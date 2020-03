Zdaj tudi uradno. Zlatko Zahović je preteklost NK Maribor.

Iz NK Maribor so tudi uradno potrdili slovo športnega direktorja Zlatka Zahovića, ki se poslavlja po 13 letih in za seboj pušča najuspešnejše obdobje v zgodovini najboljšega slovenskega nogometnega kluba.

"Končana je skupna zgodba, ki je trajala od 1. avgusta 2007. Sporočamo, da smo se z Zlatkom Zahovičem kot športnim direktorjem NK Maribor sporazumno razšli, kot prijatelji. Sklep je bil sprejet na njegovo pobudo in z današnjim podpisom sporazuma je sodelovanje športnega direktorja s klubom končano.

O vseh nadaljnjih potezah v povezavi s strokovnim vodstvom in naslednjimi kadrovskimi zadevami vas bomo sproti obveščali.

Glede na stanje v državi zaradi razglašene epidemije klub ne more organizirati novinarske konference ali medijskega termina in je sklep posredovan v obliki sporočila za javnost.

Zlatku Zahoviču se NK Maribor zahvaljuje za 'vijol'čne' trenutke, za njegov neprecenljiv prispevek v vlogi snovalca kadrovske politike pri zbiranju trofej na slovenskem prizorišču in postavljanju novih mejnikov v evropskem tekmovanju, ki so utrdili Maribor na mednarodnem nogometnem zemljevidu, ter mu želimo vso srečo in veliko uspehov na nadaljnji poklicni ter življenjski poti," so nekaj po 13. uri zapisali v uradnem sporočilu NK Maribor in tako tudi uradno končali najuspešnejše obdobje v zgodovini kluba, ki ga je v zadnjih 13 letih zaznamoval Zlatko Zahović.

Z Mariborom je osvojil osem prvenstvenih lovorik, se štirikrat veselil končne zmage v pokalu in štirikrat v superpokalu, dveh uvrstitev v ligo prvakov in treh uvrstitev v ligo Europa. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Dvakrat je že odšel, a se vrnil. Zdaj je odšel zares.

Ker je Zahović v preteklosti dvakrat – poleti 2013 in spomladi 2015 – že najavil odhod iz kluba, a potem ostal, je bilo še nekaj negotovosti. Zdaj je tudi dokončno jasno, da je konec ene najuspešnejših športnih zgodb, ki je zaznamovala zadnje desetletje in več slovenskega nogometa.

Ko je Zahović, ki je uradno to sicer postal 1. avgusta 2007, 20. julija tistega leta prikorakal na predstavitveno tiskovno konferenco, se je NK Maribor ponašal s sedmimi naslovi slovenskega prvaka in eno uvrstitvijo v ligo prvakov.

Danes se v Ljudskem vrtu po prsih trkajo s 15 prvenstvenimi lovorikami, tremi uvrstitvami v ligo prvakov in tremi uvrstitvami v skupinski del lige Europa, eden najuspešnejših funkcionarjev v zgodovini slovenskega športa pa je poskrbel tudi za številne rekordne prodaje mariborskih nogometašev. Ob tem je Maribor v Zahovićevem času osvojil še štiri pokalne in štiri superpokalne lovorike.

Z Darkom Milaničem sta v Mariboru osvojila šest prvenstvenih in tri pokalne lovorike, skupaj pa doživela tudi ligo prvakov in dve uvrstitvi v skupinski del lige Europa. Foto: Vid Ponikvar

Najprej Miran Pavlin, potem Darko Milanič, zdaj še glavni akter

Njegovo obdobje v Ljudskem vrtu je prineslo tudi številne afere, ki jih je najboljši strelec v zgodovini slovenske reprezentance zaradi uspehov na igrišču vselej preživel, je pa njegova podpora znotraj kluba upadala. Do te točke, ko ga je najprej zapustil njegov dolgoletni prijatelj in sodelavec Miran Pavlin, ki je imel v klubu nekaj let vlogo svetovalca, in nazadnje prejšnji teden še dolgoletni trener Darko Milanič, ki je odstopil po prvenstvenem porazu proti Bravu pred domačimi navijači.

Do nadaljnjega bo Maribor vodil dozdajšnji Milaničev pomočnik Saša Gajser, ki mu bo pomagal nekdanji trener Aluminija in Mure Oliver Bogatinov. Ta je bil do zdaj vodja mladinskega pogona Maribora.

Lani poleti je v Maribor pripeljal dve veliki okrepitvi. Najboljšega igralca Prve lige Telekom Slovenije v prejšnji sezoni Rudija Požega Vancaša in Roka Kronavetra, ki je ta naziv nosil v preteklosti in v Ljudski vrt prišel neposredno iz vrst največjega tekmeca, Olimpije. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kako je Mariboru šlo v tej sezoni?

Mariborčani, ki branijo naslov, so v tej prvenstveni sezoni, ki pa je zaradi izrednih razmer ob koronavirusu pod velikim vprašajem, 11 tekem pred koncem na četrtem mestu z zaostankom sedmih točk za vodilno Olimpijo.

V pokalu so po presenetljivem porazu proti drugoligašu Kopru izpadli v osmini finala, v Evropi pa so na začetku sezone odigrali osem tekem. Šest v kvalifikacijah za ligo prvakov, v katerih so izločili islandski Valur in švedski AIK Stockholm, izpadli pa proti norveškemu Rosenborgu. Dve pa v kvalifikacijah za ligo Europa, v katerih so v play-offu zaradi zadetka manj v gosteh ostali praznih rok proti bolgarskemu Ludogorcu.

Prispevek Planet TV o Zlatku Zahoviću: