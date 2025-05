Cristiano Ronaldo končal poglavje

Konec prihodnjega meseca mu uradno poteče pogodba z bogatim savdijskim klubom Al-Nassrom, a je, vsaj tako gre soditi iz njegove še kako odmevne objave na socialnih omrežjih, ne bo podaljšal. V ponedeljek je tako odigral zadnjo tekmo za Al-Nassr v tej sezoni. Proti Al Fatehu je izgubil z 2:3, se pri tem vpisal med strelce, njegov klub pa je ostal na tretjem mestu prvenstva in s tem izgubil možnost, da bi si priigral uvrstitev v azijsko ligo prvakov. Izkušeni Portugalec, ki v Savdski Arabiji uživa status prvega zvezdnika tekmovanja, je po tekmi napovedal konkretne spremembe in namignil, da je konec njegovega poglavja v Riadu.

"Konec je poglavja. Kaj pa zgodba? Zgodba se še vedno piše. Hvaležen sem vsem," se je zahvalil vsem, s katerimi je sodeloval pri Al-Nassru. V Riad se je preselil v začetku leta 2023, a nato v treh sezonah z Al-Nassrom neuspešno naskakoval domače lovorike. To ga je zelo prizadelo, saj je bil s prejšnjimi klubi, velikani evropskega nogometa, vajen redno osvajati lovorike. V Savdski Arabiji pa je, čeprav si je slačilnico delil s tako znanimi in kakovostnimi soigralci, kot so Senegalec Sadio Mane, Hrvat Marcelo Brozović, Kolumbijec Jhon Duran, Španec Almeric Laporte, rojak Otavio in Francoz Mohamad Sikaman, ostal brez državne zvezdice.

Ko se je preselil v Savdsko Arabijo, je verjel, da bo z Al-Nassrom osvajal državne naslove. Pričakovanja se mu niso uresničila. Foto: Guliverimage

Eno lovoriko je osvojil leta 2023, ko je bil najboljši v arabski ligi prvakov, to pa je bilo tudi vse. V zadnjih treh sezonah je bil v Savdski Arabiji dvakrat prvak Al Ittihad, enkrat pa Al Hilal. Al-Nassru se je nasmihala tudi priložnost, da bi osvojil največjo klubsko trofejo v azijskem klubskem nogometu. Letos se je v tem tekmovanju uvrstil najdlje, a nato v polfinalu izpadel proti japonskemu predstavniku Kawasaki Frontale. To je bilo novo razočaranje za Ronalda, ki je po zadnji tekmi v prvenstvu Savdske Arabije sporočil, da končuje določeno poglavje v svoji karieri. Večina javnosti je prepričana, da je imel v mislih ravno (ne)igranje za Al-Nassr.

S Portugalsko po novo lovoriko

Prihodnji mesec bo s Portugalsko skušal na zaključnem turnirju v Nemčiji osvojiti ligo narodov. Foto: Reuters Njegovo sporočilo je bilo kratko in jedrnato, svetovna nogometna javnosti pa mu je pričakovano posvetila veliko pozornosti. Nenazadnje je Zemljan z največjim številom sledilcev na socialnih omrežjih na svetu. Zgolj na Instagramu ga spremlja kar 654 milijonov ljudi, kar so neverjetne številke.

Ronaldo pri 40 letih še ne namerava prekiniti kariere, ampak še naprej vztraja pri najvišjih ciljih. Prihodnji teden bo začel priprave s Portugalsko, s katero želi še drugič v karieri osvojiti ligo narodov. V polfinalu se bo pomeril z Nemčijo. Do jeseni pa bo skušal povzdigniti redno tekmovalno formo, vmes najti novega klubskega delodajalca in se z reprezentanco, ki je po imenih ena najmočnejših v Evropi, uvrstiti še na SP 2026.

Mundial na drugi strani velike luže bi bil verjetno tudi njegov zadnji vrhunec kariere. Svetovni naslov je še tista lovorika, ki je ni osvojil. Bolečine iz Katarja, kjer je v četrtfinalu SP 2022 nepričakovano izpadel proti Maroku ter s Portugalsko zapravil imenitno priložnost za kaj več, so ostale prisotne.

Potrebuje še 63 zadetkov

Ronalda žene naprej tudi drzen cilj, da bi presegel mejo tisočih zadetkov v karieri. Za zdaj je pri 937. Od tega jih je dosegel 801 v klubskem dresu, kar 136, to je tudi svetovni strelski rekord, pa za izbrano vrsto. V dresu Al-Nassra je bil zelo učinkovit. Odigral je 105 tekem in na njih dosegel 99 zadetkov. Na jubilejnega stotega očitno ne bo čakal. V sezoni, ki mu je prinesla novo razočaranje, kar zadeva uvrstitev Al-Nassra, pa je osvojil tolažilno nagrado, priznanje za najboljšega strelca prvenstva (25 zadetkov).

Gianni Infantino je namignil, da bi lahko Cristiano Ronaldo nastopil na letošnjem klubskem prvencu v ZDA. Foto: Reuters

Ko je naznanil spremembe, so se samo še okrepile govorice, da bi lahko čez nekaj tednov zaigral tudi na klubskem svetovnem prvenstvu, čeprav se Al-Nassr nanj ni uvrstil. K temu so pripomogle tudi besede predsednika Fife Giannija Infantina, ki je pred nekaj dnevi postregel z razmišljanjem, da bi lahko Ronaldo vendarle zaigral na tekmovanju, na katerem bo nastopilo kar 32 klubov. "Potekajo pogovori z nekaterimi klubi. Če je kateri izmed udeležencev SP zainteresiran za prihod Ronalda … Kdo ve," je Infantino razvnel domišljijo Ronaldovih navijačev, ki jih na svetu resnično ne manjka.

Težko pričakovan spopad: Messi proti Ronaldu?

Ni ju nogometašev, ki bi osvojila toliko zlatih žog, kot sta jih Lionel Messi in Cristiano Ronaldo. Foto: Getty Images Že od prej je znano, da lahko udeleženci razširjenega svetovnega klubskega prvenstva, ki bo v takšnem tekmovalnem formatu izveden prvič v zgodovini, aktivnosti v poletnem prestopnem roku izvedejo že prej. Torej že v začetku junija, še pred uradnim začetkom tekmovanja, ki bo trajal od 14. junija do 13. julija. Tako bi se lahko Ronaldo, če bi se za to odločil, lahko še pravočasno pridružil novemu delodajalcu in z njim nastopil na novem tekmovanju.

Med udeleženci spektakla so tudi štirje brazilski klubi (Botafogo, Flamengo, Fluminense in Palmeiras), prav eden izmed njih pa naj bi se po poročanju španskega športnega dnevnika Marca zanimal za prihod neuničljivega portugalskega superzvezdnika. Največkrat se omenja Botafogo, ravno tisti klub, ki bo na SP nastopil v skupini prav z Interjem iz Miamija, tako da bi se lahko v primeru, če bi se Ronaldo resnično pridružil omenjenemu južnoameriškemu klubu, zgodil še en težko pričakovan obračun med največjima nogometnima obrazoma 21. stoletja, Ronaldom in Lionelom Messijem. V skupini z Interjem in Palmeirasom sta tudi Al Ahly in Porto.

Jan Oblak se je nazadnje s Cristianom Ronaldom pomeril lani na Euru 2024. Bi se lahko s Portugalcem srečal tudi na letošnjem klubskem SP v ZDA? Foto: Reuters

Na klubskem SP bo tako poleti nastopilo tudi nekaj Slovencev. Zanesljivo bosta to Jan Oblak z Atleticom in Nejc Gradišar z Al Ahlyjem, ki se bo v prvem nastopu pomeril prav z Messijevim klubom, morda pa tudi Luka Topalović z Interjem, če se bo milanski klub, ki ga v soboto čaka finale lige prvakov proti PSG, odločil za nastop v ZDA tudi z nekaterimi mlajšimi upi.