Možnost preložitve olimpijskih iger vendarle obstaja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik svetovne atletike Sebastian Coe je potrdil ugibanja, da poletnih olimpijskih iger zaradi pandemije koronavirusne bolezni ne bo mogoče izpeljati v načrtovanem terminu od 24. julija do 9. avgusta. OI bi bilo mogoče po mnenju Coeja preložiti na kasnejši termin, ko bodo razmere to dopuščale. A končne odločitve o tem še niso sprejeli.

Mednarodni olimpijski komite (Mok) se je znašel sredi razmer, ki jim ni bil priča vse od druge svetovne vojne. Mok za zdaj še ni sprejel odločitve o preložitvi oziroma odpovedi OI. Predstavniki olimpijske družine na čelu s predsednikom Thomasom Bachom in japonski organizatorji so prepričani, da še ni čas za "drastične ukrepe", glede na to, da svet od začetka iger ločijo še štirje meseci.

Vrstijo pa se zaskrbljeni pozivi športnikov vodilnim predstavnikom olimpijskega gibanja zaradi negotovega položaja, v katerem so se znašli zaradi odpadlih olimpijskih kvalifikacij in nezmožnosti opravljanja olimpijskih priprav.

"Seveda ta možnost obstaja"

Trdne vere v to, da bodo OI lahko izpeljali po prvotnem urniku in programu, ni niti med vsemi člani mednarodne olimpijske družine. Med skeptiki je tudi Coe, ki je tudi član koordinacijske komisije za OI v Tokiu. V intervjuju za britansko radiotelevizijo BBC je priznal, da obstaja možnost preložitve iger.

"Seveda ta možnost obstaja. V tem trenutku nobena možnost ni izključena," je odgovoril Coe na vprašanje, ali bi lahko igre izpeljali septembra ali oktobra. "Na podlagi pogovorov, ki sem jih v zadnjem času imel s predstavniki Moka in predstavniki športnih zvez, celotna športna srenja deli stališče, da končne odločitve še ni treba sprejeti v tem trenutku," je dejal Coe.

Za zdaj v mednarodni olimpijski družini odlašajo z odločitvijo in jo prelagajo na zadnji mogoč datum, ker bi preložitev OI prinesla številne težave.

Štirikratni olimpijski prvak poziva k odpovedi

V letu pred oziroma v letu po OI so na koledarjih svetovna prvenstva. Termin OI je izbran premišljeno, da se te ne prekrivajo z drugimi velikimi športnimi dogodki in tekmovanji ali ligami, piše STA.

Britanski štirikratni olimpijski prvak v veslanju Matthew Pinsent je pozval k odločnejšim ukrepom. "Po svetu se trenutno ukvarjamo z drugimi prioritetami in mislim, da bi morali povedati, da bomo OI preložili, oziroma jih v tem trenutku odpovejmo. Kasneje, ko bo čas za to primeren, se bomo pogovarjali o tem, kdaj jih bomo lahko izpeljali. Mislim, da v tem trenutku nimamo prav veliko scenarijev, ki bi nam bili na voljo," je dejal Pinsent za BBC.