Tokio 2020: Športniki opozarjajo, da so prisiljeni tvegati zdravje

Olimpijska prvakinja v skoku s palico, Grkinja Katerina Stefanidi, je dejala, da so športniki prisiljeni tvegati zdravje, potem ko tako organizatorji poletnih olimpijskih iger kot Mednarodni olimpijski komite (Mok) vztrajajo, da bodo OI po prvotnem programu. Igre v Tokiu so na koledarju med 24. julijem in 9. avgustom.

Stefanidijeva in britanska sedmerobojka Katarina Johnson-Thompson sta v imenu športnikov izrazili velike skrbi nad dejstvom, da je Mok odločen, da se bodo poletne olimpijske igre kljub pandemiji koronavirusa začele 24. julija.

Tudi članica Moka Hayley Wickenheiser, Kanadčanka s štirimi zlatimi medaljami v hokeju, je opozorila, da je trenutna zdravstvena kriza "večja kot olimpijske igre". Vodstvo Moka je označila za "neobčutljivo in neodgovorno" in dodala, da športnike čakajo tesnobni in zaskrbljeni časi, ko se trudijo na olimpijski nastop pripravljati med svetovno zdravstveno krizo z novim koronavirusom.

Stefanidijeva, ena od najbolj vidnih grških športnic, bi morala ceremonialno predati olimpijski ogenj japonskim organizatorjem, preden so grški del slovesnosti z olimpijsko plamenico črtali zaradi pandemije virusa sars-cov-2.

"Mok tvega zdravje vseh nas, športnikov, zdravje naših družin in javno zdravje, ko nas sili k vsakodnevnim treningom," je tvitnila grška prvakinja: "V veliko nevarnost nas postavljate zdaj, ne šele čez štiri mesece."

"Trenutno Moka očitno mi, športniki, in naše zdravje niti najmanj ne zanimajo"

V torek, nekaj minut pred izjavo Moka glede izvedbe olimpijskih iger, je Evropska nogometna zveza (Uefa) zaradi krize, ki je paralizirala ne le Evropo, temveč ves svet, ter ohromila vsa potovanja, za leto dni prestavila evropsko prvenstvo.

Olimpijske kvalifikacije za Tokio odpadajo ena za drugo, številne so odpovedane, nekatere prestavljene na poznejši datum. Za zdaj ima mesto na igrah zagotovljeno le 57 odstotkov športnikov.

"To je neverjetno. Kaj pa olimpijci v ekipnih športih, ki so prisiljeni trenirati skupaj? Kako naj se oni pripravljajo na igre? Kaj pa plavalci? Ali pa telovadci, ki se vsi dotikajo istih orodij? Trenutno Moka očitno mi, športniki, in naše zdravje niti najmanj ne zanimajo," je bila ostra Stefanidijeva.

Mok še naprej spodbuja športnike, da se v zavetjih svojih domov po najboljših močeh pripravljajo na olimpijske igre.

Tudi Johnson-Thompsonova, svetovna prvakinja v sedmeroboju, je kritizirala izjavo Moka, ki je športnikom naložil, naj vseeno "trenirajo najbolje, kar lahko". "To ne gre skupaj z vladnimi priporočili in navodili zdravstvenih delavcev," je tvitnila britanska atletinja.

Pri Moku sicer zatrjujejo, da se zavedajo, da imajo nekateri športniki težave pri trenažnem procesu, mnoge panoge pa ne morejo zagotoviti niti kvalifikacijskih tekem za OI, zaradi česar obljubljajo, da bodo v prihodnjih mesecih pokazali "zvrhano mero solidarnosti in vključenosti, ki krasita olimpijski duh".