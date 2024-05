Zgodovinski trenutek v Ljudskem vrtu, NK Maribor in bogati Turek sta si segla v roke

Vodstvo NK Maribor je v Ljudskem vrtu s turškim mogotcem Acunom Ilicalijem podpisalo pismo o nameri, s katerim je opredelilo vzajemni interes za skupno sodelovanje. Tako se je uradno začelo novo poglavje v zgodovini najtrofejnejšega slovenskega nogometnega kluba, ki se lahko pohvali z bogato tradicijo in tudi izjemnimi evropskimi podvigi. V nadaljevanju sledi usklajevanje skupne strategije delovanja in konkretizacija zadev. Ilicali, sicer tudi lastnik angleškega Hull Cityja, ne skriva navdušenja. V soboto si je v živo ogledal večni derbi med Mariborom in Olimpijo ter bil navdušen nad videnim.

Nič ni več, kot je bilo. Mariborski nogometni klub je v želji po lepši, uspešnejši in finančno še bolj stabilni prihodnosti odprl vrata bogatemu tujcu iz Turčije. Ko sta predsednik Drago Cotar in turški poslovnež Acun Ilicali segla v roke ter podpisala pismo o nameri, ki opredeljuje skupne cilje partnerskega sodelovanja, je postalo dokončno jasno, da so vijolice vstopile v novo obdobje klubske zgodovine, v katerem želijo Maribor s pomočjo turškega partnerja vrniti tja, kjer je preživel večino časa v obdobju državne samostojnosti.

Tako gre mariborski klub po stopinjah največjih tekmecev v boju za naslov, saj je Celje v tej sezoni osvojil naslov državnega prvaka s pomočjo rusko-ukrajinskih investitorjev, delovanje Olimpije pa usmerja nemško-hrvaško vodstvo. Pismo o nameri namreč predstavlja še zadnji korak do konkretizacije zadev.

Cotar: Projekt, ki bo zagotovil dolgoročno finančno stabilnost

Acun Ilicali in Drago Cotar sta si po podpisu pisma o nameri segla v roke. Foto: NK Maribor "Dosedanja prizadevanja smo nadgradili s podpisom Pisma o nameri, ki opredeljuje skupne cilje bodočega sodelovanja. Določene so vse pomembne točke, podpisan dokument pa pomeni podlago za sestavo pogodbenih razmerij med obema partnerjema. Ob tej priložnosti velja izpostaviti, da vstopamo v strateško partnerstvo. Vse poteze z naše strani so storjene po tehtnem premisleku in temeljitih raziskavah, z namenom, da omogočimo nadaljnjo rast kluba na vseh področjih, s polno odgovornostjo do blagovne znamke NK Maribor, navijačev in mesta. Gre za skupen projekt, ki bo zagotovil dolgoročno finančno stabilnost in uresničil visoko zastavljene tekmovalne cilje ter tudi infrastrukturni razvoj, kateri bo koristil tako članski ekipi kot tudi mlajšim selekcijam vseh starostnih skupin," je pojasnil dolgoletni prvi mož mariborskega kluba Drago Cotar.

Oba partnerja v luči skupnega sodelovanja izpostavljata uresničevanje visoko zastavljenih tekmovalnih ciljev, ki bodo nadgradili vse pretekle uspehe najtrofejnejšega slovenskega nogometnega kluba.

Ilicali ni skrival navdušenja nad ozračjem na derbiju

Gre za potencial, o katerem se je osebno prepričal tudi Acun Ilicali, ko je dejal: "Takoj ko sem vstopil na stadion Ljudski vrt, sem bil zelo impresioniran nad neverjetnim ozračjem, neskončno podporo in navdušenjem navijačev nad svojo ekipo. Veselim sem, da začenjam svojo pot s tako dobro vodenim klubom in navijači, ki izkazujejo svojo podporo od začetka do konca tekme. To je bila moja prva tekma Maribora, ki sem jo spremljal v živo v Ljudskem vrtu in zmaga na tako pomembnem derbiju je samo še povečala moje navdušenje ter veselje," Turek, sicer tudi lastnik angleškega kluba Hull City, ne skriva navdušenja nad tistim, kar je videl in občutil v soboto zvečer.

Turški poslovnež Alcun Ilicali bo odslej sodeloval zelo tesno z mariborskim klubom. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Mariborčani so tako Acuna Ilicalija prepoznali za več kot ustreznega strateškega partnerja. Turek je večni derbi, katerega je v Ljudskem vrtu spremljalo 10.460 gledalcev, spremljal skupaj z najtesnejšimi sodelavci v svoji ekipi.

Vijolicam se v tej sezoni nasmiha končno drugo mesto. V zadnjem krogu Prve lige Telemach jih čaka gostovanje v Kopru, na katerem se bodo trudile, da bi zadržale prednost pred tretjouvrščeno Olimpijo. Drugo mesto bi jim zagotovilo poznejši začetek kvalifikacijskih evropskih tekem v konferenčni ligi, v primeru, če bi Rogaška v finalu pokala premagala Gorico in nato ne bi prejela licence za nastop v Evropi, pa bi drugo mesto v 1. SNL celo omogočalo nastop v uvodnem krogu kvalifikacij za ligo Europa, kar bi ob popravnem izpitu v konferenčni ligi zagotavljalo najmanj štiri evropske tekme.

Sobotno zmago Maribora nad Olimpijo je v Ljudskem vrtu pozdravilo ogromno število navijačev. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com