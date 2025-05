Konec nesrečne arabske pravljice Cristiana Ronalda?

Poletni prestopni rok prinaša ogromno odmevnih zgodb. Za eno izmed njih bi lahko poskrbel tudi Benjamin Šeško. Konec meseca bo dopolnil komaj 22 let, po tem, ko je z Leipzigom ostal brez Evrope, pa se napoveduje njegova selitev h kateremu izmed bogatih snubcev, ki jih ne manjka. Klubsko okolje pa bi lahko zamenjal tudi Cristiano Ronaldo, portugalski superzvezdnik, ki pri 40 letih še vztraja na zelenicah, a mu v Savdski Arabiji ne gre vse po načrtih, saj z Al-Nassrom ne osvaja lovorik. Pojavila se je govorica, da bi lahko zapustil bogato arabsko deželo in se odpravil čez veliko lužo v Brazilijo!

Kakšna bo prihodnost Cristiana Ronalda? Neuničljivi Portugalec, svetovni rekorder v številnih kategorijah, tudi po številu nastopov (219) kot tudi zadetkov za izbrano vrsto (136), je še kako aktiven tudi pri 40 letih. Kariero želi nadaljevati vsaj do prihodnjega leta, ko bo v ZDA, Kanadi in Mehiki potekalo svetovno prvenstvo. Postavlja pa se vprašanje, kje bo do takrat nabiral klubsko tekmovalno formo. Čeprav pri Al-Nassru že dolgo uživa status prvega zvezdnika in ima bajno plačo, ne more biti zadovoljen z rezultati.

Letos bo skušal še drugič osvojiti ligo narodov. Četrtega junija ga čaka polfinale z Nemčijo, dan pozneje se bosta spopadli še Francija in Španija. Foto: Guliverimage

Lovorik, na katere se je navadil zlasti pri madridskemu Realu in Manchester Unitedu, ni in ni, za nameček je ostal tudi brez tako želenega uspeha v azijski ligi prvakov. Al-Nassr tudi ne bo nastopil na poletnem razširjenem svetovnem klubskem prvenstvu, kjer se bo v ZDA družila smetana, na njej pa bosta, vsaj kar zadeva slovenske legionarje, nastopila tudi Atletico Madrid (Jan Oblak) in Al-Ahly iz Kaira (Nejc Gradišar), ki ga v prvem nastopu čaka nihče drug kot Inter iz Miamija, pri katerem nastopa argentinski velemojster Lionel Messi.

Bi lahko na omenjenem tekmovanju vendarle nastopil tudi Ronaldo, dolgoletni rival Argentinca, s katerim sta v preteklosti kot po tekočem traku osvajala največja priznanja, kar jih premore nogometni svet?

Po Ancelottiju v Brazilijo še CR7?

Sodeč po poročanju španskega športnega dnevnika Marca obstaja tudi ta možnost. Za Ronalda se namreč zanima za zdaj še neimenovan brazilski klub, ki bo nastopil na letošnjem klubskem SP v ZDA. Ker bodo del večtedenskega spektakla, ki bo potekal pod okriljem Mednarodne nogometne zveze (Fifa), kar štirje brazilski klubi (Botafogo, Flamengo, Fluminense in Palmeiras), se še ne ve, kateri izmed njih se zanima za Portugalca. Bo pa zagotovo nastope brazilskih velikanov na ameriških tleh z velikim zanimanjem spremljal Carlo Ancelotti, ki se bo po koncu sezone poslovil od madridskega Reala in postal brazilski selektor.

Cristiano Ronaldo je dres al-Nassra nosil na 103 tekmah in dosegel 91 zadetkov. V tej sezoni se je na 39 tekmah podpisal pod 33 golov. Foto: Reuters

Vseeno pa je vprašljivo, ali bi lahko Ronaldo sploh pomagal morebitnemu novemu brazilskemu delodajalcu, saj mu pogodba z Al-Nassrom poteče šele konec junija, tri dni pred tem pa se bo v ZDA že zaključil skupinski del svetovnega klubskega prvenstva.

A kdo ve, nogomet že dolgo velja za nekaj zelo nepredvidljivega, pri Ronaldu pa ni bila nikoli sporna želja, da bi nadaljeval nogomet na vrhunski ravni in jo oplemenitil z novimi lovorikami. S tistim, kar trenutno zelo pogreša v Savdski Arabiji.