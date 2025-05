Napovedovalo se je marsikaj. Rezultata zadnjih medsebojnih srečanj v prvenstvu med Koprom in Celjem (1:1 in 3:2) sta dala slutiti, da bi bilo lahko v finalu pokalnega tekmovanja zelo izenačeno, nato pa so Celjani zagospodarili v Stožicah in prepričljivo osvojili lovoriko (4:0). Slaviša Stojanović je izgubil prvič kot trener kanarčkov, na njegovo smolo pa se mu je to pripetilo ravno na največji klubski tekmi sezone. Po bolečem porazu, ki so ga zaznamovali tudi nešportni prizori na robu pretepa po koncu srečanja, ni skrival nemoči in podrejenosti, zmagovalcem pa športno čestital za uspeh.

Gospod je bil, gospod je ostal. Klavrna podoba njegovih varovancev, ki so v finalu pokala v Stožicah naleteli na dobro naoljen celjski motor, ni razočarala le nekaj tisoč navijačev Kopra, ampak tudi njega. Za vse skupaj pa je bil kriv predober tekmec.

Nogometaši Celja so zgodovinsko sezono 2024/25, v kateri so v Evropi odigrali kar 20 tekem in se uvrstili v četrtfinale konferenčne lige, začinili še s pokalno lovoriko. Foto: Aleš Fevžer

"Najprej moram čestitati Celju za zasluženo zmago. Bili so hitrejši, konkretnejši, sposobnejši, bolj kreativni, hitrejši v svojih reakcijah in tudi kombinatorni. Danes enostavno nismo bili na taki ravni, da bi jim lahko parirali. V drugem polčasu je bilo malce bolje, a nič pretirano drugače, razen morda v rezultatskem smislu," je trener Kopra Slaviša Stojanović čestital Celjanom za zasluženo zmago, vse skupaj pa podkrepil z nemočjo, ki se je v igro kanarčkov prikradla zlasti po šokantnih minutah, v katerih je prejela dva zadetka in kar naenkrat, še krepko pred koncem prvega polčasa zaostajala z 0:2.

Celjanom primanjkovalo idej za preobrat

Po srečanju je prejel spominsko medaljo za nastop (in poraz) v finalu. Foto: Aleš Fevžer Razigrani tekmec je to izkoristil in še pred nadaljevanjem dodal še en gol. "Ko smo prejeli še tretji gol, nismo imeli več ideje, niti recepta, kako sploh priti blizu Celjanom. V drugem polčasu so kontrolirali igro," mu je bilo že po visokem zaostanku z 0:3 jasno, da se bo skoraj nemogoče vrniti proti tako razigrani Rierovi četi.

Sprva resda ni kazalo, da bo prevlada ene ekipe tako velika. Do polovice prvega polčasa se mreža Metoda Jurharja ni zatresla. "Celjani so imeli malce višjo posest, a do njihovega vodstva z 1:0 kakšnih zrelejših priložnosti ni bilo," je bil Stojanović zadovoljen z odporom v uvodnem delu srečanja, nato pa so se stvari po prvem prejetem zadetku, ki mu je botrovala napaka branilca Kopra, korenito spremenile za Primorce. In to na slabše.

Stojanović je pričakoval, da bo njegova zasedba, v kateri ni manjkalo izkušenih igralcev, bolj kos izzivu. "V ekipo sem postavil izkušene igralce, vajene težkih tekem, a so imeli Celjani boljšo anticipacijo dogodkov. Pobirali so druge žoge, bili konkretni v svojih podajah naprej," so Koprčanom primanjkovale ideje, kako se sploh uspešneje spopasti s tako dobro uigranim tekmecem, ki je zgolj v Evropi v tej sezoni odigral kar rekordnih 20 tekem! Tovrstne izkušnje, o njihovem pomenu je pred srečanjem govoril trener Albert Riera, so Celjanom prišle še kako prav.

Rieri je želel čestitati za zmago, a ...

Dvoboj je na zelenici postregel s prevlado Celja, po koncu srečanja, že pred tem je bilo burno po nespametnem prekršku Felipeja Curcia za rdeči karton, pa so povsem zavrele strasti. Riera na eni strani, na drugi pa Stojanovićev pomočnik Pavo Savićević in pa igralec Dominik Ivkić, pozneje pa še športni direktor Ivica Guberac. Bilo je pestro, a se je med "petelini" le našlo toliko prisebnih soigralcev, pa tudi varnostnikov, da ni prišlo do neposrednega fizičnega obračunavanja.

Brazilec Felipe Curciu si je prislužil rdeči karton. Foto: Aleš Fevžer

"Stanovskemu kolegu sem želel čestitati za zmago, a so se pred mojimi očmi in za mojim hrbtom zgodile neke stvari … Bila je prevelika gneča, da bi to videl. Videl sem le, da je šel kolega Riera proti naši klopi. In to je vse," je trener Kopra, ki je vodil kanarčke na 12. tekmi in prvič izgubil, dal vedeti, da takšne scene ne sodijo na igrišča. "Seveda ni to najbolj prijetno, a Savo Pavićević ni tega naredil iz čistega miru. To absolutno ne sodi na igrišča, tako kot tudi ne sodi obnašanje njihovega trenerja," je še poudaril Stojanović, ki ga v nedeljo čaka nova zahtevna tekma, saj na Bonifiko prihaja Maribor.

Vodilna Olimpija lahko v soboto z domačo zmago nad Radomljami poskrbi, da bo odšla "kanta" v Ljubljano, Koprčani pa se lahko ob ugodnem rezultatu približajo vijolicam na točko zaostanka in še upajo o končnem drugem mestu. Tistega, katerega so osvojili v pokalnem tekmovanju.