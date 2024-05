Guberac v Celju žalil sodnika in prejel visoko kazen

Koprčani na zadnji tekmi v Celju niso bili zadovoljni s sojenjem, športni direktor kluba z Obale pa je to izrazil tudi javno ter, kot je v svoji obrazložitvi zapisal disciplinski sodnik NZS, po tekmi žalil sodnika Martina Matošo. Novi državni prvaki iz Celja so tekmo proti Kopru dobili z 2:1 (1:1).

Olimpija in Maribor, ki sta v Ljudskem vrtu v soboto odigrala večni derbi, pa sta bila kaznovana finančno. Ljubljančani bodo prisiljeni v blagajno NZS prispevati 3150 evrov, znesek globe, ki jo bodo plačali Mariborčani, pa znaša kar 7750 evrov.

Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Disciplinski sodnik je pri obrazložitvi kazni, ki jo je izrekel Mariborčanom, tem očital pomanjkljivo organizacijo tekme. Na tribunah so za nešportno in neprimerno vedenje poskrbeli še navijači z večkratnim žaljivim skandiranjem ter prižiganjem in metanjem bakel na igrišče.

Tudi pri Olimpiji so se "izkazali" navijači, ti so žaljivo skandirali, povzročili kratko prekinitev tekme, prižigali bakle in metali predmete na igrišče.

Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Disciplinski sodnik je s plačilom globe v višini 500 evrov kaznoval tudi Radomlje zaradi žaljivega skandiranja navijačev.

Koprčani so bili kaznovani tudi finančno, zaradi navijaške uporabe prepovedanih pirotehničnih sredstev, prižiganja bakle, bodo morali plačati 250 evrov.