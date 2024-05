Diši po ajdovski pravljici: Primorje je pripravljeno na 1. SNL

V Ajdovščini je po letu 2011 na pogorišču finančno propadlega NK Primorje zrasel ND Primorje. V tej sezoni mu gre odlično, od napredovanja med elito ga loči le še uspeh na gostovanju v Sežani oziroma spodrsljaj Nafte proti Dravinji. Če bi Primorje in Nafta drugoligaško sezono končala z enakim številom točk, bi napredovali Ajdovci, saj so doma premagali Nafto s 3:0, v gosteh pa izgubili z 0:2.

V prvi ligi so spomladi cvetele vijolice, kot že tradicionalno sporoča znani rek, ki poudarja uspešnost Maribora v drugem delu sezone, kar pa zadeva drugo ligo, je dogajanje zaznamovala burja in na vrh odpihnila Ajdovce. Nogometaši Primorja, sinovi burje, so namreč v zadnjih tednih tako suvereni, da so izkoristili vse spodrsljaje osrednjih tekmecev za naslov drugoligaškega prvaka in se krog pred koncem zavihteli na vrh. Štiri zaporedne zmage, drug za drugim so padli Ilirija (3:0), Gorica (3:2 v gosteh v spektakularnem derbiju), Fužinar (1:0) in Triglav (4:0), so zadoščale, da so rdeče-črni prehiteli Nafto.

Anđelković: V Sežano gremo po zmago

Milan Anđelković ima v nedeljo priložnost, da se v novejšo zgodovino ajdovskega kluba vpiše z zlatimi črkami. Foto: ND Primorje Zdaj ima Primorje, ki prvoligaška tekmovanja pogreša že vse od leta 2011, idealno priložnost, da uresniči dolgoletno željo navijačev in se uvrsti med slovensko elito. "Obeta se največja tekma v moji trenerski karieri," se trener Milan Anđelković, nekdaj znano ime v slovenskem prvoligaškem okolju, saj je bil steber obrambe tako v Celju kot tudi pri Olimpiji, strinja z ugotovitvijo, da nedeljsko gostovanje v Sežani predstavlja vrhunec njegove trenerske kariere.

Če ga bo Primorje opravilo brez prask, se bo v prestolnico burje vrnilo kot novopečeni prvoligaš! "Zaradi takšnih uspehov tudi treniramo. Tako igralci kot tudi trenerji. Večje motivacije od prve lige ne potrebujemo. Nedeljska tekma mi predstavlja bolj izziv kot pa pritisk. Ne čutim bremena, se pa vsi zavedamo, kako velika priložnost je pred nami. Ne potrebujemo dodatne stimulacije," sporoča 42-letni Ljubljančan, ki se v tej sezoni spogleduje z največjim trenerskim dosežkom, odkar se preizkuša v tej vlogi.

Zadnji krog bi lahko bil še kako razburljiv. Primorje bo namreč o drugoligaškem naslovu odločalo na gostovanju v Sežani, kjer Tabor krvavo potrebuje točke, če želi ohraniti drugoligaški status. Zato bo na primorskem spopadu zelo zahtevno. "To bo izjemno težka tekma, oba kluba se borita za nekaj. Tabor je dober, okrepil se je v zimskem prestopnem roku, a ne glede na to dobro vemo, kaj je naš cilj. Gremo po zmago," trener napoveduje igro na zmago, ki bi razblinila vse dvome o prvaku in poskrbela za veliko nedeljsko rajanje v Ajdovščini.

Načrte bi jim lahko olajšala tudi Dravinja, če bi jo v nedeljo zagodla drugouvrščeni Nafti, a o tem noče razmišljati. "Na to ne damo veliko. Osredotočeni smo le na našo tekmo, na tisto drugo nimamo vpliva," bo v nedeljo proti večeru še kako zanimivo v Sežani in Lendavi. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Primorje lahko postane dober, stabilen prvoligaški klub

O tem, da je Ajdovce zajela nogometna evforija, priča tudi podatek, da naj bi se v nedeljo na Kras odpravila vsaj dva avtobusa, polna navijačev. "Hvala jim, zelo nas podpirajo," je strateg iz Ljubljane, vajen velikih tekem, ki jih je kot nogometaš odigral veliko, vesel podpore navijačev. "Čez celotno sezono nas spremljajo in glasno navijajo. Pozitivno sem presenečen, veliko nam pomenijo," uživa v delu trenerja v mestu, ki bi lahko po dobrem desetletju znova postalo prizorišče prvoligaških tekem.

Rdeče-črni iz Ajdovščine so v 1. SNL nazadnje nastopali v sezoni 2010/11. Foto: Saša Pahić Szabo/alesfevzer.com

"Primorje ima vse pogoje, da postane dober, stabilen prvoligaški klub. Seveda pa je vse povezano s financami. Zgodba bi se lahko razpletla s srečnim koncem," že zdaj meni, da bi bili Ajdovci pripravljeni na prvoligaško raven. "Prihajamo iz nogometnega mesta s solidnimi pogoji za nogomet in infrastrukturo. Pri nas ne manjka nogometnih navdušencev. Nekatere stvari bi morali v primeru 1. SNL še nadgraditi, a imamo že dobro osnovo in smo pripravljeni," razmišlja trener, ki ima pogodbo s Primorjem sklenjeno tudi za prihodnjo sezono. Vprašanje je le, v katerem tekmovanju.

Ajdovce v najslabšem primeru čakajo dodatne kvalifikacije za popolnitev 1. SNL. V tem primeru bi se sezona zavlekla skoraj do konca meseca, saj bi o napredovanju v prvo ligo odločali 23. in 26. maja.

Lestvica: