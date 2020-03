Bog in hudič. Zlatko Zahović.

Zlatko Zahović zdaj tudi dokončno preteklost NK Maribor. Ljudski vrt zapušča po 13 letih, v katerih je poskrbel za številne uspehe in Maribor čvrsto postavil na slovenski nogometni piedestal, z njim pa opozoril tudi v Evropi, a v tem času zakuhal tudi precej odmevnih afer. Ob njegovem odhodu izpostavljamo nekaj najbolj svetlih in temnih trenutkov obdobja, ki ga je preživel v vlogi športnega direktorja Maribora.

Uspehi Zlatka Zahovića v času pri NK Maribor:

V Ljudski vrt je "pripeljal" Liverpool, Chelsea, Lazio …

Zahovićevo obdobje v Mariboru so v prvi vrsti zaznamovali evropski uspehi. Kar sto mednarodnih uradnih tekem so v tem času odigrali mariborski nogometaši in poskrbeli, da je bila Evropa redni gost Ljudskega vrta.

Med sezonama 2011/12 in 2013/14 so Mariborčani kar trikrat v nizu igrali v skupinskem delu lige Europa in leta 2014 v tem tekmovanju postali prvi (in tudi zadnji) slovenski klub, ki je prezimil v Evropi. Takrat so igrali tekmi 1/16 finala lige Europa proti Sevilli, poznejši zmagovalki tega tekmovanja. V sezoni 2014/15 so se Mariborčani še drugič v zgodovini in prvič pod vodstvom Zahovića uvrstili tudi v ligo prvakov, uspeh pa ponovili tudi dve leti pozneje.

Maribor je z njim gostoval na Anfieldu, Stamdorf Bridgu, White Hart Laneu in še nekaterih pomembnih evropskih nogometnih stadionih. Foto: Vid Ponikvar

Evropski Maribor je pred svojimi navijači v tem času gostil Liverpool, Tottenham, Sevilla, Schalke, Sporting Lizbona, Panathinaikos, rimski Lazio in še nekatere ugledne evropske klube. Kar je še pomembneje, na nobeni izmed tekem – razen ob porazu proti Liverpoolu z 0:7 oktobra 2007 – se Maribor ni osramotil, poskrbel pa je tudi za nekaj zelo odmevnih rezultatov. S 3:0 je premagal Panathinaikos, dvakrat remiziral proti Sevilli (1:1 in 2:2), točko pa vzel tudi Tottenhamu, Chelseaju in Sportingu. Zanimivo, na vseh teh tekmah je bil rezultat 1:1.

Maribor je z njim postal nesporni slovenski nogometni kralj

Preden je Zahović leta 2007 prišel v Ljudski vrt, je bila lestvica najbolj trofejnih slovenskih klubov, ko beseda nanese na naslove prvaka, takšna: Maribor 7, Gorica in Olimpija 4, Domžale 2. Danes je razmerje nekoliko drugačno. Maribor ima 15 naslovov, Olimpija 6, Gorica 4, Domžale 2 in Koper 1.

Z njim kot športnim direktorjem (in Darkom Milaničem v vlogi trenerja) je NK Maribor postal z naskokom najuspešnejši slovenski nogometni klub. Foto: Vid Ponikvar

Nadaljnji komentar ni potreben, a vseeno: Maribor je z Zahovićem postal z naskokom najbolj trofejen slovenski klub. Pred njegovim prihodom je na nov naslov čakal štiri leta, po tem samo še eno leto in bil med letoma 2010 in 2015, ko je nanizal pet prvenstvenih lovorik, nesporni vladar slovenskega nogometnega prostora. Naslove je takrat osvajal z osmimi (dvakrat), devetimi (prav tako dvakrat) in tudi 20 točkami naskoka pred najbližjim zasledovalcem.

Ne samo s prvenstvenimi lovorikami, Zahović je vitrine Maribora napolnil tudi s štirimi pokalnimi in štirimi superpokalnimi naslovi. Skupaj torej kar 16 lovorik.

Ni boga brez hudiča, ni Maribora brez Zahovića

Julija 2013 je Zahović iz še danes nepojasnjenih razlogov le dober mesec za tem, ko je Maribor postal državni prvak, sezono pa zaključil tudi z nepričakovanim porazom v finalu pokala proti Gorici, tik pred začetkom nove sezone odstopil z mesta športnega direktorja, se zatekel v samoto in dvignil velik prahu.

Takole so podporo svojemu športnemu direktorju leta 2013 izkazali navijači Maribora na južni tribuni Ljudskega vrta. Foto: Sportal

Predvsem pa poskrbel, da je na noge dvignil tudi navijače Maribora, ki so ga v naslednjih dneh množično prosili, naj se vrne, podpisovali pa so celo peticije za njegov povratek. Nekaj sto navijačev se je zbralo tudi na južni tribuni Ljudskega vrta, ob tem pa so mu skandirali in izobesili tudi transparent, na katerem je pisalo: "Ni boga brez hudiča, ni Maribora brez Zahovića." Potem se je vrnil, v klub pripeljal še Mirana Pavlina in se z Mariborom prvič uvrstil v ligo prvakov.

Ustvaril je najboljšega strelca v zgodovini slovenske lige in Maribora

Kapetan Maribora je projekt Zahovića, ki je takrat povsem neznanega Brazilca v Ljudski vrt pripeljal v začetku leta 2008. Danes, 12 let pozneje, je Marcos Tavares s kar 202 goloma z naskokom najboljši strelec v zgodovini NK Maribor, s 171 zadetki pa tudi najboljši strelec prve slovenske lige vseh časov in eden tistih, ki jo je zaznamoval. Predvsem pa zgleden kapetan in pravi športnik, ki v vsem tem času ni povzročil nobenega incidenta in vseskozi skrbi, da je vez med navijači in ekipo trdna.

Foto: Vid Ponikvar

Vodja na in ob igrišču, ki je pri 35 letih sicer na zatonu kariere, a si bo, takrat ko bo nogometno pot končal, pred Ljudskim vrtom zaslužil vsaj spominsko ploščo, če ne celo kip. Brazilec je brez dvoma najboljši Zahovićev nakup v Mariboru, na katerega bo lahko vedno ponosen. Naključno, a simbolično – prav Tavares je bil tisti, ki je zabil zadnji gol za Maribor v času Zahovića v vlogi športnega direktorja, ko je mojstrsko razparal mrežo Brava.

Sijajen posel z Josipom Iličićem in Robertom Berićem

Sijajna poslovna poteza je Zahoviću uspela tudi poleti 2010, ko je iz ljubljanskega Interblocka za nekaj deset tisoč evrov odškodnine pripeljal takrat 22-letnega Josipa Iličića in še tri leta mlajšega Roberta Berića.

Josip Iličić je v Mariboru dobil zagon za sijajno nogometno kariero, ki je vrhunec dosegla prav v zadnjem času. Foto: Marjan Kelner/Sportida

Prvi, ki danes spada med najbolj vroče nogometaše v Evropi, je v Ljudskem vrtu ostal zgolj dva meseca, v 11 tekmah zabil štiri gole in prestopil v Palermo, od koder je šla njegova kariera v višave. Drugi je ostal tri leta, v tem času zbral 130 nastopov in zabil 37 golov za Maribor, z njim pa osvojil tri prvenstvene in tri pokalne lovorike.

Gotovo eden izmed poslov, na katere je lahko Zahović zelo ponosen, bil pa je tudi zelo dobičkonosen. Na račun Iličićeve odškodnine je Maribor zaslužil 2,3 milijona evrov, za Berića pa dobil okrogel milijon. Nista pa njuni prodaji edini, ki sta napolnili mariborsko blagajno. V času Zahovića so za milijonske odškodnine odhajali še številni nogometaši. Skupaj je bilo takšnih vključno z njima kar 14. Za najvišjo je lani poleti poskrbel Jan Mlakar, ki je za tri milijone evrov odšel v angleški Brighton.

Z Milivojem Novakovićem je dobil šampiona in zbodel Olimpijo

Ljubljančan, drugi najboljši strelec v zgodovini slovenske reprezentance in eden najboljših slovenskih nogometašev vseh časov, je kariero začel v Olimpiji in jo po skoraj 20 let trajajočem popotovanju po Avstriji, Bolgariji, Nemčiji in Japonski tam želel tudi zaključiti.

Namesto ljubljenec navijačev Olimpije je Milivoje Novaković postal junak navijačev Maribora. Foto: Grega Valančič/Sportida

Izšlo se je drugače. V Stožicah ni pristal, je pa zato oblekel dres največjega tekmeca Olimpije in kariero zaključil pri Mariboru. Razplet, ki je bil velik udarec za ljubljanske navijače in sladko zadoščenje za Zahovića, ki je takrat z Mariborom lovil sezono pred tem izgubljeni naslov prvaka.

Dočakal ga je. Novaković je v Ljudskem vrtu ostal leto in pol, v tem času v 49 nastopih v vseh tekmovanjih zabil 19 golov in vijoličastim pomagal do prvenstvene krone v sezoni 2016/17, potem pa končal bogato nogometno pot.

Incidenti Zlatka Zahovića v času pri NK Maribor:

Letala, komunistični policaji in Ajdovščina

Maja 2009 je ob gostovanju Maribora v Ajdovščini pri takratnem prvoligašu Primorju izgubil živce, potem ko je bil nezadovoljen s sojenjem. Čeprav so si Mariborčani že zagotovili naslov prvaka in imeli neulovljivo prednost pred Gorico, ga je izključitev Zorana Pavlovića v prvem polčasu vrgla iz tira, zato je začel žaliti sodnike.

Foto: Vid Ponikvar

S "kretenom", "opico", "pedrom", "pokvarjencem", "policajem" in "komunistično svinjo" naj bi zmerjal takratnega glavnega sodnika Davorja Drečnika, nekaj žaljivk pa namenil tudi delegatu Danilu Kocijanu. "Če bi letala v Mariboru letala tako nizko, kot letijo v Ajdovščini, bi komunistični policaji uničili Maribor," naj bi še priletelo iz njegovih ust, kot so zapisali v disciplinskem zapisniku Nogometne zveze Slovenije, pri kateri so Zahovića kaznovali s trimesečnim suspenzom.

Kazen Aleksandra Čeferina, ki je zanj kolajna

Avgusta 2012, po prvenstvenem derbiju proti Olimpiji, ki se je v Stožicah končal brez zadetkov in zmagovalca, Mariborčane pa je zmotil rdeč karton njihovega branilca Arghusa ob koncu prvega polčasa, se je Zahović neprimerno obnašal na VIP-tribuni ljubljanskega štadiona.

"Zahović je v veselem stanju na tribunu zmerjal Aleša Zavrla, generalnega sekretarja NZS. Govoril je, da je 'svinja', da je to tudi njegov oče Rudi Zavrl, da za sojenjem stoji Vlado Šajn in naj reprezentanca ne hodi v Maribor, ker bodo sicer napadeni tako igralci kot vodstvo. Ko sem ga opozoril, naj se umiri, mi je rekel, naj bom tiho. Tako se je dialog končal, poslušali smo le pobesnele krike Zahovića in žaljivke. Bilo je grozljivo neokusno. Po tekmi je Zahovič spet prišel do mene in rekel, da se me ne boji, da me lahko najame. Obnašanje Zahoviča je bilo grozljivo, kar bodo potrdile mnoge priče, ki jim je v svojem pobesnelem stanju pokvaril lep nogometni večer. Škoda za tako velik klub, kot je NK Maribor, da ga ta oseba sramoti," je o njegovem izpadu povedal takratni predsednik Nogometne zveze Slovenije Aleksander Čeferin, medtem ko so se pri Mariboru postavili na stran svojega športnega direktorja in domnevno dogajanje v Stožicah predstavili nekoliko drugače.

Leta 2012 naj bi na derbiju v Stožicah žalil takratnega predsednika NZS Aleksandra Čeferina (v sredini) in generalnega sekretarja Aleša Zavrla (desno). Foto: Vid Ponikvar

"Zgroženi smo, da se na derbiju zgodi to, da Čeferin, ki osebno sploh ni bil izzvan, verbalno grozi Zahoviću. Funkcijo predsednika nogometne zveze razumemo povsem drugače, ne pa da se med pogovori in kakšnih opazkah na račun neenotnega sodniškega kriterija vmeša na način, da začne posegati po grožnjah. Pri tem pa gre celo tako daleč, da grozi našemu športnemu direktorju in pri tem začne izkoriščati svoj poslovni vpliv," je takrat povedal direktor NK Maribor Bojan Ban.

Kazni Zahović ni ušel, pri NZS so ga suspendirali za tri mesece. "Kazni Aleksandra Čeferina so zame kolajne. Zakaj, razčlenite sami. Pritožili se ne bomo. Zmage Maribora so zanje najhujše pritožbe," pa je Zahović povedal ob tem.

Ribe in meso, a ne eno ne drugo

Septembra 2015, po prvenstvenem porazu v Zavrču, so po tekmi iz Zavrča poslali sporočilo za javnost, v katerem so Zahoviću očitali neprimerno obnašanje v VIP-prostoru ob polčasu in po koncu tekme. Zavrčane naj bi ozmerjal s številnimi žaljivkami, jih označil za "cigane" in "govno", jim očital, da so slekli "gate" pred Olimpijo, ponarodela pa je tudi poved: "Smrdite kot ribe, smrdite kot meso, a niste ne eno in drugo," ki naj bi jo izrekel.

Foto: Vid Ponikvar

"Bil je pijan, nenormalno je smrdel po alkoholu kot stara steklenica konjaka," ga je opisal takratni predsednik Zavrča Miran Vuk. "Če ne bi bilo žalostno, bi bilo smešno. Toliko laži in podtikanj na enem mestu že dolgo nisem prebral," se je na obtožbe odzval Zahović, čigar izpad se je zgodil v sezoni, v kateri je Maribor v Evropi odigral vsega dve tekmi, potem ko je na prvi stopnički kvalifikacij za ligo prvakov izpadel proti kazahstanski Astani, v domačem prvenstvu pa prvič po petih letih ostal brez prvenstvene lovorike.

Moja vera je nogomet, tvoja pa smrt

Aprila 2016 je počilo med Zahovićem in enim glavnih zvezdnikov Maribora Agimom Ibraimijem. Makedonski reprezentant, ki je v Ljudskem vrtu preživel najlepša leta svoje kariere, je zapustil karanteno, v kateri se je s soigralci pripravljal na prvenstveno tekmo proti Domžalam, potem ko ga je športni direktor v več telefonskih sporočilih žalil, omenjal pa je tudi njegovo vero in družino. "Moja vera je nogomet, tvoja pa smrt," je Ibraimiju tudi napisal Zahović v sporočilih, ki so jih potem javnosti razkrili pri časniku Ekipa.

Agimu Ibraimiju je pred štirimi leti pošiljal neprimerna telefonska sporočila in poskrbel za konec sodelovanja z uspešnim mariborskim vezistom. Foto: Gregor Krajnčič / Sportida

Do spora med Ibraimijem in Zahovićem je prišlo, potem ko je skupina predstavnikov navijaške skupine Maribora Viol obiskala trening članske ekipe in nogometašem dala vedeti, da do konca sezone pričakuje zgolj zmage. Ne samo z besedami, navijači so se nad mariborske nogometaše spravili tudi fizično in prisolili nekaj zaušnic Amirju Derviševiću. Ibraimi je Zahoviću zameril, ker ob tem dogodku ni zaščitil ekipe, Zahović pa se ga je lotil, ker mu je nogometaš nasprotoval pred celotno ekipo, kot je Ibraimi pojasnil pozneje.

"Moj odziv je bil neprimeren, grozen. Daleč od tega, da bi si tega želel. Vsem prizadetim se opravičujem. To kot človek moram narediti. Kar se tiče umazanega perila, ga ne bi pral v javnosti. Nisem ponosen na to odziv. Globoko se opravičujem. To sem rekel tudi predsedniku in sem mu dal vedeti, da sem pripravljen plačati davek ... Ne bežim pa od odgovornosti. Mene so vzgojili največji nogometni mojstri. Vem, da je slačilnica zakon, zato od mene nikoli ne boste slišali, kaj se v njej dogaja," se je nekaj dni pozneje Zahović javno opravičil.

Kaj je bilo z Ibraimijem? Do konca sezone ni več igral, poleti pa je po dveh letih zapustil Maribor in prestopil v kazahstansko Astano.

Počasi, sine

Marca 2018, po nepričakovanem prvenstvenem porazu proti Krškemu v Ljudskem vrtu, po katerem si je Olimpija na vrhu lestvice nabrala deset točk prednosti, je na novinarsko konferenco prišel namesto trenerja Darka Milaniča in zakuhal škandal, ki je potem še kar nekaj časa dvigoval prah v slovenskem javnem prostoru.

Pred dvema letoma se je v središču pozornosti znašel zaradi besed, ki jih je namenil enemu od novinarjev. Foto: Vid Ponikvar

"Ti samo provociraš. Vem, kdo si. Počasi, sine. Imaš dovolj časa. Tebi se je zgodila tragedija. Te je kaj izučila? Še vedno želiš provocirati. Počasi z vprašanji. Izrekam ti sožalje. Ni vse črno-belo. Lahko bi rekel, da se ti je vrnilo. Pa mislim, da se ti ni," je na vprašanje, ali je razočaran nad skromnim obiskom Ljudskega vrta, povsem neprimerno odgovoril novinarju časnika Ekipa, ki je pred tem v tragediji izgubil očeta.

Po tej aferi je slovenska javnost od njega zahtevala opravičilo in tudi kazen, a besede "oprosti" iz njegovih ust nismo dočakali, so pa svojega športnega direktorja začasno suspendirali pri NK Maribor in tudi pri Nogometni zvezi Slovenije, ki mu je izrekla polletno prepoved sodelovanja v z nogometom povezanih dejavnostih na vseh uradnih tekmah.

Suspendirala ga je tudi Uefa

Julija 2017 si je Zahović prislužil tudi kazen v Evropi, potem ko je protestiral med in po prvi evropski tekmi sezone proti islandskemu Hafnarfjorduru v Ljudskem vrtu. Nezadovoljen je bil z delom latvijskega sodnika Andrisa Treimansa, nezadovoljstvo pa očitno izrazil na neprimeren način. Doletel ga je namreč sedemmesečni suspenz Uefe opravljanja funkcije na evropskih tekmah.

Kazen ga je zaradi žaljenja sodnikov na tekmi proti islandskemu Hafnarfjorduru doletela tudi v Evropi. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

"Presenečeni smo nad kaznijo, ki je absolutno previsoka. Izraženo je bilo nezadovoljstvo zaradi nekaterih sodniških odločitev, predvsem nedosojene enajstmetrovke, toda po koncu dvoboja in pred odhodom uradnih oseb iz Ljudskega vrta smo si segli v roke ter se s sodniki, delegatom in kontrolorjem sojenja razšli v normalnih odnosih," pa so se s sporočilom za javnost po kazni oglasili pri NK Maribor in tudi takrat stopili na Zahovićevo stran.

Maribor je obe tekmi proti islandskemu prvaku sicer dobil in se v tisti sezoni še zadnjič prebil v ligo prvakov.