Boromisa se opravičuje navijačem Olimpije: Zaslužili smo si žvižge

Pred letom dni je bilo v Stožicah idilično. Navijači Olimpije so proslavljali dvojno slovensko krono. Leto dni pozneje je v Stožicah povsem drugače. Olimpija ni ubranila nobene lovorike, klub išče novega trenerja, igralce pa zaradi padca na tretje mesto v 1. SNL in hitrih obveznosti v Evropi čakajo zelo kratke počitnice.

Da je bilo slovo od sezone, ki je sicer jeseni prinesla kar nekaj presežkov v Evropi, še bolj klavrno, sta poskrbela bojkot Green Dragonsov in koncert žvižgov, ki je odmeval v Stožicah po novem razočaranju, domačem porazu z Bravom (0:1). Kaj o tem meni športni direktor Goran Boromisa? "Navijačem bi se rad opravičil za sezono brez lovorike. Sezona je bila dolga, igralci so verjetno načeti in izžeti tako psihološko kot tudi fizično. V prihodnji sezoni mora biti bolje," se je športni direktor zmajev, ki je po odhodu Zorana Zeljkovića dvakrat sedel na vroči trenerski stolček ter vodil Olimpijo na tekmah z Mariborom (1:2) in Bravom (0:1), navijačem opravičil za neuspehe.

Nogometaši Olimpije so si večino priložnosti proti Bravu priigrali v prvem polčasu, a niso znali zatresti mreže Šiškarjev, ki so se z zmago prebili na četrto mesto in dosegli najboljši rezultat v zgodovini kluba. Foto: www.alesfevzer.com

Vodstvo Olimpije je bilo po prihodu jasno, da želi z ljubljanskim klubom vztrajati na slovenskem vrhu, zato je sezona brez lovorik ocenjena kot neuspeh. Navijače, ki na nedeljski tekmi z Bravom (0:1) niso skoparili z žvižgi in nezadovoljstvom, lahko skrbi še marsikaj več. "Zaslužili smo si žvižge. Olimpija že nekaj tekem ni tista prava. Rad bi se opravičil vsem za sezono brez lovorike" je za Šport TV povedal Boromisa.

Novega trenerja želijo predstaviti naslednji teden

Olimpija je v prejšnji sezoni osvojila dvojno krono. V tej je bila na prvenstvu tretja, v pokalu pa izpadla v osmini finala. Foto: Vid Ponikvar Zmaji že dalj časa ne igrajo dobro. Proti koncu sezone so nanizali štiri tekme brez zmage, na lestvici padli na tretje mesto, zaradi nenadnega odhoda Zeljkovića, za katerega klub ni imel pripravljene menjave, tako da je praznino na trenerskem položaju presenetljivo zapolnil kar Boromisa, pa se sezona za vodstvo zeleno-belih sploh še ne bo končala. Sledijo pomembne aktivnosti v pisarni, saj klub išče novega trenerja.

"Moramo najti trenerja in sestaviti igralsko križanko. Nimamo veliko časa, saj bomo kvalifikacije za konferenčno ligo zaradi tega, ker smo osvojili tretje mesto, začeli v prvem krogu. Kar zadeva kandidate za novega trenerja, ne bi govoril o imenih. Imamo dva, tri kandidate. Novega trenerja bo treba izbrati prihodnji teden," je Hrvat napovedal, kako bi lahko Olimpija že v prihodnjih dneh javnosti sporočila ime novega trenerja.

Na zadnjih dveh tekmah je na trenerski stolček sedel kar športni direktor Olimpije. Foto: www.alesfevzer.com

V sezoni 2023/24 so se na vročem stolčku zmajev zvrstili Portugalec Joao Henriques, ki je kot prvi stopil v velike čevlje Alberta Riere, se uvrstil v skupinski del konferenčne lige, a si tudi na prvenstvu priigral večji zaostanek za Celjem. Nasledil ga je Zoran Zeljković, ki konca sezone ni dočakal pri Olimpiji. Dva kroga pred koncem je prekinil sodelovanje z zmaji. Takrat je bila Olimpija še na drugem mestu. Stresno sezono je končala kot tretja, na tekmi z Bravom pa se je še enkrat več izrazila neučinkovitost v napadu oziroma pomanjkanje serijskega strelca.

Olimpija je na zadnjih štirih tekmah v tej sezoni osvojila le eno točko. Foto: www.alesfevzer.com

"V prvem polčasu smo imeli nekaj priložnosti, polpriložnosti. V drugem smo dali vse v napad, a si nismo več niti zaslužili. Nismo bili pravi," je priznal Boromisa, ki ga tako čakajo zelo pomembne odločitve, saj išče novega trenerja in sestavlja igralski kader za sezono 2024/25, v kateri želi pustiti boljši vtis. Kot prvo bo treba popraviti in okrepiti most zaupanja med vodstvom kluba ter navijači, ki se je v zadnjem obdobju znašel na majavih temeljih.