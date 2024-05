Novica o tem, da lahko Rogaška, pozitivna popestritev spomladanskega dela 1. SNL in pokala, v prihodnje pozabi na igranje v prvi ligi in Evropi, je spravila klub, ki ga v petek čaka zgodovinska bitka za pokalno lovoriko, v zelo slabo voljo. ''Očitno se je nekdo že prej odločil, da ne bo Rogaške med prvoligaši,'' nam je potožil športni direktor Nino Ivačič. Bil je presenečen, saj je do zadnjega verjel, da je Rogaška upravičena do pridobitve licence. Zdaj ne ve, kakšna bo usoda kluba. Če bo padel v najnižjo ligo, razmišlja celo o tem, da bi razpustil člansko ekipo. Pred tem pa ima še velik motiv. V petek želi v Stožicah, kamor naj bi se odpravilo kar 1.500 navijačev Rogaške, osvojiti pokal. ''To je nekaj, česar nam ne bodo mogli nikoli vzeti.''

Novica o tem, da je Licenčna komisija Nogometne zveze Slovenije (NZS) za pritožbe prižgala rdečo luč Rogaški in ji zavrnila pritožbo, je pokvarila priprave črno-belih na največjo tekmo v kratki zgodovini kluba. Nogometaši in vodstvo kluba so pretresljivo novico, ki jim daje vedeti, kako v prihodnji sezoni ne bo nič niti s prvo ligo niti z Evropo, izvedeli le dva dni pred sklepnim dejanjem pokalnega tekmovanja.

"Nekdo je že prej odločil, da Rogaške ne bo med prvoligaši"

Športni direktor Rogaške Nino Ivačič je verjel, da bodo črno-beli vendar prejeli licenco, a ga je občutek varal. Foto: R. P.

"Ta novica nas je dosegla že po treningu. V četrtek imamo še zadnjo pripravo na finale pokala, potem pa bomo videli, kako naprej," nam je zaupal Nino Ivačič. Presenetilo ga je, da je Rogaška za novico izvedela pozneje od medijev. "Očitno so bili nekateri bolje obveščeni. Na televizijskih postajah so že mesec dni govorili, da ne bomo dobili licence. Očitno je bilo tako določeno. Ta odločba je samo potrditev teh govoric," vedno bolj verjame, da je bilo vse skupaj odločeno že prej. Prejšnji teden je opravil sestanek s predstavniki NZS na Brdu pri Kranju, a prizorišče zapuščal slabe volje.

"Domov smo se vračali z negativnimi občutki, zlasti zaradi odnosa ljudi, ki so nas sprejeli. Verjeli smo, da imamo v rokah zadostne argumente za dodelitev licence, a to ni bilo dovolj. Nekdo je že prej odločil, da Rogaške ne bo med prvoligaši," je zatrdil prvi mož Rogaške.

V soboto so se veselili obstanka, štiri dni pozneje pa ...

Po jesenskem odhodu predsednika Bojana Jeršečiča, to je bilo po ''zapletu'' na Bonifiki, ko je bila Kopru za zeleno mizo zaradi sporne kršitve pravil NZS s strani Rogaške dodeljena zmaga s 3:0, je vloga Ivačiča v klubu postala še bolj pomembna. Jeseni se je večkrat zapletal v spore in ni hotel biti tiho, ko je začutil, da se njegovemu klubu s strani krovne zveze godi krivica.

Veselje nogometašev Rogaške po zmagi nad Muro, s katero so si zagotovili osmo mesto v 1. SNL:

Po koncu jesenskega dela je zamenjal retoriko, se osredotočil na delo na igrišču, kjer je Rogaška spomladi pokazala ogromen napredek in si na krilih izjemnega strelca Patrika Mijića zagotovila obstanek. A ne za dolgo. Veselje je trajalo le nekaj dni, le do sredine novice o tem, da pritožba Rogaške ni padla na plodna tla. "Že v preteklosti se je večkrat pokazalo, kako NZS ne tolerira upornikov," je Ivačič spomnil na postopanje v jesenskem delu. "Takrat smo poudarjali krivice in napake, ki se godijo vsem klubom v naši ligi. Morda je bilo že takrat dogovorjeno, da ne bomo dobili licence."

Padec v najnižjo ligo?

Rogaška čaka na odločitev izvršnega odbora NZS. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Kakšna bo zdaj usoda Rogaške? Se vrača v drugo ligo, kjer je v sezoni 2022/23 osvojila prvo mesto in si nato prislužila napredovanje med elito? Ivačiča skrbi, da bi lahko Rogaško doletel še bistveno hujši udarec.

