Dobil sem koronavirus, kaj lahko pričakujem #video

Kako točno poteka bolezen covid-19, ki jo povzroča novi koronavirus, še ni povsem znano, saj gre za novo bolezen. So pa že na voljo nekatere raziskave, predvsem pa pričevanja ljudi, ki so zboleli. Vse kaže, da gre za podobne znake kot pri drugih aktunih okužbah dihal. Zbrali smo nekaj pričevanj obolelih, ki te dni krožijo na spletu.

Po vsem svetu je za novo boleznijo covid-19 zbolelo več kot 183 tisoč ljudi, umrlo jih je več kot 7.100. Kot kažejo poročanja iz Kitajske, kjer se je bolezen pojavila, pri osemdesetih odstotkih ljudi bolezen poteka v lažji obliki, težji potek pa naj bi imelo 20 odstotkov okuženih.

Kako se kaže bolezen

Foto: Getty Images Bolezen pri nekaterih sploh ne kaže znakov. Drugi pa imajo enega od spodnjih simptomov:

- slabo počutje,

- utrujenost,

- nahod,

- vročina,

- kašelj,

- pri težjih oblikah tudi občutek pomanjkanja zraka,

- pri težjih oblikah pljučnica.

Bolezenski znaki so torej podobni kot pri preostalih akutnih okužbah dihal, zato bolezni ne moremo določiti zgolj po njenem razvoju in bolnikovih težavah. Za potrditev ali izključitev okužbe z novim koronavirusom je potrebno mikrobiološko testiranje. Koronavirus se dokazuje v brisu nosno-žrelnega prostora, v brisu žrela, izmečku dihal in še v drugih kužninah, pravijo na NIJZ.

Zdravila ni, zdravijo le simptome

Pri okužbi s koronavirusom se zdravijo le simptomi, saj zdravila ali cepiva za zdaj še ni. Bolniku poskušajo lajšati težave z zdravili (na primer za zbijanje vročine), ob težjem poteku bolezni pa z mehaničnim predihavanjem, dodajanjem kisika in nadomeščanjem tekočine tudi okrepiti delovanje pljuč.

Kdaj se pokažejo znaki

Točna inkubacijska doba še ni poznana, glede na preostale koronaviruse in preliminarne podatke pa ocenjujejo, da je med dvema in 12 dnevi in najbrž ni daljša od 14 dni, pravijo na NIJZ. V povprečju naj bi bila inkubacijska doba dolga približno šest dni.

Nekateri sicer opozarjajo, da bi lahko bila inkubacijska doba pri posameznikih veliko daljša, in sicer do 27 dni, saj je znan primer 70-letnika iz Kitajske, ki naj bi simptome razvil šele po toliko dneh.

Včeraj je vodja strokovne skupine pri vladnem kriznem štabu Bojana Beović dejala, da se lahko pri blagem poteku okužbe s covid-19 ljudje pozdravijo v enem ali dveh tednih. Ob resnem poteku pa lahko zdravljenje traja od štiri do šest tednov.

Simptomi pri koronavirusu so podobni prehladnim obolenjem in gripi. Zato je nujno potrebno testiranje. Foto: Getty Images

Najbolj ogrožena skupina so starejši od 80 let

Glede na podatke iz Kitajske ocenjujejo, da bi lahko bila smrtnost med dvema in štirimi odstotki. A kot opozarja WHO, ki ocenjuje, da bi smrtnost po zdaj zbranih podatkih lahko bila okoli dvoodstotna, je podatkov še premalo, da bi novi bolezni lahko določili stopnjo smrtnosti. Nihče namreč ne ve natanko, koliko ljudi je bilo res okuženih, nekateri so bolezen namreč preboleli brez večjih težav in sploh niso obiskali zdravnika.

Enajstega februarja je bila v kitajski strokovni epidemiološki reviji objavljena raziskava obolelih. Strokovnjaki so analizirali 72.314 primerov novega koronavirusa. Kot so ugotovili, se tveganje za smrt zaradi okužbe močno povečuje s starostjo. Več v preglednici spodaj.

Starostna skupina Verjetnost za smrt v odstotkih 80+ 14,8 % 70–79 8,0 % 60–69 3,6 % 50–59 1,3 % 40–49 0,4 % 30–39 0,2 % 20–29 0,2 % 10–19 0,2 % 0–9 0,0 %

Verjetnost smrti v primeru okužbe z novim koronavirusom je večja za osebe, ki že imajo druge bolezni, raziskavo povzema STA. Več v preglednici spodaj.

Že prisotne bolezni Verjetnost za smrt v odstotkih Srčno-žilne bolezni 10,5 % Sladkorna bolezen 7,3 % Kronične bolezni dihal 6,3 % Povišan krvni tlak 6,0 % Rak 5,6 % Brez predhodnih bolezenskih stanj 0,9 %

Od prehlada do vročine

Okuženost z novim koronavirusom se pri ljudeh kaže v različnih oblikah. Nekateri znakov sploh ne kažejo, nekateri imajo vročino in/ali kašelj. Zbrali smo nekaj pričevanj obolelih, ki te dni krožijo na spletu.

Nista kazala simptomov: februarja sta se na potovanju z ladjo Diamond Princess okužila s koronavirusom, nista pa zbolela za boleznijo in nista imela simptomov. Kljub temu sta morala v 14-dnevno izolacijo, ker lahko virus širijo tudi ljudje, ki so na videz povsem zdravi. Po 14 dneh izolacije sta lahko karanteno zapustila, saj virusa niso več zaznali. Po eni od raziskav naj bi bili posamezniki, ki nimajo znakov, celo bolj kužni kot ljudje, ki imajo katerega od vidnih simptomov.

Po sestanku z okuženim je postal nahoden: moški se je udeležil sestanka, na katerem je bil tudi nekdo, ki je bil okužen s koronavirusom. Čez nekaj dni je udeleženec sestanka začutil, da je nahoden, da ima občutek, da mu bo začelo iz nosa, in da čuti pritisk v glavi. Test na koronavirus je pokazal, da je bil pozitiven.

Začelo se je s suhim grlom in kašljem: ena od obolelih za koronavirusom je imela najprej suho grlo, kašelj in glavobol. Naslednji dan se je stanje nekoliko poslabšalo, saj je dobila vročino, začele so jo boleti kosti po vsem telesu. Čez nekaj dni je občutila tudi pritisk na pljuča, zadihala se je že po tem, ko je naredila nekaj korakov.

Foto: Getty Images Dobili so vročino in kašelj: po zabavi, ki jo je priredila, je izvedela, da je bil eden od udeležencev okužen s koronavirusom. Čez nekaj dni je tudi sama dobila vročino in začela kašljati, postopoma pa so bolezenske znake opazili nekateri drugi udeleženci.

Mislila je, da gre za hudo gripo: po zabavi, ki jo je priredila, je skupaj s polovico prijateljev zbolela. Dobila je visoko vročino (39,5 stopinje Celzija), glavobol, čutila bolečine po telesu in v sklepih, bila je utrujena. Sprva je mislila, da gre le za hujšo gripo, po testiranju pa so ugotovili, da je okužena z novim koronavirusom. Njena vročina je trajala osem dni. Njeni prijatelji so imeli podobne bolezenske znake, eden od njih je imel tudi drisko, drugi pa lažjo obliko pljučnice.

Najprej je dobil vročino, čez 14 dni je umrl: neki 83-letni Italijan je prej živel polno življenje, skrbel je za svojo 79-letno ženo, nato pa zbolel. Najprej je dobil občasno vročino, dva tedna po potrjeni okužbi pa se je pri njem razvila pljučna fibroza, pri kateri je pljučno tkivo poškodovano, kar povzroči težave z dihanjem. Za tem je umrl.

Ni vedel, da ima levkemijo: iz Španije prihaja zgodba o 21-letniku, ki so ga zaradi težav z dihanjem testirali na koronavirus. Rezultat je pokazal, da je okužen, hkrati pa tudi, da ima mladi Španec levkemijo. Okužbe ni preživel in velja za najmlajšo žrtev koronavirusa v Evropi.