Konec tedna bo v 1. SNL v znamenju sobotnega večnega derbija med Mariborom in Olimpijo. Iz Maribora so pred derbijem sporočili, da se je Martin Milec, ki je vmes manjkal zaradi poškodbe, vrnil na igrišče in s štajersko zasedbo podaljšal pogodbo do leta 2026.

Pred sobotnim derbijem za drugo mesto ima Olimpija pred Mariborom na drugem mestu točko prednosti, tako da se v boju za naslov podprvaka obeta zanimiv obračun, ki se bo Ljudskem vrtu začel ob 20.15. Ekipi se v zadnjem tednu pripravljata na obračun, medtem ko se je od ljubljanske zasedbe poslovil trenerski štab na čelu z Zoranom Zeljkovićem, pa so dejavni tudi v pisarnah Maribora, a iz drugačnih razlogov. Kot so sporočili iz Štajerske, je pogodbo s klubom do leta 2026 podaljšal Martin Milec, ki se je vrnil po poškodbi.

O podaljšanju sodelovanja z mariborskim kapetanom je spregovoril športni direktor kluba Marko Šuler. "Vemo, kaj pomeni tej ekipi in ji je pomenil že v preteklosti. Pogodba je bila podpisana že pred časom, zdaj je primeren trenutek za objavo. Martin ceni vse zadeve in se zaveda, v kolikšni meri mu je klub stal ob strani tudi v vmesnih trenutkih, ki zanj niso bili najbolj prijetni. Pred seboj še ima nekaj let igranja, ima pa tudi pripadnost. Pozna Maribor do obisti, zraven je bil pri številnih velikih uspehih in je desna roka trenerja, ki lahko na ekipo ter fante, ki prihajajo, prenaša sporočilo, kaj Maribor je, kaj si želi in predvsem, kje si vsi skupaj želimo biti. Kapetan ostaja z nami vsaj še dve sezoni. Želim mu čim manj poškodb, obilo zdravja, da bo z moštvom na igrišču, kjer se najboljše počuti in ga najbolj potrebujemo," je dejal Šuler.

Martin Milec bo še naprej nosil dres Maribora. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

V soboto pogled usmerjen v Ljudski vrt

Ob tem je mariborski športni direktor spregovoril tudi o prihajajočem derbiju. "Tekma vseh tekem. Vemo, kaj pomeni derbi, še posebej v Mariboru. In še posebej v tem obdobju, ki so ga zaznamovali nešportni dogodki, če se lahko tako izrazim. Prestali smo štiri tekme brez gledalcev na tribunah in verjamem, da nas ob ponovnem odprtju vrat Ljudskega vrta pričakuje fantastična kulisa. Derbi prihaja v zelo dobrem obdobju, ki se bo, verjamem, nadaljevalo. Res pa je vsak derbi zgodba zase in se pripravljamo po ustaljenem ritmu. Zaupam ekipi, kot sem ji tudi v najtežjih časih, ko je marsikdo dvomil. Zdaj se izkazuje, da ta ekipa lahko melje vse pred seboj in predstavlja Maribor, kot si ga želimo," je dejal Šuler.

Tekma ne bo odločala o naslovu, bo pa pomembna za končno drugo mesto, ki prinaša nekaj več premora pred začetkom evropskih izzivov v prihodnji sezoni. "Pričakujem zelo dobro tekmo, nasprotnika pričakujemo z dolžnim spoštovanjem. Ne zanimajo nas preostale zadeve, ne razmišljamo o stanju v njihovem taboru. Želimo biti tisti, ki bomo imeli glavno besedo na igrišču. Smo na dobri poti, v pravi smeri, še zdaleč pa nismo pri uresničitvi cilja. Vse, kar ni naslov ali pokalna trofeja, za Maribor ni uspeh. Gre pa za boljše izhodišče v evropskih kvalifikacijah in vemo, kaj nam v Mariboru pomeni Evropa. Ko seštejemo vse skupaj, je pomembno, kje tekmuješ, kdaj začneš. To bo le še dodaten motiv, da sezono končamo čim višje na lestvici. Nerad se ukvarjam s preračunljivostjo, enako zahtevam tudi od ekipe. V derbiju štejejo le tri točke, črto pod storjenim pa bomo potegnili na koncu sezone," je dodal.

Ljudski vrt bo v soboto zvečer gostil večni derbi. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Spomladanski preporod

Maribor je glede na predstave v spomladanskem delu v vlogi favorita, a določeno mero nepredvidljivosti lahko prinese tudi zadnje dogajanje v Olimpiji. Maribor spomladi igra odlično, pri čemer ima bogate napadalne kapacitete zaradi prvega strelca lige Arnela Jakupoviča (17 golov), tretjega strelca v ligi Hilala Soudanija (13), Josipa Iličića, ki je pri osmih golih, obenem pa je z devetimi asistencami pri vrhu med podajalci (več, 11, podaj imata le Žan Karničnik iz Celja in Matija Kavčič iz Brava).

"Moramo upoštevati, da so se v zadnjih dveh letih zvrstile velike spremembe. Zgodila se je menjava generacije, eno najuspešnejših v klubski zgodovini nadomestiti čez noč je misija nemogoče. Vsi ti fantje, ki so prišli – in teh je bilo veliko –, potrebujejo določen čas, da se privadijo na tukajšnje zahteve, da dojamejo, kaj je za Maribor sprejemljivo in kaj ne. Da se zavedajo, kako visoko je postavljena letvica. Da je treba zadeve ponavljati iz dneva v dan," je o spomladanskem delu sezone povedal Šuler in ob tem spregovoril tudi o sodelovanju z Antejem Šimundžo.

"Z njim smo dobili človeka, ki usmerja fante in pelje ekipo na to želeno pot. Kot klub in kot športni direktor med sezono nimamo več tako velikega neposrednega vpliva, trener ga ima ob vsakdanjem delu z igralci. Ko to vlogo opravlja človek, ki pozna Maribor do vsake celice, se potem zadeve sestavijo v želen mozaik. Ta ekipa ima velik potencial, sestavljena je načrtno in bo predstavljala tudi ogrodje za prihodnje obdobje. Začeli smo pot, na kateri se bodo zgodili tudi padci. Vse to je, razumljivo, sestavni del, a je pomembno, da na igrišču pokažemo, kaj smo in kam sodimo. Verjamem, da so pred nami zelo zanimivi in nadvse uspešni časi," je še optimistično sklenil Šuler.