"Če beremo striktno pravilnik, bi morali izpasti v najnižjo ligo, torej tekmovanje MNZ. Piše pa dvoumno. Lahko nas uvrstijo v MNZ (četrta liga), po drugi strani pa bo izvršni odbor NZS formiral ligo," še ne ve, kakšna bo usoda Rogaške. Dodal je, kako so bile prakse NZS glede tega v preteklosti drugačne. Da sta morala Koper in Olimpija v najnižjo ligo, Mura pa v tretjo. "Bomo pač počakali na odločitev izvršnega odbora NZS," je dejal.

"Če osvojimo pokal, nam tega ne bo mogel nihče vzeti"

Kako pa bo takšna odločitev vplivala na motivacijo nogometašev in nenazadnje razpoloženje navijačev Rogaške, ki se v petek v Ljubljano odpravljajo v velikem številu?

V polfinalu pokala so premagali Muro, v finalu pa jih v petek čaka Gorica. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

"Imamo dolžnost do svojih navijačev, igralcev, kluba, nenazadnje tudi nogometa, da odigramo pošteno. Za pot smo napolnili že devet avtobusov. V Ljubljano prihaja 1.500 naših navijačev. Upam, da bodo po tej novici vztrajali pri tem, da gredo in nas podprejo. Če osvojimo pokal, nam tega ne bo mogel nihče vzeti. Kljub vsemu, kar se je zgodilo, moramo tekmo odigrati in vzeti pokal. V igri so tudi določena finančna sredstva. Konec koncev igrajo zase. Lovorika bo ostala tudi njih. Z dobro igro se lahko dokažejo tudi kakšnemu novemu klubu. Motiva ne bo manjkalo, bo pa seveda tudi razočaranje. Tako gremo po pokal, lahko pa pričakujemo tudi kakšno sporočilo gledalcem proti NZS," se mu zdi povsem neposrečena odločitev, da krovna zveza takšno sporočilo pošlje v javnost dva dni pred finalom pokala.

V Ljubljano se v petek odpravlja veliko navijačev Rogaške. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

"Zveza ni bila najbolj taktična. Lahko bi počakali vsaj do ponedeljka. Tako pa je danes v našem kraju čutiti veliko razočaranje. Čutiti je, kako je namen NZS, da kaže svoje mišice, zato niti nisem presenečen, da so izbrali takšen termin. Ravno na dan, ko smo obvestili zvezo, da prihaja v Ljubljano še več naših navijačev. Če bi želeli nekega spektakla in mirno dogajanje, bi z odločitvijo počakali do ponedeljka, tako pa bo verjetno treba tudi miriti vse navijače, da bo finale potekal v miru," opozarja Ivačič.

"Če se selimo v nižjo ligo, bo naslednja sezona brez članske ekipe Rogaške"

Po finalu pokala se bo vodstvo Rogaške sestalo z odvetnikom. "Ne želimo se ustaviti na tej točki. Ni še konec. Preveč smo dali za ta klub in tudi za slovenski nogomet, da bi zdaj nekdo, ki je morda malce jezen na nas, dal takšno odločbo klubu. Smo klub, ki je naredil v zadnjih nekaj letih največji napredek v Sloveniji. Da bi kar vse pustili? Ne, borili se bomo naprej," bodo skušali s pravnimi sodišči v Sloveniji doseči, da bi se ta odločba NZS začasno umaknila.

Rogaška je bila v spomladanskem delu četrti najuspešnejši klub 1. SNL. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Če se bo izkazalo, da mora Rogaška nadaljevati nogomet v najnižji ligi, bo to za prihodnost črno-belih najslabši scenarij. "Če se bo zgodilo to, bo to pomenilo, da smo izgubili vseh 25 igralcev. Ne predstavljam si, da bi lahko do poletja, do julija ali avgusta zgradili ekipo, ki bi nastopala v MNZ ligi. Če se selimo v nižjo ligo, bo naslednja sezona brez članske ekipe Rogaške," pojasnjuje Ivačič, ki bi lahko tako v petek podoživljal nenavadno mešanico občutkov. Tiste prijetne po morebitni osvojitvi pokala, če bo Rogaška upravičila vlogo favorita proti Gorici, a tudi tiste bolj grenke, če bo klub zares padel v najnižjo ligo in moral razpustiti člansko ekipo.