Navijačica Mure izzvala Keka s kritiko, selektor ji je odgovoril #video

Pred nekaj tedni, ko je ekipa Planet TV obiskala Mursko Soboto in pred mikrofon povabila najzvestejšo navijačico Mure Terezijo Knaus, je beseda tekla tudi o slovenski reprezentanci. Srčno Prekmurko sta zabolela poraza Kekove čete proti Severni Makedoniji in Avstriji, ki sta Slovenijo oddaljila od tako želenega preboja na evropsko prvenstvo. Zmotil pa jo je tudi izbor selektorja, saj je v postavi pričakovala več igralcev iz domačega prvenstva. Konkretno, več nogometašev Mure, za katero stiska pesti tako v dobrem kot v slabem.

Iz 1. SNL vpoklicana le dva

Terezija Knaus pooseblja strast in ljubezen do črno-belih dresov. Foto: Mario Horvat/Sportida ''Kek naj se spomni na naše fante. Pri nas so 'golgeterji' za gole. Če bi pobral dečke po Sloveniji, jih ne bi bilo treba voziti od drugod. To prinaša samo stroške,'' je imela v mislih potovanja, potrebna, da se večina Kekovih izbrancev sploh udeleži reprezentančne akcije, saj se morajo najprej iz tujine vrniti v domovino.

''Tudi naši dečki so tega sposobni. Dali bi več zadetkov od teh (aktualnih reprezentantov, op. p.). Saj vidite, kako je bilo,'' se je navezala na boleča oktobrska poraza slovenske reprezentance, s katerima si je Kekova četa bolj ali manj zaprla vrata evropskega prvenstva 2020, prepričana, da bi bili najboljši igralci 1. SNL kos nalogi.

V nedeljo jo je Mura osrečila z veličastno zmago nad Olimpijo (3:1). Amadej Maroša, Nino Kouter, Luka Šušnjara in preostali, če naštejemo le nekaj igralcev s slovenskim državljanstvom, so premagali vodilne zmaje, pri katerih – milo rečeno – ni blestel Nejc Vidmar. Kapetan zmajev je vseeno dočakal vpoklic selektorja za zadnjo reprezentančno akcijo v tem letu. Vpoklic je prejel tudi branilec Maribora Martin Milec, s tem pa se je seznam udeležencev domačega prvenstva tudi končal.

Kek vesel uspehov Mure in Aluminija

Matjaž Kek redno spremlja Prvo ligo Telekom Slovenije. Foto: Grega Valančič/Sportida Ni malo ljubiteljev nogometa, med njimi je tudi Knausova, ki so na seznamu za kvalifikacijski tekmi z Latvijo in Poljsko pričakovali drugačen izbor, obogaten z imeni iz domače prve lige. O tem je novinar Planet TV Damjan Medica na današnji novinarski konferenci povprašal selektorja in opozoril, da je marsikdo na seznamu pričakoval tudi kakšnega igralca Mure oziroma Aluminija. ''Se kar strinjam, da bi si še marsikdo drug verjetno zaslužil priložnost, a se moraš vedno zaustaviti na enem izboru,'' je sprva pojasnil Mariborčan.

Navijačica Mure ga je prek Planet TV izzvala z vprašanjem, selektor članske reprezentance pa ji je ponudil svoj pogled na opravljen izbor. ''Če si je ta kader igralcev po septembrski akciji zaslužil priložnost, je bilo po slabi oktobrski akciji nekaj igralcev dolžnikov oziroma smo vsi ostali dolžniki,'' je navedel selektor in dodal, da želi kvalifikacijski ciklus končati vendarle s kadrom, ki je bil nosilec igre v tem ciklusu.

Novinarska konferenca Matjaža Keka o reprezentančnem seznamu:

''Je pa razmišljanje vsakega navijača, vsakega kluba, verjetno zelo podobno tistemu od gospe iz Murske Sobote. Zelo me veseli, da je Mura zaostrila konkurenco v naši ligi, tako kot tudi Aluminij. Zagotovo je nekaj igralcev, ki jih vidim, kako lahko v prihodnosti konkurirajo za mlado ali člansko reprezentanco,'' je odgovoril Kek, ki bo v ponedeljek na zboru reprezentance v Kopru pozdravil vpoklicane kandidate, med katerimi pa ne bo nogometašev Mure. Na žalost Terezije Knaus, ki pa jo je selektor potolažil, saj ji je dal vedeti, da ne ostaja ravnodušen ob predstavah Mure.