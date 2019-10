Selektor Kek naknadno vpoklical Primorca, skrbi mu povzroča Korošec

Slovenski nogometaši so v kvalifikacijah za EP 2020 ujeli zmagovalni ritem. Na zadnjih treh tekmah so osvojili vseh devet točk. Premagali so Latvijo (5:0 v Rigi), Poljsko (2:0 v Ljubljani) in Izrael (3:2 v Ljubljani).

Črnigoj ni prvič vpoklican naknadno

Domen Črnigoj je konec prejšnjega tedna debitiral v dresu Lugana v tej sezoni. Foto: Žiga Zupan/Sportida Eden izmed junakov srečanja v Latviji je bil tudi Domen Črnigoj. Mladi Primorec je opozoril nase in dosegel dva zadetka. V poletnem prestopnem roku je poskušal zamenjati klub, a je ostal v Luganu, prejšnji mesec pa mu je ponagajajo še zdravje, ko se je poškodoval na reprezentančni tekmi proti Izraelu. Izpustil je kar nekaj tekem, selektor Matjaž Kek pa ga ni uvrstil na seznam kandidatov za oktobrski tekmi. Tako je bilo tudi mesec dni prej, ko Črnigoja prvotno ni bilo na seznamu za dvoboja s Poljsko in Izraelom, nato pa ga je Kek vpoklical nekaj dni pozneje.

Zgodovina se je ponovila tudi oktobra, saj se je selektor slab teden po tem, ko je predstavil seznam kandidatov za dvoboja v Skopju (10. oktobra s Severno Makedonijo) in Ljubljani (13. oktobra z Avstrijo, stadion Stožice je že dalj časa razprodan), odločil, da bo ponovno vpoklical Črnigoja. Nekdanji nogometaš Kopra, ki je kot najstnik pred sedmimi leti zastopal državne barve na evropskem prvenstvu do 17 let, igralo se je prav v Sloveniji, je odpravil poškodbo gležnja. Konec prejšnjega tedna je vknjižil prvi nastop za Lugano v tej sezoni švicarskega prvenstva. Selektor Kek se je razveselil boljšega zdravstvenega stanja in ga dodal na seznam.

Bezjak se je vrnil v Slovenijo s poškodbo

Roman Bezjak trenira pod vodstvom Luke Brkljaće. Foto: Grega Valančič/Sportida Če ga je novica o odpravljeni poškodbi zveznega igralca Lugana spravila v dobro voljo, pa ga po drugi strani skrbi zdravstveno stanje Romana Bezjaka. Napadalec Apoela iz Nikozije, ki je proti Poljski in Izraelu navdušil z nepopustljivostjo, borbenostjo, ne nazadnje pa tudi zadetkom v izraelski mreži, je poškodovan. Nogometna zveza Slovenije (NZS) sporoča, da je že prišel v Slovenijo, kjer trenira po individualnem programu pod vodstvom kondicijskega trenerja reprezentance, hrvaškega strokovnjaka Luke Brkljaće.

Slovenska reprezentanca je po treh zaporednih zmagah v kvalifikacijah za EP 2020 v skupini G poskočila na drugo mesto. Če bi kvalifikacijski ciklus končala na tem (ali prvem) mestu, bi se uvrstila na Euro in poskrbela, da bi Slovenija po desetih letih čakanja znova spremljala nastope nogometne reprezentance na velikem tekmovanju. Kekova četa se bo na Brdu pri Kranju zbrala v ponedeljek, štiri dni pozneje pa jo že čaka zahtevno gostovanje v Skopju.