Pinto ni uspel povedati veliko

"To je bil naš cilj od prvega dne," je vse, kar je lahko najprej v mikrofon Šport TV povedal Diogo Pinto, preden so ga prvič soigralci zalili z vodo. Nato je nadaljeval: "Sezona je bila vse prej kot lahka, na koncu tudi stresna, a danes je vse pozabljeno." Sledila je še druga prha.

Stadion želel, da Vidovšek izvaja enajstmetrovko

Nato se je po dolgem času pred mikrofonom znašel tudi Matevž Vidovšek: "Na začetku sezone sem rekel, da bom stopil pred kamere, ko bomo prvaki in vesel sem, da sem danes spet tu. Vsi smo si želeli, morda preveč in na koncu situacij nismo realizirali. Ampak po Mariboru, po Muri smo vedeli kaj želimo, hoteli smo jih danes in to je to."

Na vprašanje od svoji prihodnosti pri Olimpiji pa ni dal odgovora. Po skandiranju navijačev, da bi on izvajal najstrožjo kazen, pa je odkrito priznal: "Jaz bi udaril, to ni problem. Imela sva skrit dogovor s trenerjem, da bom izvajal enajstmetrovko, ko bomo prvaki. Ni me izbral, a na koncu koncev smo profesionalci, in mislim, da tudi do nasprotnika ne bi bilo pošteno, da izvajam jaz."

Victor Sanchez je pojasnil, zakaj Vidovšek ni dobil priložnosti, odgovora o svoji prihodnosti pa ni dal. Foto: Aleš Fevžer

Sanchez povedal, zakaj se je tako odločil

"To je bil popoln konec sezone, da so igralci dobili to, kar so si v tej sezoni zaslužili in se jim zahvaljujem. Prav tako tudi osebju. Sedaj je čas za slavje. Težko je primerjati osvajanje lovorik kot igralec in trener. Je pa zelo poseben občutek," je v prvi izjavi dejal trener Victor Sanchez. Dodal je še, da so vsi igralci v polju zabili in da se je ravno zato danes odločil, da Pedreno izvaja najstrožjo kazen in priznal, da ga je Vidovšek prosil za to.

Ni se mogel izogniti niti vprašanju o svoji prihodnosti v Ljubljani in poudaril, da tokrat na to še ne bo dal odgovora: "Sedaj moramo slaviti in ne govoriti o prihodnosti."