Delegacija Rogaške prihaja na NZS, v Ljubljano pa tisoč navijačev

Mirnost Nina Ivačiča je nalezljiva. Čeprav se Rogaška nahaja pred najbolj pestrim, a tudi nepredvidljivim obdobjem v klubski zgodovini, saj je na kocki ogromno, ostaja športni direktor Rogaške miren. Verjame v srečen konec. In to na vseh treh frontah. V 1. SNL, pokalu in tudi pri urejanju licence na NZS. V četrtek se zato odpravlja na sedež krovne zveze na Brdo pri Kranju s posebnim namenom.

Na telefon se je oglasil z mirnim glasom. Natanko s takšnim, s kakršnim nam je po koncu jesenskega dela zagotavljal, da ima Rogaška vse v svojih rokah in da si bo zagotovo priigrala obstanek. In to takrat, ko je krepko zaostajala za vsemi tekmeci! A Nino Ivačič je verjel v takšen scenarij, ki se je nato tudi uresničil.

"Takrat nisem čutil nobene panike. Verjeli smo v to, kaj delamo. In kaj moramo storiti, da smo boljši. Glede na to, da smo novinec v prvi ligi, smo imeli jeseni obdobje šolanja. Dobro smo se šolali in nato dosegali boljše rezultate," je pojasnil športni direktor Rogaške, edinega prvoligaškega kluba v Sloveniji, ki mu je licenčna komisija NZS na prvi stopnji prižgala rdečo luč za nastop v prihodnji sezoni tako v prvi ligi kot tudi Evropi.

"Zanima nas, kje jih nismo prepričali"

Navijači Rogaške upajo, da bodo lahko spremljali nogometaše v črno-belih dresih v prvi ligi tudi v prihodnji sezoni. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Čeprav je zaradi tega prvoligaška usoda Rogaške pod vprašajem, je podobno mirnost ohranil tudi zdaj. In to v za mnoge stresnih trenutkih, ko se Rogaška več kot očitno sprehaja po tankem ledu. "Še vedno smo mirni. Trenutno se osredotočamo na to, da si na igrišču zagotovimo obstanek. To bi želeli storiti še pred 15. majem. Morda nam uspe že ta konec tedna, če premagamo Aluminij in se tudi tekma Radomljanov izteče po naših željah. Kar pa se tiče licenciranja, imamo v četrtek prvi sestanek z Nogometno zvezo Slovenije (NZS). Ta je potreben, da sploh prejmemo podatke o tem, katere zadeve glede licenciranja so sporne, saj so nam bile v odločbi nejasne. Zanima nas, kje jih nismo prepričali. Z nami gre na sestanek na Brdo pri Kranju predstavnica revizorske službe," ostaja trdno prepričan, da se bo zadevo lahko rešilo in da bo klub le prejel omenjeni licenci.

"Vem, da Rogaška ni najbolje zapisana na NZS, a na igrišču smo si zaslužili, da ostanemo v ligi. Prepričani pa smo tudi, da izpolnjujemo vse kriterije," je celo prepričan, da je Rogaška kot klub urejena še bolj od marsikaterih drugih slovenskih prvoligašev, ki pa so pridobili licenco.

Igranje v Krškem oziroma Velenju

Rogaška je lani v Krškem proslavljala drugoligaški naslov. Foto: Grega Valančič/Sportida Kje sploh tiči težava? Po besedah Ivačiča ni tako razvejana, kot se je dalo oceniti na prvo žogo. "Čeprav odločba navaja štiri različna področja, se v bistvu ena zadeva navezuje na tri področja. Kar pa se tiče infrastrukture, bomo pridobili pogodbo s stadionom, ki ustreza pogojem za prvo ligo in ima reflektorje," je potrdil, da je Rogaška stopila v stik s Krškim in Velenjem. Tako bo sklenila dogovor z enim izmed omenjenih stadionov.

