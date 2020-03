Hadžić: Ni me strah, da bi Olimpija ostala brez naslova

Zadnji četrtek se je Safet Hadžić še družil s predstavniki sedme sile in vodil trening na Kodeljevem. Le dan pozneje, ko je Nogometna zveza Slovenija (NZS) sporočila, kako so nogometni dogodki do konca meseca prekinjeni, se je izkazalo, da je bil to zadnji trening Olimpije pred prekinitvijo prvenstva. Koronavirus se širi po Sloveniji, okuženih je vedno več prebivalcev, zato se zmaji držijo navodil o preventivnih ukrepih, ki jih je odredila država.

''Situacija je skrajno problematična. Igralcem sem dal prosto do četrtka. Do takrat bodo individualno trenirali. Prejeli so vaje, ki jih morajo opravljati, da bodo lahko takrat, ko se bodo začeli treningi, v dobri pripravljenosti. Je pa težava, ker teh vaj ne moreš dozirati, niti ne veš, kako jih datumsko opredeliti. To mi je kot trenerju grozno moteče. Tako kot vprašanje, kaj bi bilo v tem primeru sploh dobro za igralce. Da se prvenstvo nadaljuje ali prekine? To je veliko vprašanje. Bomo videli, kaj bo v četrtek. Ali bo takrat kaj drugače,'' se z zaskrbljenim glasom sprašuje trener Olimpije.

Klubi, ki so izven Ljubljane, so v prednosti

Olimpija je v zadnjem nastopu doma premagala Muro z 1:0, Ante Vukušić pa je z 18 zadetki najboljši strelec tekmovanja. Foto: Grega Valančič/Sportida Prvič v karieri vodi zmaje neprekinjeno tako dolgo. Z Olimpijo je lani opravil že poletne priprave, kar je bila njegova dolgoletna želja, nato postal jesenski prvak, zdaj, ko ga do konca prvenstva loči še 11 krogov, pa ima pred najbližjimi tekmeci lepo prednost in je največji favorit za osvojitev naslova. Na lestvici ima Olimpija pet točk prednosti pred Celjem in Aluminijem, sedem pa pred Mariborom.

''Matematično je vse v redu. V nekem ritmu bi se verjetno dalo do konca zdržati, a je zdaj situacija povsem drugačna. Zdaj imajo prednost klubi, ki so izven Ljubljane. V Ljubljani je namreč največje žarišče koronavirusa v Sloveniji. Zato je vprašanje, kako bo s trenažnimi procesi. Ali bodo v Ljubljani sploh odprta igrišča za treninge. To bi nam lahko povzročalo težave,'' se 51-letni Ljubljančan zaveda dodatnih ovir, ki bi mu lahko ponagajale pri uresničenju velikega cilja, saj si želi novo lovoriko pripeljati v Stožice.

Kako je Olimpija v zadnji tekmi premagala Muro?

Za prvaka proglasiti tistega, ki ima največ točk

Olimpija vodi na lestvici. Pred Celjem in Aluminijem ima pet, pred Mariborom pa sedem točk prednosti. Foto: Grega Valančič/Sportida Bi lahko v najbolj nehvaležnem scenariju za ljubljanski klub, če bi koronavirus ogrožal življenja še tako dolgo, da ne bi bilo možno prvenstva končati v začrtanem roku, zmaji za zeleno mizo ostali celo brez naslova? Čeprav so trenutno na prvem mestu. S takšnimi in drugačnimi pomisleki se v zadnjih dneh obremenjujejo navijači Liverpoola, ki imajo v Angliji ogromno prednost pred zasledovalci, a še nimajo zagotovljenega naslova in se bojijo, da ne bi sezone preprosto razveljavili.

