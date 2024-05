Priložnost, na katero čaka Ajdovščina že 13 let!

Ta konec tedna se bo končal tudi drugoligaški nogometni maraton. V nedeljo se bo odločalo o prvaku, ki bo neposredno napredoval v 1. SNL, v najboljšem položaju pa je Primorje. Če bo na gostovanju v Sežani ohranil prednost pred Nafto, Lendavčani se bodo doma pomerili z Dravinjo, bodo sinovi burje po 13 letih znova zaigrali v prvi ligi. Napeto pa je tudi v boju za obstanek, kjer poleg že odpisanega Fužinarja najbolj gori pod nogama Taboru in Iliriji, ogroženi pa so tudi Krka, Dravinja in Bilje.

Prvoligaški prvak je že dolgo znan. To so Celjani. Kdo pa bo osvojil "kanto" v drugi ligi in si izboril napredovanje med slovensko klubsko elito? O tem se bo odločalo v nedeljo od 15. ure naprej, ko se bosta istočasno v boj za točke podala edina kandidata za prvo mesto, vodilno Primorje in drugouvrščena Nafta. Ajdovci imajo točko prednosti pred Prekmurci, pa tudi boljše razmerje v medsebojnih srečanjih (3:0 in 0:2), ki bi jim prišlo prav, če bi najboljša drugoligaša končala sezono z enakim številom točk.

Navijači Primorja so nazadnje spremljali Ajdovce v prvi ligi pred 13 leti! Foto: Saša Pahić Szabo/alesfevzer.com

Zelo napeto pa je tudi v boju za obstanek. Fužinar se poslavlja od druge lige, zelo slabo pa kaže tudi Taboru, ki je na predzadnjem mestu, a ima slabše razmerje v medsebojnih srečanjih proti Iliriji (0:3 in 0:2). Tako za podaljšanje upanja za obstanek potrebuje vsaj točko proti Ajdovcem, po novem prvim favoritom za drugoligaški naslov, obenem pa še neuspeh Ilirije na nedeljskem gostovanju v Grosupljem. Tudi Nafti pa ne bo lahko priti do načrtovanih treh točk proti Dravinji, saj si gostje iz Slovenskih Konjic še niso zagotovili obstanka.

Danes bodo odigrane tri tekme. Tolminčane bo še zadnjič vodil Sanel Konjević, pri Gorici, ki jo v petek, 24. maja, čaka vrhunec sezone, finale pokalnega tekmovanja, na katerem si lahko izborijo celo Evropo, pa je na vročem trenerskem položaju klubsko ikono Mirana Srebrniča zamenjal Srb Nenad Stojaković.

Nogometaše Gorice čaka vrhunec sezone v petek, ko se bodo v Stožicah za pokalno lovoriko potegovali proti Rogaški. Foto: www.alesfevzer.com

Dodatne kvalifikacije za popolnitev 1. SNL, v katerih se bo devetouvrščena ekipa 1. SNL (kandidati so Rogaška, Radomlje in Aluminij) pomerila z drugoligaškim podprvakom (možna kandidata sta Primorje oziroma Nafta), naj bi potekale 23. in 26. maja. Težava z urnikom bi nastopila le v primeru, če bi predzadnje mesto v 1. SNL osvojila Rogaška, ki jo 24. maja čaka nastop v finalu pokala.

Druga liga, 30. krog:

Sobota, 18. maj:



Nedelja, 19. maj:



Lestvica: