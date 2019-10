Fincem vroče kot še nikoli, a niso krive savne

V kvalifikacijah za evropsko prvenstvo leta 2020 v nogometu nastopa vseh 55 članic Evropske nogometne zveze (Uefa). Nekatere so presenetile, spet druge razočarale. Vozovnico za veliko tekmovanje si bo zagotovilo 20 ekip, zadnje štiri pa bodo prejeli ''srečneži'' v dodatnih kvalifikacijah. Slovensko reprezentanco lahko na Euro popelje samo še čudežni razplet v skupini G, v katerem bi Kekovi četi izdatno pomagali Severna Makedonija in Stojanovićeva Latvija, ena izmed največjih razočaranj kvalifikacijskega ciklusa. Med pozitivnimi presenečenji izstopata Finska in Kosovo!

Do konca skupinskega dela kvalifikacij za EP 2020 bosta odigrana le še dva kroga. Novembra bo dokončno znano, katerih 20 izbranih vrst si bo zagotovilo druženje z elito. Na Euro, ki bo leta 2020 kar v 12 državah, se je za zdaj uvrstilo šest držav. To so Belgija, Italija, Poljska, Rusija, Španija in Ukrajina, ki bodo tako v zadnji del kvalifikacij vstopile sproščeno in razbremenjeno. Povsem drugače pa bo v večini preostalih taborov, saj kandidatov za preostale vstopnice, ki še niso podeljene v primeru EP 2020, ne manjka.

Slovenija brez popravnega izpita

Selektor Slovenije Matjaž Kek se bo novembra pomeril z Latvijo in Poljsko. Foto: Vid Ponikvar V vseh desetih kvalifikacijskih skupinah je na voljo še ogromno scenarijev. Matematika dela na polno, obetajo se še dramatični boji. Trinajst reprezentanc že zdaj ve, da se jim v primeru neuspeha v kvalifikacijah obeta vsaj popravni izpit v dodatnih kvalifikacijah. V najslabšem primeru imajo nastop v play-offu že zagotovljeni Anglija, Avstrija, Bosna in Hercegovina, Danska, Finska, Kosovo, Nizozemska, Norveška, Portugalska, Severna Makedonija, Srbija, Švica in Švedska.

Žal na seznamu ni Slovenije, ki je lani v ligi narodov dosegla preskromne rezultate, da bi še lahko računala na možnost popravnega izpita. Tako bo v primeru, če se ji ne posreči malodane neverjetni razplet novembrskih dogodkov. Konkretneje, če se bosta zgodila poraza Avstrije proti Severni Makedoniji in Latviji, zmagi Slovenije proti Latviji in Poljski in vsaj točka Izraela proti Severni Makedoniji. V tem primeru Slovenija vendarle ne bi ostala brez nastopa na velikem tekmovanju, ki ga pogreša že od leta 2010.

Popolni le Belgija in Italija, z veliko ničlo le trije

Rdeči vragi, belgijski nogometni asi, ki so lani osvojili tretje mesto na SP v Rusiji, so se kot prvi uvrstili na Euro 2020. Foto: Reuters V skupinah, kjer nastopa šest reprezentanc, so vsi udeleženci kvalifikacijah odigrali osem tekem, v tistih skupinah, kjer je le pet udeležencev, pa nekoliko manj. S stoodstotnim točkovnim izkupičkom se lahko izmed 55 sodelujočih pohvalita le dve reprezentanci. To sta Belgija, bronasta izbrana vrsta z lanskega svetovnega prvenstva v Rusiji, in Italija, ki se tako po šokantnem neuspehu v kvalifikacijah za SP 2018 vrača na veliki oder.

Na drugi strani so še brez točk(e) tri članice evropske nogometne družine. Pri ničli so Gibraltar, San Marino, presenetljivo pa tudi Latvija, ki jo vodi nekdanji slovenski selektor Slaviša Stojanović. V kvalifikacijskem ciklusu, v katerem je slast zmage okusila celo Andora, Latvijci na osmih tekmah niso ostali neporaženi niti enkrat! Naslednjo priložnost bodo imeli 16. novembra, ko bodo gostovali prav v Ljubljani. Pri Sloveniji, ki jih je pred začetkom poletja v Rigi nadigrala s 5:0!

