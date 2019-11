Kek prevetril seznam in razveselil čudežnega dečka

Zaradi zdravstvenih težav na seznamu ni Domna Črnigoja in Romana Bezjaka, za razliko od oktobrskega seznama manjkajo Erik Janža, Denis Popović in Luka Zahović, prvič, odkar Slovenija sodeluje v kvalifikacijah za EP 2020, pa so vpoklic prejeli Haris Vučkić, Rajko Rep in Amedej Vetrih.

''Vetrih ima polno minutažo v Turčiji. Je eden izmed zveznih igralcev, ki si absolutno zaslužil priložnost. Z menoj je bil tudi na reprezentančni akciji v Španiji," je selektor Matjaž Kek zaupal, zakaj je konkurenco zveznih igralcev popestril z nekdanjim igralcem Domžal, ki je v reprezentanci že igral pod vodstvom Srečka Katanca.

Vučkić debitiral pod Stojanovićem, zdaj bo njegov tekmec

Vučkić se po sedmih letih vrača v izbrano vrsto. Foto: Getty Images Prvič se bo zbora članske reprezentance udeležil Rajko Rep. ''Igra v avstrijski ligi v Hartbergu. Dobro igra že nekaj časa in je lahko dobra alternativa za Bezjaka, ki je trenutno poškodovan in je zaradi tega izven kadra,'' se je Kek dotaknil izbora nekdanjega kapetana mlade izbrane vrste, ki si služi kruh v Avstriji.

Novo ime na seznamu je tudi Haris Vučkić, večkratni slovenski nogometni rekorder in nekdanji čudežni deček slovenskega nogometa, ki v tej sezoni izstopa na Nizozemskem.

''O Vučkiću ste že tako ali tako vse napisali. Vesel sem, da se je velik talent po zelo težkem obdobju za vsakega športnika (imel je veliko hudih poškodb, op. p.) obrnil v pozitivno smer. S svojimi igrami, čeprav na drugem igralnem mestu, kot si ga sam predstavljam, si zasluži priložnost,'' je 58-letni Mariborčan spregovoril o Vučkiću, ki je za reprezentanco zaigral prvič pred sedmimi leti, ko je bil selektor Slaviša Stojanović. To je bil tudi njegov edini nastop za člansko reprezentanco. Usoda bo hotela, da bi lahko vrnitev med reprezentante pozdravil prav na srečanju, na katerem bo strateg iz Ljubljane njegov neposreden tekmec.

Martin Milec, ki je odpravil poškodbo, se vrača v reprezentanco. Branilec Maribora je poleg vratarja Olimpije Nejca Vidmarja edini predstavnik Prve lige Telekom Slovenije na svežem Kekovem seznamu. ''Imamo težave na obeh bočnih položajih pri branilcih. Ena od možnih rešitev je Milec, ki igra konstantno v Mariboru," je selektor pojasnil, zakaj je v izbrano vrsto vrnil desnega bočnega branilca vijolic.

Ker bodo vpoklicani nogometaši do ponedeljkovega reprezentančnega zbora, ki bo tokrat na Primorskem, odigrali vsaj še eno tekmo (tisti, ki nastopajo v evropskih tekmovanjih, še dve), selektor ne izključuje možnosti spremembe seznama.

Seznam Matjaža Keka za tekmi z Latvijo in Poljsko: Vratarji: Vid Belec (Apoel Nikozija, Cip), Jan Oblak (Atletico Madrid, Špa), Nejc Vidmar (Olimpija); Branilci: Jure Balkovec (Empoli, Ita), Miha Blažič (Ferencvaroš, Mad), Bojan Jokić (Ufa, Rus), Uroš Korun (Piast Gliwice, Pol), Miha Mevlja (Soči, Rus), Martin Milec (Maribor), Petar Stojanović (Dinamo Zagreb, Hrv), Aljaž Struna (Houston Dynamo, ZDA); Zvezni igralci: Jaka Bijol (CSKA Moskva, Rus), Domen Črnigoj (Lugano, Švi), Josip Iličić (Atalanta, Ita), Rene Krhin (Nantes, Fra), Jasmin Kurtić (Spal, Ita), Žan Majer (Lecce, Ita), Rajko Rep (Hartberg, Avt), Benjamin Verbič (Dinamo Kijev, Ukr), Amedej Vetrih (Rizespor, Tur), Miha Zajc (Fenerbahče, Tur); Napadalci: Robert Berić (St. Etienne, Fra), Tim Matavž (Vitesse, Niz), Andraž Šporar (Slovan Bratislava, Slk), Haris Vučkić (Twente, Niz).

Kek izpostavil cilj, Jokić napada jubilej

Bojan Jokić je zbral 99 nastopov za Slovenijo, Denis Popović pa zaradi rdečega kartona ne bi mogel nastopiti na tekmi z Latvijo. Foto: Vid Ponikvar Slovenska nogometna reprezentanca si je z oktobrskima porazoma s Severno Makedonijo in Avstrijo bolj ali manj že zaprla vrata evropskega prvenstva leta 2020. ''Po oktobrskem razočaranju je naš cilj, da kvalifikacijski ciklus končamo pozitivno,'' sporoča Kek.

Do konca ciklusa ga čakata še dve tekmi. Najprej v Stožicah proti najslabši ekipi v kvalifikacijski skupini, Latviji, ki je pod vodstvom nekdanjega slovenskega selektorja Slaviše Stojanovića v osmih nastopih ostala brez točk(e), njena razlika v zadetkih pa znaša katastrofalnih 2:27.

Kekova četa je pred začetkom poletja z lahkoto prišla do točk v Rigi (5:0), tako da bo 16. novembra postavljena v vlogo absolutnega favorita. Na tej tekmi bi lahko kapetan Bojan Jokić, če mu bo zdravje dopuščalo nastop, proslavil jubilejen 100. nastop v državnem dresu.

Velika pričakovanja nosijo tudi velika razočaranja

Josip Iličić se bo 16. novembra spoprijel z reprezentanco, kateri je v gosteh zabil dva zadetka. Foto: Reuters Slovenska reprezentanca, ki zaradi slabih rezultatov v lanski krstni izvedbi lige narodov ne more računati na popravni izpit v obliki dodatnih kvalifikacij za EP 2020, bo kvalifikacije sklenila 19. novembra v Varšavi. Gostovala bo pri prvouvrščeni Poljski, ki si je že zagotovila nastop na Euru, edini poraz v tem ciklusu pa je doživela prav proti Sloveniji (0:2 v Ljubljani).

''Če je bil september tisti, ki nam je vlil veliko upanje, pa je bil oktober, tudi zame osebno, veliko razočaranje. Velika pričakovanja na žalost nosijo tudi velika razočaranja. Jasno je, da je bila težava v nas samih. Iskali smo tisto, kar ni bilo dobro, a življenje gre naprej. Tekmi z Latvijo in Poljsko sta dobri, saj se bo videlo, če smo sposobni zopet vse obrniti v pozitivno smer. Če hočeš iti na veliko tekmovanje, potrebuješ konstantnost, ne pa takšna nihanja, ki se pojavljajo pri nas tako v sami tekmi kot tudi od tekme do tekme,'' vidi selektor priložnost, da s pomočjo dobrih rezultatov proti Latviji in Poljski okrepi samozavest reprezentantov.

Po kvalifikacijah za EP 2020 čakata slovensko reprezentanco nova izziva. Nova liga narodov in kvalifikacije za novi spektakel, svetovno prvenstvo, ki ga bo leta 2022 gostil Katar.