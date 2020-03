Nova sprememba v Mariboru, prihaja Bogatinov

Nogometaši Maribora se po stresni soboti, ko so ostali brez točk proti Bravu (1:2) in na lestvici padli na četrto mesto ter izgubili tudi dolgoletnega trenerja Darka Milaniča, pripravljajo na gostovanje pri ranjenih Domžalah. Mariborski klub sporoča, da bo vijolice pri rumenih vodil Saša Gajser, pri delu pa mu bo pomagal Oliver Bogatinov.

Nad Ljudskim vrtom se ta teden očitno ne bo pokadil beli dim. Mariborski klub do nadaljnjega vodi Saša Gajser, pomočnik Darka Milaniča, ki se je po bolečem porazu z Bravom in novih žvižgih s tribun poslovil od položaja glavnega trenerja ter prekinil sodelovanje z najuspešnejšim slovenskim klubom. Namigovanj, da bi lahko branilci državnega naslova še med tednom v klub pripeljali novega trenerja, je vedno manj.

Kot smo sporočili, je vodenje moštva z nedeljskim treningom prevzel Saša Gajser. Za nadaljnji potek aktivnosti v Ljudskem vrtu v polnem obsegu pa bo kot pomočnik trenerja pri delu sodeloval še Oliver Bogatinov.#MiSkupajEnoSmo #PLTS pic.twitter.com/tUZqotKv2k — NK Maribor (@nkmaribor) March 11, 2020

Kakšna bo odločitev upravnega odbora?

Oliver Bogatinov v očeh Zlatka Zahovića ni bil kandidat za novega trenerja NK Maribor. Gorenjec makedonskih korenin je med tednom postal pomočnik Saše Gajserja. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Velja pričakovati, da bo vsaj do reprezentančnega premora, ki bo nastopil konec meseca, vijolice vodil 46-letni Gajser, potem pa bo klub razmislil o novih smernicah. Pri delu bo Gajserju priskočil na pomoč Oliver Bogatinov, ki so ga mnogi po odhodu Milaniča videli kot prvega favorita za zapolnitev nastale vrzeli, a je dal že športni direktor Zlatko Zahović vedeti, kako v njegovih očeh sploh ni kandidat za opravljanje vloge prvega trenerja. Prvi kadrovnik kluba je mnenja, da ni dobro mešati mladinskega in članskega nogometa, pomenljivo pa je tudi dodal, kako novega trenerja ne bo izbiral on, temveč klubsko vodstvo.

Zato navijači Maribora še toliko bolj nestrpno čakajo na razplet sestanka upravnega odbora, ki ga je za mariborski Večer napovedal predsednik Drago Cotar. Zgodil naj bi se v bližnji prihodnosti, na njem pa bo odločeno, v kakšni zasedbi se bo mariborski klub lotil novih nalog in kakšna bo pri tem vloga Zahovića.

Glavno besedo bo imel Gajser

Saša Gajser bo skušal prekiniti negativni niz Maribora, ki je v zadnjih treh tekmah v prvi ligi osvojil le točko. Foto: Urban Urbanc/Sportida Prvi cilj je prekinitev rezultatske krize, ki je Mariborčane pahnila na četrto mesto, zaostanek za vodilno Olimpijo pa se je povečal na sedem točk. V soboto bodo vijolice gostovale pri Domžalah, najslabši ekipi spomladanskega dela, ki je v petih krogih zbrala le točko (Maribor jih je pet), tako da se vedno močneje trese stolček Andreju Razdrhu. Mariborčani bi lahko tako z zmago v soboto morda poskrbeli, da bi se seznam klubov, ki so v koledarskem letu 2020 ostali brez trenerja, razširil.

Z misijo nujne osvojitve treh točk se bo spopadel Gajser, ki je vodenje moštva prevzel z nedeljskim treningom, na klopi pa bo sedel tudi Bogatinov. Mariborski klub je sporočil, da bo z Gajserjem sodeloval v nadaljnjem poteku aktivnosti v polnem obsegu. Tako bo 41-letni Gorenjec, ki je v prejšnji sezoni navdušil kot trener Aluminija, nato pa ga je Maribor privabil v mesto ob Dravi, kjer je prevzel vodenje mladinske šole, postal pomemben člen strokovnega vodstva članske ekipe, še vedno pa bo imel glavno besedo nekdanji slovenski reprezentant (zbral je 27 nastopov), ki je v zadnjih sezonah predstavljal desno roko Milaniču, hkrati pa ga veže tudi veliko prijateljstvo z Zahovićem, nekdanjim soigralcem v reprezentanci.