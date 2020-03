Fifa prestavila tudi klubsko SP in svetovni zdravstveni organizaciji donirala 10 milijonov dolarjev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik Fife Gianni Infantino in ostali veljali so prestavili tudi klubsko SP. Foto: Reuters

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) se je v luči prestavljenega evropskega in južnoameriškega prvenstva odločila prestaviti novo klubsko svetovno prvenstvo, ki ga je načrtovala za poletje 2021. Obenem je Fifa Svetovni zdravstveni organizaciji v boju proti novemu koronavirusu donirala 10 milijonov dolarjev, so še sporočili v izjavi za javnost.

Fifa je v izjavi, pod katero se je podpisal predsednik Gianni Infantino, sporočila, da je seznanjena z odložitvijo evropskega in južnoameriškega prvenstva ter da odločitev Uefe in Conmebola sprejema.

Ob tem so potrdili, da bo novo klubsko SP, načrtovano za poletje 2021 prestavljeno bodisi kasneje v leto 2021 bodisi na poletje 2022 ali 2023. Nadalje so sporočili, da so v stiku s kitajsko vlado ter tamkajšnjo nogometno zvezo za morebitno prestavitev klubskega svetovnega prvenstva v zdajšnji obliki, načrtovanega za december 2020.

Infantino je še zapisal, da je glavna skrb v tem trenutku zdravje vseh nogometnih deležnikov, navijačev, igralcev in ostalih, zato so Svetovni zdravstveni organizaciji in njenemu solidarnostnemu skladu nakazali donacijo v višini 10 milijonov dolarjev, s čimer želijo pri Fifi pomagati v boju s covidom-19.

V svetu je doslej bilo zabeleženih več kot 190.000 pozitivnih primerov okužbe z novim koronavirusom ter 7527 smrtnih primerov.