Na stadionu Matija Gubec v Posavju je v tej sezoni že odigrala nekaj domačih tekem, na njem je tudi v zaključku prejšnje sezone v 2. SNL kot gost proslavljala naslov! Ima pa Rogaška vseeno prošnjo in upa, da jo bo NZS upoštevala. "Želeli bi si, da bi lahko v Rogaški Slatini igrali vsaj tiste tekme, ki se ne bodo igrale v večernih terminih. To bi moral biti tudi interes zveze, da se igrajo tekme doma in so tribune čim bolj polne. Rogaška ima glede na število krajanov največ gledalcev v ligi. Škoda bi bilo, da bi tudi tiste tekme morali igrati drugje," upa na dogovor s krovno zvezo.

Zelo ga zanima, ali bodo lahko v prihodnji sezoni igrali na domačem stadionu v Rogaški Slatini vsaj tiste tekme, ki niso v večernem terminu. "Če bi morali 36 tekem igrati v gosteh, to ne bi imelo smisla," razmišlja Ivačič. Foto: R. P.

Čeprav se zaveda, da so zadeve glede na pretekle izkušnje kluba z NZS zelo nepredvidljive, verjame v srečen konec. "Verjamem, da so na zvezi pošteni ljudje z iskrenimi nameni, ki opravljajo svoje delo v dobrobit nogometa. Upam, da jih bomo prepričali z dejstvi, da si zaslužimo licenco," se bo v četrtek podal na Gorenjsko, obdan s pozitivno energijo.

Neroden termin: finale pokala ravno med dodatnimi kvalifikacijami

Malce ga skrbi, da predsednik licenčne komisije na NZS Alfjo Kocjančič, ki je zavrnil licenco, prihaja iz Kopra. Ravno kluba, ki trenutno zaseda četrto mesto in bi se v primeru še druge zavrnitve Rogaške ter poraza Gorice v finalu pokala lahko uvrstil v Evropo. "Kot klub smo tako dobili zanimivo opozorilo. Nenavadno je, da je predsednik komisije ravno bivši igralec in funkcionar Kopra. Da tako funkcionar odloča o usodi nekega kluba," bi si raje želel, da bi pritožbo obravnavala nevtralna komisija. Na krovni zvezi naj bi mu zagotovili, da bo temu, kar se tiče obravnavanja pritožbe, resnično tako. In da bo o vsem odločala izključno stroka.

Tako je Rogaška nedavno v Murski Soboti proslavljala zmago nad Muro in napredovanje v finale pokala. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

O tem, ali bo pritožba uspešna, bodo najverjetneje izvedeli šele po koncu sezone. "Verjetno se bo prej končalo prvenstvo kot tudi pokal in dodatne kvalifikacije." Ker je krovna zveza javno potrdila termin dodatnih kvalifikacij, tekmi, ki bosta odločali o popolnitvi 1. SNL, na njiju pa se bo devetouvrščeni prvoligaš meril z drugoligaškim podprvakom ravno 23. in 26. maja, se je pojavil še dodaten zaplet. Tako Rogaška kot tudi Gorica, ki bosta 24. maja nastopili v finalu pokala, sta še v igri, da bi lahko osvojili deveto (v prvi) in drugo (v drugi ligi). V tem primeru bi se morali spreminjati tekmovalni urniki.

V Stožice prihaja tisoč navijačev Rogaške

Stožice bodo 24. maja obarvane tudi črno-belo. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Kar se tiče Rogaške, doživljajo finale pokala kot največjo tekmo v zgodovini kluba. Pravzaprav največjo tekmo v zgodovini nogometa v Rogaški Slatini, ki vključuje tudi dosežke predhodnika Rogaške, finančno propadlega Steklarja.

"Lovorika, če osvojimo pokal, bo v vsakem primeru ostala v Rogaški Slatini. Pa če igramo prvo ligo ali ne. To priložnost želimo zagrabiti. Na finale se bo v Ljubljano iz naših koncev odpravilo tisoč navijačev. Simpatizerje smo dobili po vsej Sloveniji, sploh v luči tega boja z NZS. Ko nismo prejeli licence, smo prejeli ogromno sporočil podpore od športnih navdušencev. Verjamem, da bo kdo iz tega razloga prišel tudi 24. maja v Stožice," se nadeja bučne spodbude na tekmi, ki prinaša ogromno.

Vodstvo NK Rogaška ne razmišlja o tem, da bi predalo klub v roke potencialnim tujim investitorjem. Foto: www.alesfevzer.com

Če bi osvojili pokal in prejeli še licenco za igranje v Evropi, bi jih čakala razkošna nagrada. Nastop v kvalifikacijah za ligo Europa in vsaj štiri tekme v Evropi, ki bi še dodatno napolnile blagajno. "Tekme bi igrali v Mariboru. Prijavili smo Ljudski vrt. Kar se tiče finančne stabilnosti kluba, smo lahko po prodaji Nejca Gradišarja (pozimi je odšel na Madžarsko, op. p.) speljali sezono brez iskanja dodatnih sredstev. Zdaj, ko smo kandidati za Evropo, se pojavljajo tudi možnosti prihoda kakšnih investitorjev, a o tem ne razmišljamo. Želimo, da ostane klub lokalni, slatinski. Da ostane klub z neko dušo," sporoča, da nimajo namena prodajati kluba tujim investitorjem. Za razliko od največjih slovenskih klubov, ki so pri vrhu lestvice, ocenjuje, da za nemoteno delovanje Rogaške zadošča že proračun v vrednosti enega milijona evrov. Z novo sezono v 1. SNL, saj prihaja še večji finančni kolač s strani televizijskih pravic, pa tudi solidarnostnih sredstev Uefe za mlajše igralce, treba pa bi bilo upoštevati še nagrado za evropske nastope, bi bila lahko finančna konstrukcija kluba že zaprta.

S prodajo Mijića bi pokrili polovico proračuna

Za najboljšega strelca Rogaške Patrika Mijića se zanimajo tako slovenski kot tudi tuji klubi. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Dodaten zaslužek bi lahko prinesla prodaja igralcev, kjer je v tem trenutku z naskokom najbolj vroč hrvaški napadalec Patrik Mijić. "Z njegovo prodajo bi pokrili polovico proračuna sezone. Povpraševanja je veliko, tako iz tujine kot tudi Slovenije, tako da ga bomo težko zadržali. Je pa tako, da nogometaš v Rogaško ne pride zaradi denarja, ampak zaradi tega, da se dokaže in predstavi širši javnosti, s tem pa dobi možnost za prestop naprej.

Rogaška si lahko matematično gledano že zagotovi obstanek ta konec tedna. V goste k njej prihaja neposreden tekmec v boju za obstanek. To je Aluminij. "Vse naše tekme se v zadnjih sezonah končujejo z zmago gostov. Naredili bomo vse, da se tradicija prekine," je optimističen pred dvobojem s Kidričani, ki jim gori pod nogami in lovijo enega izmed zadnjih vlakov za rešitev.

Le Drobne in Pevnik ter nihče drug! Oskarju Drobnetu pri Rogaški pomaga Domen Beršnjak. Foto: www.alesfevzer.com Zanimivo je, da se bosta v soboto v derbiju pomerila edina kluba 1. SNL, ki v tej sezoni nista menjala trenerja. To sta Rogaška (Oskar Drobne) in Aluminij (Robert Pevnik). "V nogometu moraš biti realen. Ne smeš vedno za vse kriviti trenerja. Moraš priznati tudi svoje napake. Sam priznavam svoje. Kot športni direktor sem pred začetkom 1. SNL podcenjeval to ligo. Mislil sem, da bomo kot prvaki drugi lige dovolj kakovostni, a nismo bili. In to je bila moja napaka. Jeseni sem se iz tega veliko naučil, to znanje pa zdaj črpamo in prinaša spomladi boljše rezultate. To pa zato, ker smo vedeli, kaj in koga pripeljati," je Ivačič pojasnil, kako so v zimskem prestopnem roku izbirali zlasti karakterno prave igralce. Sodeč po rezultatih so se odločali pravilno, največji dobitek pa predstavlja vroči strelec Patrik Mijić. Pravi hit spomladanskega dela sezone.

Pred Rogaško so torej pestri in negotovi dnevi, a sodeč po mirnost, ki jo izžareva njihov športni direktor, velja ob koncu krstne sezone v 1. SNL pričakovati prijetne novice, ki bi Rogaški dovolile igrati na najvišji klubski ravni tudi v bodoče. Najprej pa si morajo to zagotoviti na zelenici.