v skupinskem delu lige Europa, kjer je celo prezimil, v Sloveniji pa osvojil rekordnih 16 državnih in 9 pokalnih naslovov.

Maribor je nazadnje v največjem evropskem tekmovanju, prestižni ligi prvakov, nastopal leta 2017. Takrat je v Ljudskem vrtu gostil tudi angleškega velikana Liverpool. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Vse to je dosegel brez pomoči tujih investitorjev. Klubsko blagajno je marljivo polnil zlasti z nagradami iz evropskih tekmovanj in zaslužki od prestopov igralcev. V zadnjem obdobju, statistika veleva, da je v zadnjih petih sezonah postal prvak le enkrat (2021/22), pa zaradi manj uspešnih nastopov v Evropi in posledično manj denarja izgubil dominantni položaj v slovenskem nogometu.

Ilicali izbral Maribor

Primer dobre prakse iz mesta v Savinji je spodbudil odločitev, da bi tudi Maribor zajadral v svet sodelovanja s tujimi vlagatelji, sodeč po tem, kar je za Sportklub povedal turški milijonar Acun Ilicali, pa ni več dvoma, da bodo vijolice kmalu sklenile dogovor s premožnim Turkom in odprle novo poglavje v klubski zgodovini. "Po raziskovanju, kateri klub je v Sloveniji najprimernejši za nas, smo se odločili, da je ta klub Maribor. V Mariboru sem bil prejšnji teden, zelo všeč mi je mesto, zelo všeč mi je stadion in zelo so mi všeč ljudje, ki vodijo klub," je v televizijski oddaji Pod prečko na Sportklubu pojasnil Ilicali, sicer medijski mogotec in navijač Fenerbahčeja, ravno tistega kluba, ki je lani v Evropi izločil Maribor.

Acun Ilicali je lastnik angleškega kluba Hull City, nekdanjega kluba Roberta Korena, zdajšnjega športnega direktorja Mure. Foto: Guliverimage

Ilicali spoštuje tudi druge večje slovenske klube, denimo Olimpijo in Muro, Maribor pa doživlja kot pravi projekt. Kot klub z odličnimi navijači, ljudmi in mestom. "In tudi lepim letališčem,'' je še za Sportklub pojasnil Turek, ki v nogometnem svetu na Otoku vodi drugoligaša Hull City, s katerim je v tem trenutku v championshipu na sedmem mestu in se tako poteguje za vstop v dodatne kvalifikacije za premier ligo.

Acun Ilicali je 54-letni turški medijski mogotec. Foto: Guliverimage

Mariborčani so tri kroge pred koncem v 1. SNL na tretjem mestu, a lahko do konca sezone še prehitijo Olimpijo in se zavihtijo tik za prvaka iz Celja. Vijolice bodo v soboto v Ljudskem vrtu na derbiju 34. kroga pričakale ravno novopečene prvake, katerih lahko kot prva ekipa to sezono postavijo šampionski špalir, nato pa čaka slovenski klubski nogomet še ena poslastica, zadnji večni derbi v tej sezoni, ko bo Maribor, ki pod vodstvom Anteja Šimundže v spomladanskem delu dosega zelo dobre rezultate, pričakal Olimpijo.

Nogometaši Maribora želijo do konca sezone prehiteti Olimpijo in skleniti sezono 2023/24 na drugem mestu. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Od tega, ali bodo vijolice končale sezono na drugem oziroma tretjem mestu, je odvisno, kdaj bodo poleti vstopili v kvalifikacije za konferenčno ligo. Če bi popravili uvrstitev in prehiteli Olimpijo, bi si lahko privoščili nekoliko daljši poletni počitek.