Največja presenečenja kvalifikacij za EP 2020:

Finska - 2. mesto v skupini J

Finski nogometaši so na pragu največjega uspeha, odkar sodelujejo v mednarodnih tekmovanjih. Dva kroga pred koncem kvalifikacij imajo pred Armenijo ter Bosno in Hercegovino kar pet točk prednosti, za nameček pa jih 15. novembra v Helsinkih čaka domača tekma proti Liechtensteinu, žepni evropski državi, ki je do zdaj osvojila le dve točki.

Teemu Pukki predstavlja vodilna moč finske reprezentance, ki se spogleduje z zgodovinskim podvigom. Foto: Reuters

Finci bi lahko na krilih prvega strelca Teemuja Pukkija, ki je dosegel več kot polovico vseh zadetkov (sedem od 12) v kvalifikacijah, opravili delo že krog pred koncem in se razveselili potrditve največjega uspeha. Pukki, napadalec Norwich Cityja, je v tej sezoni v izjemni strelski formi tudi na Otoku. Živce je z zadetki paral tako Bosancem, Armencem kot Grkom, največjim tekmecem za mikavno drugo mesto.

Dežela, bolj znana po strasti do zimskih športov, hokeja na ledu, kjer je aktualna svetovna prvakinja, in adrenalinskih izzivov s hitrimi dirkalniki na štirih kolesih po zaslugi Pukkija in soigralcev doživlja največjo nogometno evforijo. Še večjo od takrat, ko je blestel Jari Litmanen, legendarni zvezdnik Ajaxa. Slovenija se lahko v obdobju velike evforije pohvali vsaj z dejstvom, da je najboljši strelec finskega prvenstva nekdanji napadalec Olimpije Filip Valenčič.

Kosovo - 3. mesto v skupini A

Nogometna reprezentanca Kosova nastopa v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo šele prvič, a že navdušuje s tako zrelimi in dovršenimi nastopi, kot da bi premogla že obilico izkušenj. Mlada država, ki je zrasla na območju nekdanje Jugoslavije in buri duhove, saj je ne priznavajo vsi, postaja nogometni hit. Čeprav se je znašla v skupini z Anglijo, Češko, Bolgarijo in sosedo Črno goro, se ni ustrašila izziva.

Navijači Kosova so v kvalifikacijah za EP 2020 namučili tudi Anglijo. Na gostovanju na Wembleyju so ji dali kar tri zadetke, a jih na njihovo žalost prejeli pet (3:5). Foto: Reuters

Z neverjetno pripadnostjo državnemu dresu, energičnim patriotizmom in želji po dokazovanju mlade države, ki ima slaba dva milijona prebivalcev, je prekrižala načrte številnim favoritom. Dva kroga pred koncem je usoda povsem v njenih rokah. Če bo premagala Češko v gosteh, nato pa v Prištini, kjer lahko končno igra mednarodne domače tekme, še Angleže, ki bi si lahko do takrat tudi že matematično zagotovili vstopnico za Euro, bi se pisala ena od najbolj presenetljivih nogometnih pravljic.

Kosovo vodi Švicar Bernard Challandes. Reprezentanca igra bolje iz meseca v mesec, na stadionu Fadila Vokkrija je zgradila nogometno trdnjavo, vedno višje se vzpenja tudi na svetovni jakostni lestvici Fife.

Turčija - 1. mesto v skupini H

V kvalifikacije za SP 2018 je vstopala z visokimi cilji, a pogorela po vsej črti. Bila je šele četrta in spektakel iz Rusije, ki se je dogajal onkraj ''njenega'' Črnega morja, spremljala le kot zunanja opazovalka. Nič kaj prepričljiva ni bila niti v ligi narodov, kjer sta jo zasenčili Rusija in Švedska.

