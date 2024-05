Slovenija priča neverjetni nogometni drami!

Čeprav je slovenski prvak že davno znan, to je Celje, bo zadnji krog prvoligaškega nogometnega plesa postregel s številnimi poslasticami. Danes se bo tako med 15. in 17. uro odločalo o tem, kdo v najslabši trojici prve lige (Rogaška, Radomlje, Aluminij) si bo rešil kožo, koga bodo čakale dodatne kvalifikacije, kdo pa bo neposredno izpadel v drugo ligo. Vse skupaj lahko zaplete še nejasna usoda Rogaške, ki so ji najprej zavrnili tekmovalno licenco za 1. SNL in Evropo v prihodnji sezoni. Od usode in razpleta Rogaške v finalu pokala je odvisno, ali bo v Evropo peljalo tudi četrto mesto 1. SNL. Zanj se v nedeljo potegujeta Koper in Bravo, med večnima tekmecema Mariborom in Olimpijo, vijolice so kralji spomladanskega dela, pa bo potekala bitka za drugo mesto. Obeta se torej še kako napet konec tedna!

Če bo novopečeni prvak Aljoša Matko (Celje) danes strelsko uspešen na gostovanju pri mlinarjih, bo na lestvici najboljših strelcev 1. SNL prehitel Arnela Jakupovića. Foto: www.alesfevzer.com

Možnih scenarijev ne manjka. Prav vsi trije klubi, ki še trepetajo za obstanek med elito, si lahko še izborijo osmo mesto, s katerim bi si neposredno zagotovili druženje s prvoligaši tudi v sezoni 2024/25. Kateremukoli od klubov pa se lahko tudi zalomi tako, da bi prvoligaški maraton sklenil na zadnjem desetem mestu, na katerem bi bil brez rešitve, saj bi sledil padec v drugo ligo. Vsi trije so še v igri tudi za deveto mesto, ki prinaša dodatno upanje, dodatne kvalifikacije za popolnitev 1. SNL, kjer bi se pomerili s slabšim od vodilnega drugoligaškega dvojca Primorje – Nafta.

Trener Radomljanov Darjan Slavic je mlinarje vodil na sedmih tekmah. Izgubil je le enkrat, a je zgolj enkrat tudi zmagal, tako da si bo danes reševal prvoligaško kožo proti prvaku Celju. Foto: www.alesfevzer.com

Vsi klubi ne morejo končati sezone z enakim številom točk, se pa lahko zgodi, da bi po zadnjem krogu imela enako število točk Rogaška in Aluminij (oba 34), Rogaška in Radomlje (oba 33) ter Radomlje in Aluminij (32). Kdo bi bil v tem primeru boljši? O tem bi odločalo razmerje medsebojnih srečanj. Aluminij je uspešnejši od obeh. Tako proti Rogaški (4:1, 1:0, 0:1, 1:2) kot tudi proti Radomljam (2:0, 2:1, 1:1, 0:2), Rogaška pa od Radomelj (3:1, 1:0, 1:1, 0:1).

Maribor in Koper v prednosti pred Olimpijo in Bravom

Ante Šimundža na zelenici ni z Mariborom spomladi v prvenstvu izgubil niti ene tekme. Brez točk je za zeleno mizo ostal le po prekinitvi srečanja v Murski Soboti. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Slovenski prvoligaški nogometni ples se torej bliža koncu. Če bo sobota v znamenju boja za obstanek, pa se bo v nedeljo odločalo o razvrstitvi od drugega do petega mesta. Za drugo se potegujeta Maribor in Olimpija, v boljšem položaju so vijolice, imajo dve točki prednosti ter boljše razmerje v medsebojnih srečanjih v tej sezoni (1:2, 3:1, 2:1, 2:1), za četrto, ki bi v primeru, da bi Rogaška 24. maja v finalu pokalnega tekmovanja premagala Gorico in osvojila lovoriko, a tudi ostala brez licence za nastop v Evropi, vendarle zadoščal za pridobitev evropske vozovnice, pa se potegujeta Koper in Bravo.

Imata enako število točk, v medsebojnih srečanjih (3:0, 1:1, 0:0 in 0:0) pa so v tej sezoni uspešnejši kanarčki, tako da so v prednosti pred mladim ljubljanskim klubom, ki ni še nikoli končal prvenstvene sezone višje od petega mesta, niti se še ne more pohvaliti z nastopom v Evropi.

Koprčani bodo v sklepnem dejanju sezone ob 17.30 gostili Mariborčane, ki so kralji spomladanskega dela. V njem so zbrali kar 37 točk, izgubili pa le en dvoboj, pa še tega za zeleno mizo, po incidentu s petardo na Fazaneriji, ko so po dobri uri dvoboja do prekinitve z 2:0 vodili proti Muri.

Palčič bo obesil nogometne čevlje na klin

Matej Palčič je v preteklosti nosil tudi mariborski dres in v njem osvojil veliko lovorik. Foto: Grega Valančič/Sportida Maribor je tako spomladi zbral kar 20 točk več od neprepričljivih Koprčanov, ki so na zadnji tekmi v Celju prikazali dober obraz in namučili prvake (1:2), po nekaterih spornih sodniških odločitvah, zaradi katerih je izgubil živce športni direktor Ivica Guberac in prejel strogo kazen, pa ostali brez točk. Zdaj se bodo skušali dokazati proti v tem delu sezone najbolj vroči in prepričljivi slovenski ekipi. ''Smo optimistični, čeprav smo v Celju izgubili tri fante: Petriška, Jurića in Pabaia. Zavzeto delamo in upamo na najboljše,'' napoveduje trener Oliver Bogatinov, ki Mariborčane odlično pozna.

Podobno velja tudi za Mateja Palčiča, nekdanjega nogometaša Maribora, ki bo v nedeljo sklenil nogometno kariero. ''Odločil sem se že pred časom. Zaključujem študij fizioterapije, takoj po diplomi bom opravil pripravništvo in šel delat. Soigralci so bili presenečeni, a so me vendarle razumeli in videli mojo drugo strast. Mislim, da me vsi podpirajo,'' pojasnjuje izkušeni 30-letni branilec, ki je v 1. SNL zbral 225 nastopov.

Med tremi kandidati za najboljšega igralca sezone 2023/24 sta kar dva nogometaša Maribora. To sta 36-letna "mladostna veterana" Slovenec Josip Iličić in Alžirec Hilal Soudani. Foto: SPINS

Vijolice prihajajo na Obalo po poln izkupiček. Drugo mesto bi lahko zadržale tudi v primeru neuspeha v Kopru, a bi jim moral na pomoč priskočiti Bravo. Josip Iličić in Hilal Soudani, 36-letna nogometna velemojstra, ki sta se v izboru SPINS XI uvrstila med tri najboljše nogometaše 1. SNL v tej sezoni in bosta kmalu izvedela končni vrstni red, bosta imela dodatno motivacijo, to velja tudi za Arnela Jakupovića, ki se poteguje za prestižni naslov strelskega kralja tekmovanja. Ker pa ima najboljši strelec Maribora težave z zdravjem, zaradi katerih je izpustil nekaj zadnjih treningom, je njegov nastop na Bonifiki vprašljiv.

Podobno zaradi lažje poškodbe stegenske mišice velja za Jana Repasa, ki je spomladi v tako dobri formi, da bi se lahko vrnil tudi v člansko izbrano vrsto. Podobni pomisleki pa so tudi pri prerojenem Iličiću in še nekaterih nogometaših Kopra, tako da bo nedeljski razplet 1. SNL z zanimanjem pospremil tudi selektor Matjaž Kek.

Zmaji še iščejo novega trenerja, Bravo ni zmagal že dva meseca

Tudi na zadnji tekmi sezone velja na trenerskem stolčku Olimpije pričakovati športnega direktorja Gorana Boromiso. V Ljudskem vrtu je izgubil proti Anteju Šimundži (1:2). Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Olimpija zadnjo tekmo v tej sezoni pričakuje v vse prej kot idiličnem stanju. Vodstvo kluba po nenadni odločitvi o prekinitvi sodelovanja z Zoranom Zeljkovićem še išče najbolj primernega kandidata, ki bi sedel na vroči stolček. Zmajem se nasmiha tretje mesto, ki za razliko od drugega prinaša ekspresno zgodnji začetek evropske sezone, tako da bodo morali v zmajevem gnezdu pošteno zavihati rokave, če bodo želeli dočakati evropsko poletje ustrezno pripravljeni.

V mestni obračun z Bravom, ki bo v prihodnji sezoni zaradi prenove stadiona v Spodnji Šiški, ta bo postal pravcati biser, namenjen zlasti kraljici športov – atletiki, domače tekme prav tako igral v Stožicah, vstopa brez dveh kaznovanih igralcev. Manjkala bosta David Sualehe in Nemanja Motika, pri gostih pa zaradi kazni kartonov ne bo Bena Selana.

Bravo ni v 1. SNL pod vodstvom Aleša Arnola zmagal že dva meseca, a je zaradi podobno neprepričljivih rezultatov tekmecev še vedno v igri za četrto mesto. Ta bi predstavljal najboljši rezultat v kratki zgodovini kluba. Bravo se lahko pohvali tudi z najboljšim asistentom lige, to je Matija Kavčič (12 podaj), ki bo temu primerno deležen tudi pozornosti ljubljanskega moštva.

Branilec Brava Matija Kavčič vstopa v zadnji krog kot najboljši asistent 1. SNL. Zelo blizu sta mu Josip Iličić in Žan Karničnik (oba 11). Foto: www.alesfevzer.com

Če bo Bravo v nedeljo remiziral, bo to že njegov šesti zaporedni neodločen rezultat! To mu bo skušala preprečiti Olimpija. "Prvenstvo bi radi zaključili na pozitiven način. Tokrat ni izgovorov. Zaupamo strokovnem štabu, ki trenutno vodi ekipo, hkrati pa sami vemo, kaj moramo narediti, da nam uspe. Mislim, da smo kvalitetno pripravljeni na zadnjo tekmo sezone," sporoča mladi branilec Marcel Ratnik.

