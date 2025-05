Celjsko zmagoslavje v nogometnem pokalu je ostalo v senci neljubih dogodkov po zadnjem sodnikovem žvižgu, ko je ob robu igrišča skoraj izbruhnil pretep. Dan po tekmi sta se s sporočilom za javnost oglasila Albert Riera in FC Koper. Celjski strateg se je še enkrat opravičil, tako svojemu klubu kot koprskemu; v Kopru pa so ga ostro obsodili: "Celotna Slovenija je verjetno že spoznala, da imamo opravka z očitno neuravnovešenim človekom, ki deluje, kot da je pod vplivom prepovedanih substanc."

Na zelenici je finale pokala Union postregel s prevlado Celja (4:0). Čeprav je bila tekma odločena že precej pred zadnjim sodnikovim žvižgom, so po njem zavrele strasti. Na eni strani je bil trener Celja Albert Riera, na drugi pomočnik Slaviše Stojanoviča Pavo Savićević in igralec Dominik Ivkić, pozneje pa še športni direktor Ivica Guberac. Drugi igralci in varnostniki so posegli vmes in strasti so se hitro pomirile.

Foto: Aleš Fevžer Riera se je v izjavi za Sportklub takoj opravičil. "Moje reakcije do članov klopi tekmeca niso bile pravilne, a so me ponesla čustva. Če me provocirajo, nisem le jaz kriv, ampak tudi tisti, ki mi to delajo." V četrtek se je s sporočilom za javnost najprej odzval koprski klub, a ne samo z opravičilom, temveč so s hudimi obtožbami znova prilili olje na ogenj.

"Po zadnjih dveh prvenstvenih tekmah s Celjem se nismo oglašali, čeprav je imel trener Celja Albert Riera naš klub, naše navijače, naše igrišče in druge akterje neprestano po ustih. Na žalost pa je včeraj njegovo provociranje naših igralcev in strokovnega štaba prešlo vse meje. Ob neprestanem govorjenju proti naši klopi za rezervne igralce, žaljenju in provociranju naših igralcev je kapljo čez rob prelil njegov agresiven pohod proti naši klopi takoj po zadnjem sodnikovem pisku, ko ga niso mogli zadržati niti njegovi najbližji sodelavci. Na žalost je ta njegova reakcija izzvala neprimerno obnašanje tudi na naši strani, kar obžalujemo in za kar se opravičujemo," so zapisali pri FC Koper.

In nato precej ostro še: "Celotna Slovenija je verjetno že spoznala, da imamo opravka z očitno neuravnovešenim človekom, ki deluje, kot da je pod vplivom prepovedanih substanc. Ravno zaradi tega se FC Koper izrecno ograjuje od cirkusa z imenom Albert Riera, v katerem je on sam največji klovn."

Riera: Osebno se želim opravičiti tudi Kopru

Albert Riera Foto: Jure Banfi Nato je sporočilo za javnost poslal še NK Celje. Zapisal ga je sam Riera in se še enkrat opravičil. "Svojemu klubu, predsedniku Valeriju Kolotilu, svojim nogometašem in navijačem se želim opravičiti za svojo reakcijo po sinočnji osvojitvi pokala."

Posebej bi rad izpostavil svojega trenerskega kolega Slavišo Stojanovića, trenerja z izkušnjami in znanjem. Ko so se kamere ugasnile, sva imela čas v tunelu opraviti krajši pogovor, si segla v roke in si zaželela vse najboljše v prihodnosti. Osebno se želim opravičiti tudi Kopru. Klubu in njegovi zgodovini, njihovim navijačem, nogometašem in nenazadnje tudi predsedniku. Vpleteni smo bili v situacijo in prizore, ki nimajo nobenega smisla z zelenico. Moja želja je, da bi v prihodnje lahko uživali v nogometu, ki se igra v Sloveniji.

O predčasnem odhodu z novinarske konference ni zapisal ničesar, je pa navedel, zakaj ga motijo posamezni medijski zapisi. "Pred vsako pomembnejšo tekmo NK Celje so bili s strani medijev v javnost plasirani dvomi in lažne informacije o moji prihodnosti in kontinuiteti v klubu. Noben trener ni bil podvržen takšni medijski gonji, kot sem je bil deležen sam. Včeraj ni bilo nič drugače. Le nekaj ur pred tekmo so se pojavili škodoželjni zapisi, v njih pa je bilo prisotno blatenje moje osebnosti. A tudi če so tej zapisi produkt želje posameznikov po vnašanju nemira ali produkt ljubosumja zaradi uspeha moje ekipe, to ne more biti izgovor zame za izkazovanje čustev na nešporten način. Vsi akterji moramo v prihodnosti drug drugemu izkazati več spoštovanja, pokazati prave vrednote ter razmišljati le o tem, kako lahko skupaj pomagamo k vnovičnemu dvigu nogometnega produkta v Sloveniji."