Salutiranje turških reprezentantov po odmevnem remiju v Parizu, s katerim so zadržali vodilni položaj v kvalifikacijski skupini. Foto: Reuters

Spremembe na vročem selektorskem stolčku so se vrstile, nato pa je konec februarja prevzel odgovornost Senol Günes. Dotedanji trener Bešiktaša je prinesel lepši jutri reprezentanci, za katero zgolj v domovini stiska pesti 82 milijonov vročekrvnih navijačev, ogromno pa jih živi še v tujini. Bil je kos pritisku, Turčija pa je po osmih krogih na vodilnem mestu v druščini svetovnih prvakov Francozov.

Po zadnji, težko prigarani zmagi nad Albanijo (1:0), ki jo vodi zamejski Slovenec Edoardo Reja, je ogromno prahu dvignilo salutiranje nogometašev. Ponovilo se je tudi na remiju v Parizu, tako da so se pogledi zdaj usmerili na sedež Uefe, kako se bo opredelila za tovrstno potezo, s katero so igralci izrazili podporo vojaško-politični akciji Turčije v Siriji. Nekateri so šli celo tako daleč, da bi Turčiji odvzeli status gostitelja finala lige prvakov, ki naj bi bil leta 2020 v Istanbulu.

Severna Irska - 3. mesto v skupini C

Otočani, ki so pred tremi leti v Franciji debitirali na evropskem prvenstvu, niso bili preveč srečni po žrebu kvalifikacijskih skupin za Euro 2020. Znašli so se v skupini C, v kateri sta izstopali evropski velesili Nemčija in Nizozemska. Vseeno se niso ustrašili priložnosti.

Veselje navijačev Severne Irske po vodilnem zadetku Josha Magennisa v Rotterdamu v 75. minuti. Foto: Reuters

V ciklus so vstopili s štirimi zaporednimi zmagami, zavzeli vrh, a se obenem zavedali, da so odigrali lažjo polovico tekem, zgolj dvoboje proti Estoniji in Belorusiji. Pravi izpiti so še čakali. Nato so izgubili na gostovanju pri elfu in se odpravili na Nizozemsko, kjer so se dolgo časa spogledovali s pravcatim podvigom. V 75. minuti so utišali tribune v Rotterdamu, povedli z 1:0 in se znašli pred vrati evropskega raja.

Tulipane so spravili v zadrego, a so se Nizozemci le rešili. S skrajnimi močmi so preobrnili rezultat v 3:1, zdaj pa se Severnim Ircem ponuja priložnost za maščevanje. V skupini, kjer sta bili vodilni mesti že vnaprej rezervirani za Nemce in Nizozemce, še vedno vztrajajo v boju za vrh, kar je za tako majhno državo, ki jo že osem let zapored vodi Michael O'Neill, velik dosežek.

Ukrajina - 1. mesto v skupini B

Pred 20 leti je ukrajinskim zvezdnikom na čelu s takratnim asom Milana Andrijem Ševčenkom krstni nastop na evropskem prvenstvu preprečila zlata Katančeva zasedba. Šestnajst let pozneje se je Ukrajina maščevala deželi na sončni strani Alp, v play-offu izločila Katančevo zasedbo, a se nato v Franciji na Euru ni izkazala. Bila je med največjimi razočaranji tekmovanja. Zdaj se ji ponuja priložnost, da popravi vtis.

Andrij Ševčenko je postal ljubljenec ukrajinskih src še kot selektor. Foto: Reuters

Nastop na evropskem prvenstvu si je v nasprotju z napovedmi, zlasti po zahtevnem žrebu, kjer se je znašla v skupini z aktualno evropsko prvakinjo Portugalsko in vedno bolj samozavestno Srbijo, zagotovila že dva kroga pred koncem! Ševčenko, eden od najboljših evropskih napadalcev zadnjih desetletij, se je kot selektor podpisal pod velik uspeh.

Češnjo na torti je predstavljala zadnja zmaga v Kijevu, ko je padla Portugalska s Cristianom Ronaldom. Od mogočih 21 je osvojila kar 19 točk, na sedmih tekmah pa prejela zgolj dva zadetka! Nekdanja sovjetska republika, ki jo v zadnjih letih razjedajo vojaški konflikti, bo tako nastopila že na tretjem zaporednem Euru.