''Ni me strah, da bi se Olimpiji pripetilo kaj takšnega. Tudi košarkarski klub Žalgiris je postal prvak, ker so v Litvi končali prvenstvo predčasno in je postal najboljši na osnovi osvojenih točk. Podobno je v Belgiji. Bolj realno je, da bi Liverpool, če bi koronavirus tako dolgo oviral tekmovanje, vseeno dobil lovoriko, na katero čaka 30 let. Dodeljena bi mu bila pošteno. To je tudi najboljše pravilo v obstoječem trenutku. Da bi se za prvaka proglasil tisti, kdor je prvi,'' je ponudil svoj pogled na omenjeno tematiko ljubljanski strateg, v katerem se pretaka zeleno-bela kri.

Če se je samoizoliral tudi Ronaldo ...

V samoizolaciji je tudi veliki zvezdnik Juventusa in portugalskega nogometa Cristiano Ronaldo. Foto: Getty Images O usodi nogometnih prvenstev po Evropi, mednarodnih tekmovanj in pa ne nazadnje tudi evropskega prvenstva bodo v torek odločali deležniki Evropske nogometne zveze (Uefa). Če bi krovna zveza prestavila Evro na konec koledarskega leta ali pa na leto 2021, bi se lahko prvoligaške sezone podaljšale tudi v poletne mesece.

''To je ena izmed tez. Lahko bi to še podaljšali, a ne vemo, kakšno bo stanje s koronavirusom. Saj ne moreš predvideti, do kdaj bo trajal. Moram poudariti, da je med igralci prisoten strah. Če se je samoizoliral tudi Cristiano Ronaldo, je to potem resna zadeva. Smatram pa, da neko datumsko določanje prvenstva v tem momentu ni merodajno. Najbolje je počakati, kako se bo to odvijalo. Poglejte denimo Kitajsko. Tam gre na boljše, a še vedno ni ozdravljena. Položaj je resen, zato je v tem trenutku težko določati kakšne datume ali pa pripravljati strateške načrte.''

Trener vodilnega ljubljanskega prvoligaša bo moral do nadaljnjega pozabiti na treninge z varovanci. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

V zadnjih dneh se strogo drži navodil države in ostaja doma. ''Naporno je biti zgolj doma ter paziti, s kom se lahko družiš. Z nikomer ne sestankujem, ampak v izolaciji čakam na razplet. Občasno se slišim le z drugimi trenerji ali pa funkcionarji drugih klubov. Najbolj je pomembno, da se koronavirus čim prej umiri,'' je dal vedeti, da smo sredi obdobja, ko so najbolj pomembna življenja in zdravje prebivalcev, šele nato pa pride na vrsto nogomet. ''Sem v stikih z Italijo, kjer vsi govorijo, kako je prvenstvo zdaj nepomembno, pomembna pa le izolacija, da se čim prej vrnemo v normalno življenje.''

V Mariboru vedo, kaj je za njih najboljše O zadnjih spremembah, ki sta doleteli Maribor in zaznamovali dogajanje v prejšnjem tednu, ni želel veliko govoriti. O odhodu Darka Milaniča in Zlatka Zahovića, brez katerih bodo prihodnji večni derbiji med Mariborom in Olimpijo dosti drugačni od tistih, ki smo jih bili vajeni v zadnjem desetletju, je povedal le to: ''Vsekakor sta odšli veliki osebi, ki bi jih slovenski nogomet potreboval. Verjamem, da nista rekla zadnje, kar se tiče njunega dela v nogometu. Njune kapacitete bi bilo dobro izkoristiti,'' je prepričan strateg Olimpije, ki dobro pozna zdajšnjega trenerja Maribora, to odgovorno nalogo bo do nadaljnjega ob pomoči Oliverja Bogatinova opravljal Saša Gajser. ''Spoštujem oba, a kakor sem rekel, se bolj osredotočam na naš klub. Verjetno pri Mariboru že vedo, kaj je za njih najboljše,'' je bil njegov kratki odgovor o tem, da bo na glavnem trenerskem stolu v Ljudskem vrtu do nadaljnjega sedel nekdanji slovenski reprezentant, dolgoletna Milaničeva desna roka.

Preberite še: