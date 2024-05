Ante Šimundža: Veseli, da smo evropskega igralca vrnili na pot, ki si jo je želel

Po koncu sezone, ki jo je NK Maribor po rezultatsko odličnem finišu končal na drugem mestu, se je glavni trener Ante Šimundža ozrl na prehojeno pot zadnjih mesecev, na kateri obžaluje izpad v pokalnem tekmovanju, veseli pa ga, da so jih gledalci nagradili za delo, in tudi, da se je Josip Iličić po več letih znašel na reprezentančnem seznamu.

Sezona NK Maribor se je končala z drugim mestom na prvenstveni lestvici, na kateri so v končnici prehiteli večnega tekmeca iz Ljubljane. Na Štajerskem bi si sicer želeli zvečer sodelovati na sklepnem pokalnem dejanju, a so jim to v osmini finala preprečili Radomljani. Po koncu tekmovalnega obdobja je misli strnil glavni trener Ante Šimundža, ki se je dotaknil tudi dejstva, da so v Ljudskem vrtu v zadnjem delu sezone serijsko polnili točkovni račun.

"Zadnjo tekmo smo izgubili s Celjem, 0:1, nato nam je uspela serija 20 tekem brez poraza. Žal smo izpadli iz pokalnega tekmovanja, kar ima svoje razloge. To je bil eden izmed ciljev, ki jih nismo izpolnili. Pomembno je, da so gledalci vmes prepoznali naše delo, da se vračajo in so nam namenili veliko podpore. Spoznanje, ki me osebno zelo veseli, je, da se navijači zavedajo, da ne more biti vedno vse optimalno. Veselje tudi ob neodločenem rezultatu pomeni, da prepoznajo pomen tekmovalnosti in pragmatičnosti tudi na tekmah, na katerih si marsikdo želi drugačen rezultat," je za uradno spletno stran kluba dejal Šimundža.

"Veselje tudi ob neodločenem rezultatu pomeni, da prepoznajo pomen tekmovalnosti in pragmatičnosti tudi na tekmah, na katerih si marsikdo želi drugačen rezultat." Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Potrditev dozdajšnjega dela

Dvainpetdesetletnika so izbrali za najboljšega trenerja sezone, šesterica vijolic se je znašla v najboljši 11-erici 1. SNL, Josip Iličić pa si je z zadnjimi predstavami prislužil umestitev na razširjeni reprezentančni seznam za nastop na evropskem prvenstvu v Nemčiji.

"Menim, da smo lahko s priimkom Iličić na evropskem prvenstvu veliko prepoznavnejši." Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com "Individualne nagrade so vedno posledica dela in veliko pomenijo, še posebej, če pridejo od tekmecev na igrišču. Gre za potrditev dozdajšnjega dela in hkrati motivacijo za ponavljanje ter nadgradnjo. Morda bi lahko imeli še kakšnega igralca več na reprezentančnem seznamu. Selektor je izbral kandidate, verjamem, da v najboljši meri, in lahko smo veseli, da smo evropskega igralca vrnili na pot, ki si jo je želel. Menim, da smo lahko s priimkom Iličić na evropskem prvenstvu veliko prepoznavnejši," je prepričan trenerski šef Mariborčanov.

Mariborčani bodo prvi trening na novo sezono začeli 10. junija. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Čez dobra dva tedna priprave na novo sezono

Ta bo varovance zbral že čez dobra dva tedna, prvi trening bo 10. junija. "Sledijo analize, kaj je bilo dobro, kaj slabo, kar lahko nadgradimo. Moramo biti pripravljeni na začetek priprav in zastaviti smernice, da smo lahko tekmovalni ter konstantni, kar večkrat poudarjam, tudi v prihodnji sezoni. Lahko smo pozitivni po zadnjih dosežkih, a je vse odvisno od nas. Sezona je zaključena, zgodovina se pozabi. Živimo od sedanjosti in prihodnosti. V prihodnosti pa boš živel tako, kot boš zdaj delal. Pomembno je, da fantje pridejo nazaj lačni dokazovanja, motivirani. Pokazali so, da znajo in želijo razmišljati v tej smeri, kar jih dela boljše, bolj povezane. Upam in verjamem, da bomo tako tudi nadaljevali," je v klubski mikrofon še dodal Šimundža.