Največja razočaranja kvalifikacij za EP 2020:

Bolgarija - 5. mesto v skupini A

Ne le nogometna, ampak tudi navijaška sramota. Skupina huliganov je z oponašanjem opičjih glasov, neonacističnimi pozdravi in rasističnimi žaljivkami pokvarila vzdušje na zadnjih treh domačih tekmah Bolgarije. Tako proti Kosovu, Češki kot tudi Angliji, kjer je s tem tako pretiravala, da si ni nakopala le srda Otočanov, ampak se je znašla tudi sredi resne preiskave disciplinske komisije Evropske nogometne zveze (Uefa), tako da ji grozi še višja kazen.

Bolgarski navijači so na zadnji tekmi proti Angliji (0:6) poskrbeli za škandal, ki odmeva po vsej Evropi. Foto: Reuters

Bolgari na igrišču niso bili prepričljivi. Niti najmanj. Zmagali niso že 11-krat zapored. V tem ciklusu so osvojili le tri točke. Začeli so z remijema proti Črni gori in Kosovu, nato pa so se začeli nizati porazi. Osvojila je le še eno točko, v gosteh (0:0) pri prav tako obubožanih Črnogorcih, po zadnjem neuspehu, ko so Angleži ob nešportnem navijanju domačih skrajnežev v Sofiji zmagali kar s 6:0, pa so se znašli na sramotilnem srebru.

Predsednik Bolgarske nogometne zveze Borislav Mihajlov je že plačal davek in odstopil, kmalu bi lahko sledile še nadaljnje spremembe. Za deželo, ki se je lahko pred 25 leti na ves glas hvalila s polfinalistom svetovnega prvenstva, je to velik udarec.

Bosna in Hercegovina - 4. mesto v skupini J

Skupina J je polna presenečenj. Navijači Bosne in Hercegovine so si po žrebu skupin meli roke. V druščini Italije, Grčije, Armenije, Finske in Liechtensteina so pričakovali vsaj enakovreden boj za drugo mesto, če ne še kaj večjega, saj so se Azzurri spopadali s krizo zaradi odsotnosti na SP 2018. Realnost je bila manj spodbudna.

Robert Prosinečki, lani tudi kandidat za selektorja Slovenije, doživlja težke čase na položaju selektorja BiH. Foto: Reuters

Pod vodstvom Roberta Prosinečkega, ki jih je navdušil z rezultati v ligi prvakov, niso začeli slabo. Premagali so Armenijo, nato doma izpustili vodstvo 2:0 proti Grčiji in nakazali prve slabosti, na gostovanju v Tampereju na Finskem pa odpovedali (0:2) in začeli padati po lestvici. V Italiji so po začetnem vodstvu, ki ga je priigral najboljši strelec Edin Džeko, izgubili v ''Pjanićevem'' Torinu (1:2). Pot do Eura se je še poslabšala, vrag je vzel šalo, dokončno je počilo po porazu v Erevanu. Prosinečki je po neuspehu v Armeniji že odstopil, a ga je vodstvo prosilo, naj vendarle ne obupa in naj nadaljuje.

Kanček upanja je posijal po navdušujoči zmagi nad Finsko (4:1), ki jo je prvič s klopi spremljal tudi Dino Hotić, a je vse pokvaril žalosten poraz v Atenah proti medli Grčiji. Izgubili so v slogu, z avtogolom Adnana Kovačevića nekaj minut pred koncem. Podobno kot Slovenijo jo reši le še čudež, a lahko v primerjavi s Kekovimi izbranci računa še na drugo priložnost, dodatne kvalifikacije, ki bodo spomladi 2020.

Grčija - 5. mesto v skupini J

Nekdanji evropski prvaki (2004) v nogometu preživljajo hudo krizo. Da se niso uvrstili na svetovno prvenstvo leta 2018, se lahko zahvalijo boljši Hrvaški, proti kateri so izgubili v play-offu. Zdaj so še drugič zapored ostali brez nastopa na evropskem prvenstvu, tako da bodo izpustili kar tri velika tekmovanja.

Tako so se nogometaši Liechtensteina veselili zgodovinske točko v Atenah, Grčija pa se je od sramu pogreznila v tla. Foto: Reuters

Letos je sprva na vročem stolčku vztrajal Angelos Anastasiadis, a ga je nepričakovan domači poraz z Armenijo (2:3) stal odgovorni položaj. Nasledil ga je nekdanji nizozemski as John van't Schip, a padel še v večje brezno. Najprej je ostal praznih rok na Finskem, nato pa spremljal enega od najbolj sramotnih dosežkov reprezentance, ki je na skoraj praznem Olimpijskem stadionu v Atenah, zbralo se je 3.445 gledalcev, le remizirala z Liechtensteinom.

Po pričakovanem porazu v Rimu je van't Schip padel na boleče peto mesto, torkova zmaga nad BiH, ki jo je s klopi spremljal tudi Dino Hotić, pa je vendarle dokaz, da lahko Grčija, za katero igrajo nogometaši močnih evropskih klubov, ponudi več. Novembra se lahko še povzpne na tretje mesto, za kaj več pa ni več možnosti.

Latvija - 6. mesto v skupini G

Pred 15 leti je spadala Latvija med največje nogometne senzacije sveta. Uvrstila se je na Euro 2004, kjer se je dostojno upirala favoritom in celo remizirala z Nemčijo. Pozneje se je izkazalo, da je njena pravljična zgodba v primerjavi s slovensko veljala le za muho enoletnico. Latvija se ni več nikoli uvrstila med najboljše.

Slaviša Stojanović z Latvijo še čaka na prvo točko v kvalifikacijah za EP 2020. Prihodnji mesec bo gostoval v Ljubljani. Foto: Reuters

Njena rezultatska krivulja je segla povsem v drugo smer. Postala je tako slaba, da se je znašla med najslabšimi v Evropi. Med nogometnimi palčki, ki služijo tekmecem za popravljanje razlike v zadetkih. Takšna je zdaj Latvija. Pred začetkom kvalifikacij za EP 2020 je vodstvo zveze zaupalo odgovorno vlogo Slaviši Stojanoviću, ki je v Rigi že pustil odličen vtis z delom v klubskem svetu. Izkazalo se je, da tudi on ni premogel čarobne paličice, ki bi Latvijo vsaj približala povprečju, če že ne čemu večjemu.

Latvija ostaja skromna, celo tako skromna, da je osemkrat zapored izgubila, dala je le dva, prejela pa kar 27 zadetkov. Od tega jim je Slovenija v Rigi zatresla mrežo kar petkrat, na naslednji tekmi pa bo gostovala v Stožicah. Latvija je nanizala kar 16 porazov, na svetovni jakostni lestvici je na skromnem 139. mestu, skupaj z Andoro, njuni sosedi pa so Jemen, Lesoto in Salomonovi otoki!

Škotska - 4. mesto v skupini I

Tako bogata zgodovina, klubska tradicija, ki jo občuduje ves svet, številni legionarji v močnem angleškem prvenstvu, zvesti navijači, ki spremljajo reprezentanco v dobrem in slabem, a tako skromni rezultati. Škoti niso zaigrali na velikem tekmovanju že vse od leta 1998.

Andrew Robertson z Liverpoolom osvaja lovorike in redno zmaguje, s Škotsko pa ne doživlja večjih uspehov. Foto: Reuters

Z najboljšimi se ne bodo družili niti na Euru 2020. Belgiji in Rusiji so dovolili, da sta se hitro odlepili od tekmecev in si priigrali neulovljivo prednost. Da se ta ciklus ne bo končal prijetno za Škote, je nakazal že prvi nastop, v katerem so v Kazahstanu doživel hud udarec (0:3). Sledili sta resda dve zmagi, a je bilo nadaljevanje katastrofalno. Štiri tekme, štiri ničle. In razlika v zadetkih 1:13.

Škotska je neslavno odstopila od kandidature za Euro 2020, ostala pa bo tudi brez možnosti za nastop v dodatnih kvalifikacijah, tako da je bilo nezadovoljstvo navijačev po zadnji zmagi nad San Marinom (6:0) še toliko večje, ker se zavedajo, kaj bi lahko kapetan Andrew Robertson, zvezdnik Liverpoola, in druščina dosegli ob boljšem vodenju.