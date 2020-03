Papež: Izolacija je priložnost za obuditev družinskega življenja

"So kot menihi, izolirani drug od drugega," je bil v pogovoru za italijanski časnik La Repubblica kritičen papež. "Poslušanje drug drugega je pomembno, saj le tako lahko razumemo, kaj kdo potrebuje, za kaj si kdo prizadeva in kaj si želi od koga drugega," je dejal Frančišek in pozval ljudi, naj znova izkažejo nežnost in bližino do svojih družinskih članov. "V majhnih stvareh leži naš zaklad," je dejal.

Velikonočne slovesnosti bodo v Vatikanu letos prvič potekale brez vernikov

Zaradi izbruha koronavirusa v Italiji je svoje dejavnosti na prostem omejil tudi papež. Tako recimo nima več nedeljske molitve in tedenskih avdienc, ki bi bile odprte za javnost na Trgu svetega Petra. Namesto tega te dogodke predvajajo po spletu.

Medtem potekajo že tudi priprave na velikonočne slovesnosti, ki bodo v Vatikanu letos zaradi koronavirusa prvič potekale brez vernikov, poroča STA. Velika noč bo letos 12. aprila.

Papež je sicer v nedeljo presenetil, prekinil svojo izolacijo in obiskal dve cerkvi v središču Rima. V eni je tudi križ, ki je postavljen v čast koncu epidemije kuge v 16. stoletju. "Boga sem prosil, da ustavi epidemijo: Gospod, ustavi jo s svojo roko. Za to sem molil," je razložil v pogovoru za La Repubblico.